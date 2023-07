QPR Software Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

English Finnish

























TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI





HUHTI-KESÄKUU 2023

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +36 %

Liikevaihto oli 1 908 tuhatta euroa, laskua 5 % (huhti-kesä 2022: 2 012)

Käyttökate oli 7 tuhatta euroa (-270)

Liiketulos oli -231 tuhatta euroa (-515)

Tulos ennen veroja oli -254 tuhatta euroa (-526)

Tulos oli -249 tuhatta euroa (-629)

Tulos/osake oli -0,015 euroa (-0,039)

TAMMI-KESÄKUU 2023

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +49 % (tammi-kesä 2022: +24 %)

Liikevaihto oli 4 146 tuhatta euroa, laskua 2 % (tammi-kesä 2022: 4 213)

Käyttökate oli 33 tuhatta euroa (-471)

Liiketulos oli -455 tuhatta euroa (-988)

Tulos ennen veroja oli -518 tuhatta euroa (-1 009)

Tulos oli -518 tuhatta euroa (-1 009)

Tulos/osake oli -0,032 euroa (-0,082)





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2023 (Ennallaan)

Korkojen, inflaation, ja laajemman talouden taantuman aiheuttaman yleisen epävarmuuden vaikutuksesta uusasiakashankinta on hidastunut samalla kun yritysten investointeihin liittyvä päätöksenteko on pidentynyt vuoden 2023 alussa.

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS:n liikevaihdon kasvun olevan yli 35 % ja arvioi koko liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 (2022: 7 823 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa käyttökatteen paranevan huomattavasti ja päätyvän kannattavuusrajalle tilikaudella 2023. Käyttökate vuonna 2022 oli -1753 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VEIJOLA:

”Vuoden ensimmäinen puolisko jatkui yleisesti ottaen epävarmassa markkinatilanteessa. Uusasiakashankinnan osalta yleinen taloudellinen epävarmuus on lykännyt asiakkaiden päätöksiä ja uusien tarjouskilpailujen käynnistymistä. Tämä näkyy yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon laskussa -2 % vertailukaudesta. SaaS (Software as a Service) -liikevaihto jatkoi kasvuaan ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla +49 %. Tämä heijastuu osittain ohjelmistolisenssien liikevaihtoon, joka laski (-31 %), mikä on kuitenkin linjassa yhtiön strategian mukaisen SaaS-liiketoimintamalliin siirtymisen kanssa.

Aiempina vuosina myymämme kiinteähintaiset ohjelmistotoimitusprojektit strategian ja suorituskyvyn hallinnan sovellusalueella Lähi-idän julkishallinnon asiakkaille on saatu Q2:n aikana päätökseen. Tämä on erittäin merkittävä virstanpylväs ottaen huomioon kyseisten projektien pitkittynyt negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lähi-idässä meneillään olevat asiakasprojektimme ovat tuntihinnoitteluperusteisia sopimuksia. Keskustelu päättyneiden kiinteähintaisten projektien mahdollisesta jatkosta uudella sopimusrakenteella on parhaillaan käynnissä. Projektien vaikutus näkyi koko ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konsultoinnin liikevaihdon laskuna (-2 %) vertailukauteen nähden.

Nykyisessä markkinatilanteessa yhtiön liikkumatila on kapea kassavarojen ja omavaraisuusasteen osalta toiminnan ollessa edelleen tappiollista. Yhtiö jatkoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aktiivisesti toimenpiteitä päästäkseen tilikaudelle 2023 annettuun tulosohjeistukseen. QPR tiedotti 9.5.2023 aloittavansa yhtiön toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut päättyivät 29.5.2023, ja niiden seurauksena yhtiö päätti seitsemän työsuhdetta ja lomautti määräaikaisesti 36 henkilöä.

