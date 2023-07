BAINS DE MER MONACO : Information financière 1er trimestre 2023/2024

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 1er trimestre 2023/2024

(Période du 1er avril 2023 – 30 juin 2023)

Chiffre d'affaires de 203,3 millions d’euros au 1er trimestre 2023/2024

Groupe Consolidé – Normes IFRS



En milliers d’euros 2022/2023



2023/2024



Premier trimestre Secteur Jeux 68 932 56 293 Secteur Hôtelier 104 566 111 063 Secteur Locatif 31 215 31 957 Autres 6 206 6 975 Cessions internes (3 122) (2 982) Total 207 797 203 307

Tous les secteurs d’activité présentent un chiffre d’affaires en augmentation, à l’exception du secteur jeux qui a connu un aléa particulièrement défavorable sur la période, ce qui correspond à la nature de ce type d’activité.

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d’affaires en légère diminution de 2 % par rapport à celui de la même période de l’exercice passé. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit en effet à 203,3 millions d’euros contre 207,8 millions d’euros précédemment, soit une diminution de 4,5 millions d’euros.

Le secteur jeux enregistre un chiffre d’affaires de 56,3 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 68,9 millions d’euros l’an passé. Malgré une fréquentation en hausse, le chiffre d’affaires est en baisse de 18 %, l’aléa sur les mois d’avril et mai ayant été particulièrement défavorable.

Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit quant à lui à 111,1 millions d’euros contre 104,6 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 6 %. Cette bonne performance met en évidence l’attractivité des hôtels et des restaurants du Groupe S.B.M et confirme la qualité du travail de l’ensemble de ses équipes.

Le secteur locatif du Groupe S.B.M., qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Sporting, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, affiche un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros contre 31,2 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 0,7 million d’euros. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des derniers espaces au One Monte-Carlo.

Description générale de la situation financière et des résultats

L’activité du Groupe S.B.M. sur les trois premiers mois du nouvel exercice 2023/2024 est donc confirmée à un niveau soutenu qui s’appuie sur le bon positionnement des offres du Resort.

Cependant les activités du Groupe S.B.M., dépendantes du contexte économique et financier, et le caractère aléatoire et saisonnier de l’activité, en particulier dans le secteur jeux, ne permettent pas, à ce stade, de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2023/2024.

Monaco, le 21 juillet 2023

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

