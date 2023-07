Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2023

Paris, le 21 juillet 2023

Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont. Au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 7.265

- Solde en espèces : 25.689,09 €.

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 223.387 titres 631.798,24 € 2.254 transactions VENTE 229.015 titres 647.980,31 € 2.277 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 12.893

- Solde en espèces : 9.507,02 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 0

- Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane®12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien en développant des carburants durables et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur https://www.global-bioenergies.com/inscription-newsletter/

Suivez-nous sur LinkedIn : Global Bioenergies

Contact

GLOBAL BIOENERGIES







invest@global-bioenergies.com

01 64 98 20 50





Pièce jointe