Tiedotimme 3.7.2023, että yhtiön hallitus selvittää mahdollisuuksia suunnatun osakeannin toteuttamiseen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö on saanut suurimmalta osakkeenomistajaltaan Oy Fincorp Ab:lta peruuttamattoman sitoumuksen merkitä uusia osakkeita mahdollisessa osakeannissa tietyin ehdoin vähintään 750 000 eurolla. Päätökset mahdollisen osakeannin toteuttamisesta ja sen ehdoista tehdään ja tiedotetaan myöhemmin, eikä osakeannin toteuttaminen ole varmaa. Näen yhtiön liiketoiminnassa merkittävän kasvupotentiaalin, ja mahdollinen osakeanti antaisi yhtiölle tukea sen pääoma- ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Haasteista huolimatta voimme nähdä kuitenkin merkittävää käännettä yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon keskeisiä tunnuslukuja tarkasteltaessa. Yhtiön tekemät toimenpiteet sen toiminnan tehostamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen ovat tuottaneet tulosta. Käyttökate oli positiivinen 33 tuhatta euroa, kun se oli viime vuonna samalla ajanjaksolla –471 tuhatta euroa. Liiketulos oli edelleen tappiollinen -455 tuhatta euroa, mutta myös sen suhteen on saavutettu kehitystä (-988 tuhatta euroa). Käyttöpääoman aktiivinen hallinnointi käänsi liiketoiminnan rahavirran positiiviseksi, ja se oli 660 tuhatta euroa muutoksen ollessa +206 % (-623).

Olemme alkuvuoden aikana saavuttaneet jälleen kansainvälistä luottamusta ja arvostusta prosessilouhintateknologian pioneerina. Omaamme vahvan edelläkävijyyden ja ymmärryksen asiakkaiden muuttuvista tarpeista erittäin kilpaillussa prosessilouhinnan markkinassa. Tämä käy ilmi paitsi saavutuksestamme tulla nimetyksi visionääriksi Gartnerin maaliskuussa julkaisemassa 2023 Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -tutkimuksessa myös QPR:n konsultoinnista vastaavan johtajamme, prosessilouhinnasta tohtoriksi väitelleen Teemu Lehdon kutsumisesta puheenjohtajaksi World Process Mining Summit -tapahtumaan, joka järjestettiin Berliinissä kesäkuun puolessa välissä. Olen todella iloinen ja ylpeä siitä, että Teemu ja QPR saivat tämän mahdollisuuden. Meille on tärkeää olla mukana luomassa kulttuuria, joka edistää yhteistyötä, tiedon jakamista ja innovaatioiden luomista ihmisten ja organisaatioiden hyödyksi.

Lähdemme vuoden toiselle puoliskolle positiivisin ja luottavaisin mielin. QPR:n ratkaisut tarjoavat asiakkaillemme liiketoiminnan ja prosessien tehostamista, kustannussäästöjä ja mahdollisuuden uudistua ja reagoida markkinamuutoksiin. Prosessilouhintamarkkina ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ovat edelleen vahvassa kasvussa.

Yhtiön keskeisenä tavoitteena toisella vuosipuoliskolla on liikevaihdon ja myynnin kasvun lisäksi vahvistaa ekosysteemiä palvelemaan paremmin asiakkaiden kokonaisvaltaista tarpeita. Yhtiön myyntiresursseja ja -prosessia on vahvistettu kysyntää siivittämään. Erottaudumme kilpailijoistamme uniikilla teknologialla ja siihen liittyvillä palveluilla sekä ensiluokkaisella asiakaspalvelulla, josta saamme toistuvasti erinomaista palautetta. Jatkamme edelleen myös panostuksia innovatiivisen teknologian kehittämiseen. Tätä tukee Business Finlandin QPR:lle 5.7.2023 myöntämä ehdollinen tutkimusavustus prosessilouhintateknologiamme tekoäly- ja koneoppimisen ominaisuuksien jatkokehittämiseen.

Prosessilouhintaohjelmistomme, QPR ProcessAnalyzer, on edelleen globaalisti ainoa ohjelmisto, joka toimii natiivisti Snowflake Data Cloudissa. Tämä tarkoittaa asiakkaillemme suorituskykyyn, skaalautumiseen ja tietoturvaan liittyvien ongelmien ennennäkemätöntä ratkaisemista. Prosessilouhinta Snowflake Data Cloud -teknologiaa hyödyntäen on herättänyt kiinnostusta niin uusien kuin olemassa olevien asiakkaidemme keskuudessa , ja meillä on parhaillaan useita Proof of Concept (POC) -projekteja käynnissä.

Kerroimme Q1:n osavuosikatsauksessa, että valtaosa Snowflaken asiakkaista on Yhdysvaltojen markkinoilla, missä QPR ei ole läsnä. Yhtiö suunnittelee vuoden toisen puoliskon aikana tutkivansa mahdollisuutta rakentaa kumppaniekosysteemiä tämän ainutlaatuisen prosessilouhintaratkaisun viemiseksi Yhdysvaltojen markkinoille.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän luottamuksestaan QPR:ää kohtaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Haluan kiittää myös kaikkia työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään yhtiön tulevaisuuden ja menestyksen hyväksi.”

