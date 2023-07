McPhy annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Vulcain Engineering pour l’installation et la mise en service de ses électrolyseurs et de ses stations

French English





McPhy renforce son expertise pour accompagner l’exécution de ses projets d’électrolyseurs et de stations

Vulcain Engineering accompagnera McPhy dans les phases clés d’installation et de mise en service

Un partenariat stratégique pour accélérer la mise à l’échelle industrielle de son offre

Grenoble, le 24 juillet 2023 - 07h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui avoir signé un accord stratégique avec Vulcain Engineering pour l’installation et la mise en service des électrolyseurs et des stations de recharge.

Acteur de référence dans le secteur du conseil et de l’ingénierie, Vulcain Engineering est aujourd’hui présent dans 14 pays et compte plus de 2 800 collaborateurs. Il apportera ainsi son expertise à McPhy dans les phases clés d’exécution des projets.

McPhy entend ainsi raccourcir le temps d’installation et de mise en service des électrolyseurs et des stations pour répondre à un marché en croissance rapide.

L’accord est non exclusif. Il prévoit la participation à des appels d’offres en commun tout en laissant la possibilité à chaque partenaire de développer des collaborations avec des tiers.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur général de McPhy, commente : « McPhy poursuit la constitution d’un réseau de partenaires afin de consolider son offre. Nos équipes pourront s’appuyer sur l’expertise de Vulcain Engineering pour renforcer et accélérer la mise en service de nos projets. »

Alban Guilloteau, Directeur général de Vulcain Engineering Group, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par McPhy, un groupe précurseur des équipements et technologies de production et de distribution d’hydrogène, pour contribuer activement à accélérer la décarbonation et la production d’énergie propre. »

Prochain évènement financier :

Publication des Résultats semestriels, le 27 juillet 2023, après clôture des marchés

À PROPOS DE VULCAIN ENGINEERING GROUP

Groupe de conseil et d’ingénierie spécialisé dans les secteurs de l’énergie, des industries de procédés (industrie pharmaceutique, environnement…) du ferroviaire et du Naval, Vulcain Engineering est établi dans 17 pays où il emploie 3000 ingénieurs, scientifiques et techniciens. Le groupe propose une offre intégrée de services pour le pilotage, la conception, la réalisation, la mise en service et l’exploitation des installations et infrastructures. Dans le choix de ses secteurs d’activités et des projets auxquels il participe, Vulcain Engineering Group contribue activement aux enjeux de transition énergétique et de santé.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

