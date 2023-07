Finnish English

Talenom Oyj, pörssitiedote 21.7.2023 klo 9.00

Talenomin puolivuosikatsaus 2023: Strategian mukaisesti Talenomin kasvu jatkui vahvana. Kasvustrategia yhdessä haastavan suhdanteen kanssa heikensi kannattavuutta.

Tammi–kesäkuun 2023 yhteenveto

Liikevaihto 63,7 (52,2) milj. euroa, kasvu 22,1 (25,2) %

Käyttökate 17,2 (18,2) milj. euroa, 27,0 (34,8) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 7,1 (10,0) milj. euroa, 11,2 (19,1) % liikevaihdosta

Nettotulos 4,2 (7,8) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,09 (0,18) euroa





Huhti–kesäkuun 2023 yhteenveto

Liikevaihto 32,4 (27,0) milj. euroa, kasvu 20,1 (26,2) %

Käyttökate 8,9 (9,3) milj. euroa, 27,3 (34,4) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 3,7 (5,1) milj. euroa, 11,3 (19,0) % liikevaihdosta

Nettotulos 2,2 (4,1) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,05 (0,09) euroa





Ohjeistus vuodelle 2023 (tarkennettu)

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 125–130 miljoonaa euroa (aiemmin 120–130 miljoonaa euroa) sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Avainluvut

Konserni 1–6/2023 1–6/2022 Muutos, % 4–6/2023 4–6/2022 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 63 720 52 188 22,1 % 32 409 26 979 20,1 % Liikevaihdon kasvu, % 22,1 % 25,2 % 20,1 % 26,2 % Käyttökate, 1 000 euroa 17 228 18 155 -5,1 % 8 862 9 291 -4,6 % Käyttökate liikevaihdosta, % 27,0 % 34,8 % 27,3 % 34,4 % Liikevoitto, 1 000 euroa 7 123 9 993 -28,7 % 3 665 5 132 -28,6 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 11,2 % 19,1 % 11,3 % 19,0 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 9,7 % 15,7 % 9,7 % 15,7 % Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa 14 932 15 663 -4,7 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 70 438 43 816 60,8 % 70 438 43 816 60,8 % Nettovelkaantumisaste, % 126 % 87 % 126 % 87 % Omavaraisuusaste, % 32,8 % 34,9 % 32,8 % 34,9 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 24 848 15 438 61,0 % 12 207 8 036 51,9 % Likvidit varat, 1 000 euroa 10 789 25 562 -57,8 % 10 789 25 562 -57,8 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,18 -47,0 % 0,05 0,09 -47,9 % Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 45 004 577 44 070 003 2,1 % 45 115 100 44 070 003 2,4 % Nettotulos, 1 000 euroa 4 219 7 799 -45,9 % 2 162 4 051 -46,6 %





Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Euroopan tilitoimistomarkkina digitalisoituu ja konsolidoituu. EU:n verkkolaskudirektiivi käytännössä pakottaa jäsenmaat velvoittamaan yrityksiä ottamaan käyttöön ohjelmiston, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Suomessa pk-yritysten verkkolaskutusaste on noin 80 %, kun esimerkiksi Ruotsissa ja Espanjassa kehitys on alkutekijöissään. Olemme määrätietoisesti kehittäneet ohjelmistoalustaamme vastaamaan digitalisaation tuomaan toimintaympäristön muutokseen. Liikkeelle lähteneen digitalisaatiokehityksen vuoksi olemme valinneet strategiseksi painopisteeksi voimakkaan kasvun. Strateginen painotuksemme kansainväliseen kasvuun heikentää suunnitellusti suhteellista kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä, mutta samalla se luo hyvät edellytykset kannattavuuden kasvulle tulevina vuosina.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana edistimme strategisia painopistealueita määrätietoisesti:

Digitaalinen myynti eteni yhtenäistetyn brändin, uusien nettisivujen ja ostettavamman tuotteistuksen avulla. Digitaalisen ostamisen polkua onnistuttiin yksinkertaistamaan. Esimerkiksi Talenom-ohjelmistotuotteen käyttöönotto on mahdollista itsepalveluna. Pankkipalveluiden jakelussa edistyttiin ja Talenom Tilien jakelu aloitettiin. Tämä tuo merkittävää säästöä ja helppoutta asiakkaiden pankkiasiointiin. Samalla uskomme Talenom Tilin edistävän uusasiakashankintaamme. Ruotsissa oman alustan käyttöönotossa on keskitytty toiminnallisuuksien hiomiseen ja uusien ominaisuuksien käyttöönottoon. Olemme nyt saaneet pitkän ja haasteellisen projektin siihen vaiheeseen, että voimme tyytyväisinä todeta kiihdyttävämme alustan käyttöönottoa vaiheittain toimisto kerrallaan lomakauden jälkeen. Ruotsin projekti on opettanut meille paljon oman alustan käyttöönotosta uudessa maassa. Samalla olemme luoneet yhtiölle kyvykkyyden alustamme käyttöönottoon uusiin maihin ja skaalautuvan alusta-arkkitehtuurin. Pohjautuen Suomen kokemuksiin, Talenomin prosessien ja alustan käyttöönotto mahdollistaa rutiinityöajan tiputtamisen jopa neljännekseen nykyisestä.





Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 22,1 (25,2) prosenttia 63,7 (52,2) miljoonaan euroon. Kasvu perustui useisiin yritysostoihin Ruotsissa ja Espanjassa sekä orgaaniseen kasvuun Suomessa. Liikevaihto jäi tavoitellusta tasosta yleisen talouden hiipumisen heijastevaikutusten ja heikon Ruotsin kruunun kurssin vuoksi. Talouden yleinen hiipuminen johti asiakaskohtaisten volyymiperusteisten laskutusten pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa sekä yritystoiminnan lopettamisien lisääntymisiin. Arviomme mukaan näiden yhteenlaskettu negatiivinen vaikutus on ollut liikevaihtoon noin 4 %.

Käyttökate oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 17,2 (18,2) miljoona euroa. Käyttökateprosentti pysyi vahvana ja oli 27,0 (34,8). Liikevoitto oli 7,1 (10,0) miljoona euroa, ja liikevoittoprosentti oli 11,2 (19,1). Suhteellista kannattavuutta painoi suunnitellusti tekemämme etupainotteiset panostukset kasvuun, palkkainflaatio, Espanjasta hankittu järjestelmäalusta sekä yritysostoista johtuvat integraatio- ja muut kertaluontoiset kulut. Kasvupanostukset sekä Espanjan alustan ja yritysostojen integraatio- ja muut kertaluonteiset kulut olivat alkuvuonna yli 3 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Aloitimme kevään aikana koko konsernia koskevat merkittävät kannattavuuden parannustoimet, joista olennaisimpana rekrytointien määräaikainen pysäyttäminen ja kiinteän kulurakenteen leikkaaminen.

Suomen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10,2 (16,4) prosenttia 46,7 (42,4) miljoonaan euroon. Käyttökate oli 16,6 (16,8) miljoonaa euroa, ja käyttökateprosentti oli edelleen erinomainen 35,6 (39,6). Kokonaisuutena liikevaihdon kasvu oli odotuksiamme hitaampaa talouden yleisen hiipumisen heijastevaikutusten vuoksi. Samaan aikaan uusasiakashankinta on onnistunut hyvin ja asiakashintoja korotettiin inflaatiota vastaavasti. Resursoinnissa varauduimme voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä odotettua heikomman liikevaihdon kanssa painoi kannattavuutta. Aloitimme keväällä kannattavuuden parannustoimenpiteet Suomen liiketoiminnoissa, ja odotamme kannattavuuden palautuvan edellisen vuoden korkealle tasolle toisella vuosipuoliskolla. Automaation saralla saavutimme myös merkittävän harppauksen, kun ensimmäiset kuukausikirjanpidot laadittiin täysin automaattisesti ilman manuaalisia työvaiheita. Tällä tulee olemaan Suomen kannattavuuteen positiivinen vaikutus tulevina vuosina.

Ruotsissa kasvu jatkui vahvana yritysostojen vetämänä. Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 50,9 (75,5) prosenttia 14,0 (9,3) miljoonaan euroon. Ruotsin kasvulukuja heikensi merkittävästi heikko Ruotsin kruunun kurssi. Käyttökate oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa, ja käyttökateprosentti oli 9,6 (13,9). Ruotsin kannattavuutta painaa edelleen suunnitellusti kiihtyvä integraatiotyö ja alustamme käyttöönotto sekä näiden toimien vaatima resursointi. Lisäksi kasvua ja kannattavuutta heikensivät yleisen talouden hiipumisen heijastevaikutukset. Kovan kasvuvaiheen jälkeen keskitymme nyt ottamaan taloudelliset hyödyt yhtenäisistä toimintatavoista sekä alustasta. Sen vuoksi hidastamme lähitulevaisuuden ajaksi yritysostotahtia. Arvioimme toimien nostavan kannattavuutta jo toisella vuosipuoliskolla.

Espanjassa yritysostovetoinen kasvu kiihtyi. Olemme hyödyntäneet kokemustamme Ruotsiin etabloitumisesta ja vahvistaneet etupainotteisesti resursseja johtamiseen sekä samalla yksinkertaistaneet ja nopeuttaneet integraatioprosesseja. Espanjassa myös yhdenmukaistimme tuotetarjoaman vahvistamaan kasvua ja aloitimme robotiikkahankkeet tehostamaan prosesseja. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa, mutta tukitoimintojen osuus liiketoiminnasta on vielä suunnitellusti korkea. Odotamme Espanjan liiketoimintojen parantavan selvästi suhteellista kannattavuuttaan liiketoiminnan volyymin nousun ja Talenomin tehokkaiden prosessien käyttöönoton myötä. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa edelleen syksyllä 2022 hankittu alustaliiketoiminta. Alusta mahdollistaa asiakassegmentoinnin, joka tukee kannattavaa kasvua. Jatkamme Espanjassa voimakasta kasvua pyrkien hyödyntämään EU:n verkkolaskutusdirektiivin käyttöönoton tuoman mahdollisuuden täysimääräisesti. Italiassa jatkamme markkinan ja toimintaympäristön oppimista toteutetun yritysoston avulla.

Tarkennamme ohjeistusta liikevaihdon osalta. Arvioimme liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 125–130 miljoonaa euroa (aiemmin 120–130) sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