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja









KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 4-6/

2023 4-6/

2022 Muutos,

% 1-6/

2023 1-6/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liikevaihto 1 908 2 012 -5 4 146 4 213 -2 7 823 Käyttökate 7 -270 103 33 -471 107 -1 753 % liikevaihdosta 0,4 -13,4 0,8 -11,2 -22,4 Liiketulos -231 -515 55 -455 -988 54 -2 770 % liikevaihdosta -12,1 -25,6 -11,0 -23,4 -35,4 Tulos ennen veroja -254 -526 52 -518 -1 009 49 -2 864 Katsauskauden tulos -249 -629 60 -518 -1 009 49 -2 868 % liikevaihdosta -13,0 -31,3 -12,5 -23,9 -36,7 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,015 -0,039 61 -0,032 -0,082 61 -0,202 Oma pääoma/osake,[PE1] [MKH2] [SE3] euroa -0,002 0,149 -102 -0,002 0,149 -102 0,030 Liiketoiminnan rahavirta 185 -664 128 660 -623 206 -1 798 Rahavarat kauden lopussa 156 1 918 -92 156 1 918 -92 17 Korollinen nettovelka 1 682 -322 622 1 682 -322 622 2 262 Nettovelkaantumisaste, % 4 302,6 -10,9 39 374 4 302,6 -13,5 31 771 464,9 Omavaraisuusaste, % -1,1 40,5 -103 -1,1 40,5 -103 7,4 Oman pääoman tuotto, % -925,0 -178,4 -419 -1 662,2 -286,2 -481 -625,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % -101,6 -49,3 -106 -52,2 -89,8 42 -120,3

RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen.

Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, Uusiutuvien lisenssien ja ylläpitopalveluiden liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi. Venäjä raportoidaan vuoden 2022 vertailuluvuissa.





LIIKETOIMINTA

QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.

Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.

Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita.





LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN Tuhatta euroa 4-6/

2023 4-6/

2022 Muutos,

% 1-6/

2023 1-6/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Ohjelmistolisenssit 30 169 -82 209 301 -31 560 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 73 41 77 375 429 -13 583 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 422 471 -10 845 933 -10 1 803 SaaS 595 436 36 1 170 786 49 1 738 Konsultointi 789 895 -12 1 547 1 763 -12 3 139 Yhteensä 1 908 2 012 -5 4 146 4 213 -2 7 823





LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI Tuhatta euroa 4-6/

2023 4-6/

2022 Muutos,

% 1-6/

2023 1-6/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Suomi 929 957 -3 2 006 2 118 -5 4 126 Muu Eurooppa ml. Turkki 763 661 15 1 696 1 338 27 2 745 Muu maailma 217 394 -45 443 757 -41 953 Yhteensä 1 908 2 012 -5 4 146 4 213 -2 7 823





HUHTI-KESÄKUU 2023

Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 1 908 tuhatta euroa (2 012), ja se laski 5 % vertailukauteen nähden. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 53 % (45).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 30 tuhatta euroa (169), ja se laski 82 % johtuen pääasiassa yksittäisen määräaikaisen lisenssisopimuksen päättymisestä Lähi-Idässä.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 73 tuhatta euroa (41), ja se kasvoi 77 %, johtuen pääasiassa viime vuoden toisella vuosineljänneksellä kirjatuista liikevaihdon oikaisuista asiakkaiden SaaS-palvelumalliin siirtymisen johdosta.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 422 tuhatta euroa (471), ja se laski 10 % johtuen osittain negatiivisesta valuuttakurssien muutoksesta ja nykyisten asiakkaiden siirtymisestä SaaS-palvelumalliin, joita puolestaan kompensoi olemassa olevien asiakkuuksien yhteistyön laajentuminen ja inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset.

SaaS-tuotot kasvoivat 36 %, 595 tuhanteen euroon (436). SaaS-palvelujen liikevaihdon kasvu oli seurausta paitsi yhtiön joulukuussa 2022 tiedottamasta QPR ProcessAnalyzerin SaaS-ratkaisun käytön laajentamisesta globaalin lääkeyhtiön kanssa, myös muista yhtiön onnistumisista laajentaa yhteistyötä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Kasvu johtui myös osittain asiakkaiden siirtymisestä lisensseistä SaaS-palvelumalliin sekä osittain inflaatiopaineen aiheuttamista yhtiön tekemistä hinnankorotuksista.

