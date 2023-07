ALSTOM SA: Alstom et RAILPOOL signent un contrat portant sur 50 locomotives Traxx Universal

English French

Alstom et RAILPOOL signent un contrat portant sur 50 locomotives Traxx Universal

Cette nouvelle commande va contribuer à l'expansion de RAILPOOL en Europe et, en particulier, en France

Toutes les locomotives seront équipées du système de signalisation Atlas d'Alstom et permettront à RAILPOOL de desservir différents corridors européens.





24 juillet 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, et RAILPOOL, l'une des principales sociétés européennes de location de matériel roulant ferroviaire, ont signé un contrat portant sur la livraison de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes. La valeur du contrat pourrait atteindre jusqu’à 260 millions d’euros.

Les locomotives Traxx Universal multi-systèmes pourront être utilisées pour le transport de marchandises et de passagers. Caractérisées par une fiabilité élevée et une grande flexibilité, ainsi qu’une consommation d'énergie optimisée, ces locomotives constituent une solution idéale pour assurer l’efficacité des liaisons transfrontalières. L'allongement des intervalles de maintenance permet, en outre, de réduire le nombre d'interventions, ce qui facilite la planification des entretiens, réduit les coûts d’opération et augmente la disponibilité du matériel roulant. Les locomotives pourront circuler dans huit pays européens, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la Pologne.

Toutes les locomotives seront équipées d’Atlas, la solution embarquée d’Alstom pour le système européen de contrôle des trains (ETCS). Cette solution permet d'opérer sur des corridors étendus avec la plus grande couverture de pays et de lignes, que les lignes soient équipées de systèmes ETCS ou de systèmes de signalisation conventionnels.

« Nous sommes ravis que RAILPOOL ait choisi Alstom pour étendre ses activités dans plusieurs régions d'Europe, a déclaré Kevin Cogo, Vice-président, matériel roulant, locomotives et composants, Alstom Allemagne, Autriche et Suisse. Ce contrat s'inscrit dans la continuité d'un partenariat fructueux de longue date. Grâce à nos locomotives Traxx, qui ont fait leurs preuves, et à notre solution de signalisation Atlas, à la pointe de la technologie, nous sommes fiers de contribuer à un transport de marchandises et de passagers plus efficace et plus durable ».

« Avec cette commande, nous renforçons notre engagement à développer une offre unique de services complets sur le marché français, en plus de l'ouverture récente d'un bureau en France sous la direction de Frédérique Erlichman. Les 50 locomotives commandées à notre partenaire Alstom seront utilisées pour nos opérations en France et le long des corridors européens les plus importants, contribuant ainsi au développement d’un transport ferroviaire durable et performant au départ de la France », a précisé Torsten Lehnert, Président Directeur-Général de RAILPOOL.

La conception et l'ingénierie des locomotives seront réalisées sur le site Alstom de Mannheim, en Allemagne, tandis que l'assemblage aura lieu à Kassel, en Allemagne. Les autres sites Alstom concernés sont ceux de Wroclaw, en Pologne (production de la caisse), Siegen, en Allemagne (production des bogies), et Zurich, en Suisse (gestion du projet).

Alstom™, Traxx™ et Atlas™ sont des marques protégées du groupe Alstom.





À propos d’Alstom



















À propos de RAILPOOL



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 80 000 employés de 175 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.







RAILPOOL est l'une des principales sociétés de location de matériel roulant ferroviaire, offrant une véritable expertise pour un service complet par le biais d’un guichet unique. La société a été fondée à Munich en 2008 et opère aujourd'hui dans 18 pays européens.

RAILPOOL est l'un des plus grands fournisseurs ferroviaires en Europe avec un parc d’environ 500 locomotives et 148 voitures passagers (et un investissement total de plus de 2 milliards d'euros). La flotte de RAILPOOL parcourt en moyenne 85 millions de kilomètres par an et contribue largement au transfert modal vers le rail. RAILPOOL dispose de son propre entrepôt avec plus de 4 000 références de pièces détachées et de composants.



Contacts Presse :



Alstom (Siège social)

Philippe MOLITOR – Tél.: +33 (0)7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com



Alstom (Allemagne)

Jörn BISCHOFF – Tél.: +49 (0)1 74 92 50 348

joern.bischoff@alstomgroup.com



Alstom (Relations Investisseurs)

Martin VAUJOUR – Tél.: +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Estelle MATURELL ANDINO – Tél.: +33 (0) 6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com







RAILPOOL

Simone Fankhauser

communications@railpool.eu





Pièce jointe