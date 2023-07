English Danish

21. juli 2023



NKT er foretrukken leverandør til rammeaftale inklusiv to kabelprojekter i Skotland

Skotske SSEN Transmission har valgt NKT som foretrukken leverandør af kabelsystemer til to HVDC transmissionsforbindelser, og har til hensigt at underskrive en rammeaftale for fremtidige projekter.

SSEN Transmission, netejeren i det nordlige Skotland, har valgt NKT som foretrukken leverandør af 525 kV XLPE jævnstrømskabelsystemer til Western Isles og Spittal-Peterhead offshore HVDC transmissionsforbindelser.

Claes Westerlind, administrerende direktør i NKT, siger:

- Vi er meget glade for at SSEN Transmission har valgt os som foretrukken leverandør af disse to skotske HVDC transmissionsforbindelser. Det er en mulighed for at styrke det fremragende samarbejde, der er blevet etableret mellem parterne ved tidligere projekter, Caithness-Moray HVDC Link, og det igangværende Shetland HVDC Link. Vi ser frem til muligheden for at fortsætte vores støtte til den grønne omstilling af Storbritannien.

Rob McDonald, administrerende direktør i SSEN Transmission, siger:

- Udvælgelsen af NKT som foretrukken leverandør af kabelsystemerne til Western Isles og Spittal-Peterhead er et meget vigtigt skridt for at sikre rettidig levering af disse projekter. Vi ser frem til at bygge videre på vores langvarige og stærke samarbejde med NKT.

Western Isles og Spittal-Peterhead offshore HVDC transmissionsforbindelser er en del af The Pathway to 2030 Holistic Network Design (HND), som er en større opgradering af elnettet på tværs af Storbritannien. Dette er et nødvendigt bidrag til at opfylde de britiske og skotske regeringers 2030 mål for vedvarende energi og klimaændringer. HND definerer et enkelt integreret design, der understøtter omfattende levering af elektricitet genereret fra havvind.

Parterne fortsætter igangværende forhandlinger med det formål at indgå en kapacitetsreservationsaftale, der vil give NKT den nødvendige sikkerhed til at reservere produktionskapacitet til de to nævnte projekter. Efterfølgende vil der forventeligt blive indgået kontrakter på de to projekter, og det er ligeledes hensigten at underskrive en rammeaftale for fremtidige projekter.

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022