Konsultoinnin liikevaihto oli 789 tuhatta euroa (896), ja se laski 12 % johtuen pääosin vertailuvuoden 2022 toisen kvartaalin aikana kirjatusta korkeammasta Lähi-idän projektin liikevaihdosta. Lähi-idän kiinteähintaiset projektit on saatu päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihdosta 49 % (48) tuli Suomesta, 40 % (33) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 11 % (20) muualta maailmasta.





TAMMI-KESÄKUU 2023

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 146 tuhatta euroa (4 213), ja se laski 2 % vertailukaudesta. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 49 % (41).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 209 tuhatta euroa, ja se laski 31 %. Tämä johtuu pääasiassa yksittäisen määräaikaislisenssin päättymisestä Lähi-idässä, jota puolestaan netotti uusien ohjelmistolisenssien myynti Euroopassa.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 375 tuhatta euroa, ja se laski 13 %. Tämä on seurausta yksittäisen asiakkaan liiketoiminnan päättymisestä johtuen Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 845 tuhatta euroa, ja se laski 10 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon muutokseen vaikuttivat asiakkaiden siirtyminen SaaS-palvelumalliin, valuuttakurssin negatiivinen vaikutus sekä yksittäisen palvelusopimuksen päättyminen.

SaaS-palvelujen liikevaihto oli 1 170 tuhatta euroa, ja se oli 49 % korkeampi vertailukauteen verrattuna. SaaS-palvelujen liikevaihdon kasvu oli seurausta paitsi yhtiön joulukuussa 2022 tiedottamasta QPR ProcessAnalyzerin SaaS-ratkaisun käytön laajentamisesta globaalin lääkeyhtiön kanssa, myös muista yhtiön onnistumisista laajentaa yhteistyötä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Kasvu johtui myös osittain asiakkaiden siirtymisestä lisensseistä SaaS-palvelumalliin sekä osittain inflaatiopaineen aiheuttamista yhtiön tekemistä hinnankorotuksista.

Konsultoinnin liikevaihto oli 1547 tuhatta euroa (1763), ja se laski 12 % johtuen pääosin vertailuperiodin aikana kirjatuista korkeammista Lähi-idän projektien liikevaihdoista. Lähi-idän kiinteähintaiset projektit on saatu päätökseen vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihdosta 48 % (50) kertyi Suomesta, 41 % (32) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 11 % (18) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS





HUHTI-KESÄKUU 2023

Konsernin käyttökate pysyi edelleen positiivisena huhti-kesäkuussa ja oli seitsemän tuhatta euroa (-270) ja liiketulos -231 tuhatta euroa (-515). Kauden tulos oli -249 tuhatta euroa (-629). Vaikka yhtiön tulos oli edelleen tappiollinen, on se vertailukauteen nähden kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan yhtiön aktiivisesti tekemien toiminnan tehostamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 221 tuhatta euroa (407). Kulut laskivat pääasiassa sen myötä, että Lähi-idässä olleet haasteelliset ohjelmistotoimitusprojektit saatiin vuoden toisen vuosineljänneksen aikana päätökseen. Tämän myötä myös tarve ulkoisten palvelujen käytölle väheni merkittävästi.

Yhtiön kiinteät kulut olivat 1 919 tuhatta euroa (2 120), ja ne laskivat 9 % vertailukauteen nähden. Tämä oli seurausta vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä toteutetuista säästöohjelmista sekä muutosneuvotteluiden tuloksena tehdyistä henkilöstövähennyksistä. Näiden vaikutusta vähensi osittain matalammat tuotekehitysaktivoinnit.

Luottotappiovarauksen purku, joka sisältyy toisen vuosineljänneksen kiinteisiin kuluihin, oli 3 tuhatta euroa (Q2´22: luottotappiovarauksen lisäys 13).

Tulos ennen veroja oli -254 tuhatta euroa (-526), ja katsauskauden tulos oli -249 tuhatta euroa (-629). Osakekohtainen tulos oli -0,015 (-0,039) euroa osakkeelta. Huhti-kesäkuun 2022 tulos sisälsi 103 tuhatta euroa verosaamisten alaskirjauksia. Vastaavia alaskirjauksia ei ole raportointikaudella 2023.

