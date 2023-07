VGP en Deka Immobilien kondigen Joint Venture aan van € 1.1 Miljard Logistieke Portfolio

English Dutch

PERSBERICHT

Gereglementeerde Informatie - Voorwetenschap

Antwerpen, België, 24 juli 2023 (7.00h CET)



VGP NV ('VGP') en DEKA Immobilien, een van de grootste wereldwijd actieve vastgoedinvesteringsmaatschappijen in Europa en de grootste effectendienstverleners van Duitsland, hebben vandaag de oprichting aangekondigd van een 50:50 joint venture. Deze joint venture neemt zich voor een vastgestelde portfolio van 5 parken met 20 gebouwen van Duitse semi-industriële en logistieke activa, ontwikkeld door VGP, te verwerven.

De totale waarde van de joint venture bedraagt € 1,1 miljard, die zal worden gerealiseerd door middel van een aantal closings, waarbij de eerste naar verwachting zal plaatsvinden in Q3 2023.

Dr. Malte-Maria Münchow, hoofd aan- en verkoop (hotel, logistiek, retail) van Deka, zei: "We zijn zeer verheugd met deze Joint Venture in de Duitse logistieke markt. Dit is onze eerste vastgoedjoint venture in Europa en het weerspiegelt de gedeelde ambitie om een stabiele en langetermijnportfolio van hoogwaardige semi-industriële en logistieke activa te creëren. Deze joint venture, de grootste Europese logistieke transactie van 2023 tot nu toe, zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen aan onze Europese portfolio en past binnen ons streven om onze groei als vastgoedbeheerder voort te zetten met een aanpak die gericht is op kwaliteit en bijdraagt aan onze duurzame bedrijfsstrategie - in economische, ecologische en sociale termen."

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "Met DEKA, een van de toonaangevende Europese vastgoedinvesteerders, hebben we een partner gevonden met een gedeelde visie, gericht op het creëren van duurzame waarde. Onze joint venture markeert een belangrijke mijlpaal in onze strategie om ons cash recycling model verder te diversifiëren en het getuigt van de kwaliteit van ons platform dat we in staat zijn geweest om tot deze samenwerking te komen ondanks de ongunstige marktomstandigheden. We zullen meer details delen in onze H1-update, maar we liggen alvast goed op koers om onze doelstellingen voor 2023 en daarna te behalen."

De joint venture zal een aanvulling vormen op de bestaande joint ventures van VGP en zal op een vergelijkbare manier worden beheerd, waarbij VGP de activa-, vastgoed- en ontwikkelingsmanager van de respectievelijke activa blijft.





