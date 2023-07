København K, July 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Erhvervsejendomme A/S har den 20. juli 2023 modtaget meddelelse fra Sydbank A/S om besiddelse af aktier i selskabet.

Sydbank A/S har oplyst, at de efter afhændelse af aktier nu, direkte og indirekte, ejer under 5,0 % af den samlede aktiekapital og de samlede stemmerettigheder i BI Erhvervsejendomme A/S. Tidligere ejede Sydbank A/S over 5,0 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Hver enkelt aktie i BI Erhvervsejendomme A/S giver en stemme på generalforsamlingen.