TAMMI-KESÄKUU 2023

Konsernin käyttökate oli positiivinen tammi-kesäkuussa ja se oli 33 tuhatta euroa (-471). Yhtiön liiketulos oli edelleen tappiollinen –455 tuhatta euroa, mutta se parani merkittävästi vertailukauteen nähden (-988) yhtiön aktiivisesti tekemien toiminnan tehostamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 615 tuhatta euroa (735), ja ne laskivat 16 % vertailukauteen nähden. Kulut laskivat pääasiassa sen myötä, että Lähi-idässä olleet haasteelliset ohjelmistotoimitusprojektit saatiin vuoden toisen vuosineljänneksen aikana päätökseen. Tämän myötä myös tarve ulkoisten palvelujen käytölle väheni merkittävästi.

Konsernin kiinteät kulut olivat 3 987 tuhatta euroa (4 465), eli 11 % vertailukautta matalammat johtuen vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä toteutetuista henkilöstövähennyksistä ja säästöistä. Matalammat tuotekehitysaktivoinnit pienensivät vaikutuksia osittain.

Luottotappiovarauksen purku, joka sisältyy puolivuotiskauden kiinteisiin kuluihin, oli kaksi (2) tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2022: luottotappiovarauksen lisäys 37).

Tulos ennen veroja oli -518 tuhatta euroa (-1 009) ja katsauskauden tulos -518 tuhatta euroa (-1 009). Osakekohtainen tulos oli -0,032 (-0,082) euroa osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-kesäkuu oli 660 tuhatta euroa (-623). Liiketoiminnan rahavirran muutos vertailukauteen 2022 verrattuna oli seurausta katsauskauden tuloksen 491 tuhannen euron ja 845 tuhannen euron käyttöpääoman muutosten merkittävästä parannuksesta.

Myynti- ja muut saamiset olivat 795 tuhatta euroa pienemmät vertailukauteen verrattuna johtuen myyntisaamisten tehostetusta perinnästä ja Lähi-idän päättyneiden projektien laskutuksesta. Lisäksi yhtiö sai 302 tuhatta euroa enemmän ennakkomaksuja vertailukauteen verrattuna.

Nettorahoituskulut olivat 62 tuhatta euroa (21), ja niihin sisältyi kurssitappioita 10 tuhatta euroa (4).

Investoinnit olivat 432 tuhatta euroa (734), ja ne olivat tuotekehitysinvestointeja.

Rahoituksen nettorahavirta oli -89 tuhatta euroa koostuen pääasiassa yhtiön toimitilojen vuokramaksuista. Vertailukaudella 2022 yhtiön rahoituksen nettorahavirta oli 2 880 tuhatta euroa johtuen pääosin toteutetusta merkintäetuoikeusannista.

Konsernin taloudellinen tilanne on välttävä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 156 tuhatta euroa (1 918) ja lyhytaikaisia saamisia oli 1 410 tuhatta euroa (2 205). Yhtiö on tehostanut myyntisaamistensa perintää. Lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia kassavaroja 500 tuhatta euroa. Katsauskauden lopussa konsernilla oli pankkilaina, joista pitkäaikaisia 1,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia 500 tuhatta euroa. Lainaan on liitetty kovenantit, jotka perustuvat yhtiön käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Kovenanttien osalta käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilan mukaan. Ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate ylitti kovenanttien määrittelemän rajan.

Yhtiö uudisti rahoitussopimuksen päärahoituspankkinsa kanssa 24.1.2023, jolloin aikaisempi lyhytaikainen 1,5 miljoonan euron laina muutettiin pitkäaikaiseksi lainaksi. Rahoitussopimuksen mukaan ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyy 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa. Viimeinen lainan takaisinmaksupäivä on 24.1.2026. Yhtiö nosti lainan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 4303 % (-13,5 %) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa -1,1 % (-40,5 %). Nettovelkaantumisasteeseen ja omavaraisuusasteeseen vaikuttivat oman pääoman ja rahavarojen pienentyminen, sekä vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä tehty yhtiön pääkonttorin toimitilojen 5,5 vuoden vuokrasopimus, jossa kuukausivuokrakulut olivat huomattavasti pienemmät. Yhtiö on tehnyt uuden vuokrasopimuksen kesäkuun 2023 lopussa sen Helsingin pääkonttorin toimitiloissa sattuneen laajan vesivahingon vuoksi. Remontissa olevien toimitilojen vuokrasopimusaika lyheni noin kahdella vuodella, sekä väliaikaisen väistötilan vuokran ollessa pienempi, kokonaisvuokravelka ja käyttöoikeusomaisuus alenivat merkittävästi.

