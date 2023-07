English French

Nexans accueille Pascal Radue en tant que Vice-Président Generation & Transmission et membre du Comité Exécutif

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Pascal Radue au poste de Vice-Président Exécutif Generation & Transmission et membre du Comité Exécutif.

Il apporte plus de 20 ans d'expérience internationale dans plusieurs fonctions de direction dans le management de projets dans le secteur de la production d'énergie, en particulier sur des projets d’envergure, clés en main et de transformation internationale.

Cette nomination stratégique intervient à un moment charnière pour notre activité Generation & Transmission qui vient de remporter plusieurs contrats comptant parmi les plus importants de notre histoire : TenneT (parcs éoliens offshore) et EuroAsia Interconnector, entre autres.





Pascal Radue apporte avec lui plus de 20 ans d’expérience dans la direction d’équipes internationales et a occupé de nombreux postes à responsabilités en management de projet, direction générale ou de transformation business.

Au moment où Nexans ambitionne d’étendre sa dynamique sur les marchés offshore et les interconnexions, notamment aux États-Unis et en Europe, Pascal Radue contribuera activement à l’ambition du Groupe d’être un pure player de l’électrification à l’échelle mondiale.



Pascal Radue est originaire de Suisse et est titulaire d'un Master of Engineering (Hons) en architecture navale de l'Université de Southampton au Royaume-Uni.

Il a débuté sa carrière chez Alstom Power à Belfort, en France, en 2001. Chez Alstom et plus tard chez GE, Pascal a occupé divers postes de direction et était jusqu’à récemment CEO de GE Hydro.

Pascal Radue sera rattaché à Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, commente : « Je suis très heureux d'accueillir Pascal Radue au sein de notre équipe. C’est un leader qui apporte toute son expérience dans la réflexion stratégique à l’échelle internationale, reconnu pour savoir parfaitement exécuter des projets importants et consolider des équipes. Il est profondément passionné par la transition énergétique et le travail dans des environnements multiculturels. Tout au long de sa carrière, Pascal a dirigé avec succès diverses équipes internationales dans des situations de croissance et de transformation, tout en démontrant sa capacité à établir des relations solides avec les clients et les parties prenantes. Je suis convaincu qu’il contribuera rapidement à la poursuite de la dynamique de Nexans dans l’activité particulièrement stratégique de la Generation & Transmission. »

Pascal Radue, nouveau Vice-Président Exécutif, Generation & Transmission, déclare :

« Je suis ravi de rejoindre une entreprise dont la vision stratégique et la feuille de route sont particulièrement bien alignées sur les grands enjeux de la transition énergétique. Je me réjouis d’être bientôt au cœur d’une équipe dont l’expertise et la réputation sont reconnues au plus haut niveau dans l’industrie. Je suis également impatient de bâtir à partir des fondations existantes, mais aussi d’amplifier la dynamique établie pour amener l'activité Generation & Transmission à tenir les promesses faites à nos clients, permettant ainsi d’accélérer la transition énergétique tant attendue. »