Uuden vuokrasopimuksen myötä yhtiön pääkonttorin kokonaisvuokra-aika lyhenee ja se pienentää yhtiön vuokravelkaa. Uudet kooltaan pienemmät ja edullisemmat väliaikaiset toimitilat pienentävät myös osaltaan käyttöoikeusomaisuutta.





TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistotuotteita, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Yhtiö kehittää seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Vuoden toisella neljänneksellä tuotekehityskulut olivat 355 tuhatta euroa (827). Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 270 tuhatta euroa (344). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 171 tuhatta euroa (167).

Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoaika on neljä vuotta.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 65 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 67 (75). Henkilöstön lukumäärä on pienentynyt vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä päättyneiden muutosneuvottelujen tuloksena.

Henkilöstön keski-ikä on 45,5 (43,7) vuotta. Naisia on 26 % (25) ja miehiä 74 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 16 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 43 % (42), tuotekehityksessä 29 % (31) ja hallinnossa 12 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2023 1-6/2022 Muutos, % 1-12/2022 Vaihdetut osakkeet, kpl 804 749 1 287 534 -37 2 263 135 Vaihto, euroa 501 548 1 677 990 -70 2 315 155 % osakkeista 5,0 8,0 -38 14,1 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 0,62 1,30 -52 1,02 Tilikauden aikana keskimääräisesti vaihdetut osakkeet per päivä 1990 6659 -70 9187 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 0 0 0 Osake ja markkina-arvo 30/06/2023 30/06/2022 Muutos, % 31/12/2022 Osakkeita yhteensä, kpl 16 455 321 16 455 321 0 16 455 321 Omat osakkeet, kpl 339 471 413 487 -18 413 487 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 16 115 850 16 041 834 0 16 041 834 Osakkeenomistajat, kpl 1 830 1 653 11 1 747 Päätöskurssi, euroa 0,56 0,86 -35 0,56 Osakekannan markkina-arvo, euroa 8 992 644 13 795 977 -35 8 983 427 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 37 342 45 484 -18 45 484 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 347 552 405 726 -14 405 726 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 2,1 2,5 -18 2,5

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa, vahvisti yhtiön palkitsemisraportin ja päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa, valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Tilinpäätös ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja 60 prosenttia käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Hallituksen jäsenille korvataan myös matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Pertti Ervi valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 6 ja 9. Kohta 6 päätettiin muuttaa vastaamaan muutetun tilintarkastuslain (1141/2015) mukaista vastuuta tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä ja siten, että tilintarkastajan toimikausi päättyy jatkossa ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kohta 9 päätettiin muuttaa mahdollistamaan yhtiökokouksen järjestäminen Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi samaa kohtaa muutettiin vastaamaan tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia niistä asiakohdista, joista on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakepääoman alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 1 359 090 eurosta 80 000 euroon, eli yhteensä 1 279 090 eurolla siten, että osakepääoman alentamisen määrä 1 279 090 euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 3 200 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaikki asiaan liittyvät materiaalit löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat-osiosta.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- tietosuoja- ja turvallisuusriski) sekä rahoitus- ja maksuvalmiusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan tätä riskiä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 79 % oli euromääräisiä (70). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.





MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA

Yhtiö tiedotti 27.6.2023, että yhtiö ja Chief Revenue Officer Eric Allart ovat sopineet, että Allart jättää tehtävänsä yhtiössä. Allartin työvelvoite yhtiössä oli päättynyt välittömästi. Yhtiön väliaikaisena Chief Revenue Officerina toimii tällä hetkellä toimitusjohtaja Heikki Veijola.

Myös Director, People & Culture Johanna Lähde on jättänyt yhtiön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT





Yhtiö selvittää mahdollisuuksia toteuttaa osakeanti vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana

Yhtiö tiedotti 3.7.2023, että sen hallitus selvittää mahdollisuuksia suunnatun osakeannin toteuttamiseen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman vahvistamiseksi. Mahdollinen osakeanti toteutettaisiin yhtiön 3.5.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen nojalla, jolla hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa osakeannissa enintään 3 200 000 kappaletta. Yhtiö pyrkii siihen, että osakeannilla kerättävien varojen bruttomäärä olisi noin 0,75–1,2 miljoonaa euroa.

Yhtiö on saanut suurimmalta osakkeenomistajaltaan Oy Fincorp Ab:lta peruuttamattoman sitoumuksen merkitä uusia osakkeita mahdollisessa osakeannissa vähintään 750 000 eurolla. Sitoumus on ehdollinen sille, että merkittävän osakkeen merkintähinta mahdollisessa osakeannissa on korkeintaan osakeannin merkintäajan käynnistämistä koskevaa yhtiön hallituksen päätöstä edeltävän viiden (5) kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeen keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä, kuitenkin siten, että merkintähinta ei ylitä yhtiön osakkeen päätöskurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä mahdollisen osakeannin merkintäajan käynnistämistä koskevaa yhtiön hallituksen päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Sitoumus on voimassa 31.8.2023 saakka.

Nykyisessä markkinatilanteessa yhtiön liikkumatila on kapea kassavarojen ja omavaraisuusasteen osalta toiminnan ollessa edelleen tappiollista, ja yhtiö tekee aktiivisesti toimenpiteitä päästäkseen tilikaudelle 2023 annettuun ohjeistukseen.

Päätökset mahdollisen osakeannin toteuttamisesta ja sen ehdoista tehdään ja tiedotetaan myöhemmin, eikä osakeannin toteuttaminen ole varmaa. Mahdollisen osakeannin pääjärjestäjänä toimisi Evli Oyj.





TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Vuoden 2023 aikana QPR julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen- ja englannin kielellä seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 perjantaina 20.10.2023

QPR:n vuosikertomus 2022 julkaistiin 20.3.2023 ja QPR:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.5.2023. Vuosikertomus 2022 ja yhtiökokouksen päätökset löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat-osiosta.









QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi





OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 4-6/

2023 4-6/

2022 Muutos,

% 1-6/

2023 1-6/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liikevaihto 1 908 2 012 -5 4 146 4 213 -2 7 823 Liiketoiminnan muut tuotot 1 - - 1 - - 4 Materiaalit ja palvelut 221 407 -46 615 735 -16 1 552 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 368 1 740 -21 2 967 3 551 -16 7 214 Liiketoiminnan muut kulut 313 135 133 531 397 34 814 Käyttökate 7 -270 103 33 -471 107 -1 753 Poistot 238 245 -3 489 517 -5 1 017 Liiketulos -231 -515 55 -455 -988 54 -2 770 Rahoitustuotot ja -kulut -23 -11 114 -62 -21 194 -62 Pakolliset varaukset - - - - - - -33 Tulos ennen veroja -254 -526 52 -518 -1 009 49 -2 864 Tuloverot 5 -103 -105 - - - -3 Katsauskauden tulos -249 -629 60 -518 -1 009 49 -2 868 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,015 -0,039 61 -0,032 -0,082 61 -0,202 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -249 -629 60 -518 -1009 49 -2 868 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0 0 - 1 1 -34 -2 Laajan tuloslaskelman tulos -249 -629 60 -517 -1 008 49 -2 870









KONSERNIN LYHENNETTY TASE Tuhatta euroa 30/06/2023 30/06/2022 Muutos, % 31/12/2022 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 498 2 067 21 2 411 Liikearvo 358 358 0 358 Aineelliset hyödykkeet 114 168 -32 171 Käyttöoikeusomaisuuserät 338 62 447 756 Muut pitkäaikaiset varat 277 281 -1 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 585 2 936 22 3 973 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 1 410 2 205 -36 3 452 Rahavarat 156 1 918 -92 17 Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 566 4 123 -62 3 469 Varat yhteensä 5 151 7 059 -27 7 442 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -348 -406 -14 -406 Muuntoerot -67 -66 -1 -66 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 2 943 2 938 0 2 943 Kertyneet voittovarat -3 947 -1 456 -171 -3 364 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma -39 2 390 -102 487 Oma pääoma yhteensä -39 2 390 -102 487 Pitkäaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 000 - - - Korolliset vuokrasopimusvelat 243 - - 609 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 243 - - 609 Lyhytaikaiset velat: Pakolliset varaukset - - - 33 Korolliset rahoitusvelat 500 1 500 -67 1 521 Korolliset vuokrasopimusvelat 95 96 -1 149 Saadut ennakot 1 465 1 163 26 885 Siirtovelat 1 308 1 298 1 2 598 Osto- ja muut korottomat velat 579 613 -6 1 161 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 947 4 669 -15 6 346 Velat yhteensä 5 190 4 669 11 6 955 Oma pääoma ja velat yhteensä 5 151 7 059 -27 7 442









LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Yhtiön omavaraisuusaste huomioon ottaen tämä osavuosikatsaus on laadittu jatkuvuuden periaatteella, ja siinä on huomioitu yhtiön 30.5.2023 tiedottama muutosneuvottelujen tulos ja yhtiön 3.7.2023 tiedottama suunnitelma selvittää mahdollisuuksia suunnatun osakeannin toteuttamiseen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman vahvistamiseksi sekä yhtiön jo sen suurimmalta osakkeenomistajalta Oy Fincorp Ab:lta saatu peruuttamattoman sitoumus merkitä uusia osakkeita mahdollisessa osakeannissa tietyin ehdoin vähintään 750 000 eurolla.

Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä yhtiön johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.









AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 14 217 12 846 12 846 Lisäykset 432 685 1 371 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 816 2 705 2 705 Lisäykset 0 49 111









KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 2 279 1 682 1 682 Lainojen nostot 1 500 - 597 IFRS 16 -vuokravelan muutos -332 - - Takaisinmaksut 1 610 86 - Korolliset rahoitusvelat 31.12. 1 837 1 596 2 279









VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 30/06/2023 30/06/2022 31/12/2022 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 380 2384 2 382 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 42 20 47 -11 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 59 15 80 -26 Yhteensä 101 35 127 -21 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 480 2419 2 509 -1









KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 4-6/

2023 1-3/

2023 10-12/

2022 7-9/

2022 4-6/

2022 Liikevaihto 1 908 2 237 2 142 1 468 2 012 Liiketoiminnan muut tuotot 1 - 4 - - Materiaalit ja palvelut 221 394 411 406 407 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 368 1 599 1 951 1 711 1 740 Liiketoiminnan muut kulut 313 218 214 204 135 Käyttökate 7 26 -430 -853 -270 Poistot 238 251 251 249 245 Liiketulos -231 -225 -681 -1 102 -515 Rahoitustuotot ja -kulut -23 -39 -32 -9 -11 Pakolliset varaukset - - -33 - - Tulos ennen veroja -254 -264 -745 -1 111 -526 Tuloverot 5 -5 -3 - -103 Katsauskauden tulos -249 -269 -748 -1 111 -629









KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2023 tai 30.6.2023 1-6/2022 tai 30.6.2022 1-12/2022 tai 31.12.2022 Liikevaihto 4 146 4 213 7 823 Liikevaihdon muutos, % -1,6 -16,4 -14,4 Käyttökate 33 -471 -1 753 % liikevaihdosta 0,8 -11,2 -22,4 Liiketulos -455 -988 -2 770 % liikevaihdosta -11,0 -23,4 -35,4 Tulos ennen veroja -518 -1 009 -2 864 % liikevaihdosta -12,5 -23,9 -36,6 Katsauskauden tulos -518 -1009 -2868 % liikevaihdosta -12,5 -23,9 -36,7 Oman pääoman tuotto (per annum), % -925,0 -286,2 -625,7 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -101,6 -89,8 -120,3 Rahavarat 156 1918 17 Korollinen nettovelka 1 682 -322 2 262 Oma pääoma 487 2 390 487 Nettovelkaantumisaste, % 4 303 -13,5 464,9 Omavaraisuusaste, % -1,1 40,5 7,4 Taseen loppusumma 5 151 7 059 7 442 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 101 783 2 324 % liikevaihdosta 2,4 18,6 29,7 Tuotekehitysmenot 866 1 431 2 674 % liikevaihdosta 20,9 34,0 34,2 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 66 78 81 Henkilöstö kauden alussa 85 80 80 Henkilöstö kauden lopussa 60 81 85 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,032 -0,082 -0,202 Oma pääoma/osake, euroa -0,002 0,149 0,030