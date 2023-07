CCC et Groupe Helios achèvent 200 premiers appartements en République dominicaine

English French

OTTAWA, 24 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer l'achèvement des 200 premiers appartements dans le cadre du projet d'assainissement Guajimía à Santo Domingo Ouest, en République dominicaine.



Dans le cadre du contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) de la CCC avec la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), le Groupe Helios a officiellement livré les appartements à la CAASD lors d'une cérémonie qui s'est tenue sur le site des nouveaux appartements le 23 juillet 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République dominicaine Luis Abinader, du directeur du CAASD Felipe Suberví, du chargé d'affaires canadien en République dominicaine Collin Holditch, de la vice-présidente des opérations de la CCC Diane Montambault, et du président du conseil d'administration du Groupe Helios Jean-Pierre Azzopardi.

Le Groupe Helios a obtenu le contrat GÀG de 50 millions de dollars US pour compléter les travaux de l'étape 1st de la phase 2 du projet Guajimía grâce à l'effort conjoint de la CCC et du Service des délégués commerciaux du Canada. Le financement a été assuré par JP Morgan, avec une assurance contre les risques souverains fournie par Exportation et développement Canada (EDC). En plus des 200 appartements achevés, le Groupe Helios livre 144 autres appartements sur un autre site. Ces 344 appartements font partie intégrante de la phase 2 du projet Guajimía, qui permettra le nettoyage de certaines sections du canal Guajimía et la construction de nouveaux canaux d'évacuation. Une fois achevé, le projet Guajimía aura un impact positif sur la qualité de vie de 300 000 personnes en République dominicaine.

Dans le cadre d'un contrat GÀG distinct, la CCC a livrer la phase 1 du projet Guajimía en 2012. Pour en savoir plus sur le service canadien de contrats GÀG et sur la façon dont il peut vous aider à lancer un nouveau projet d'infrastructure, communiquez avec l'équipe de la CCC.

"La CCC est fière de soutenir le projet Guajimía, qui revêt une importance cruciale pour le pays et les habitants de la province de Saint-Domingue Ouest, dont la santé et le bien-être s'amélioreront considérablement une fois qu'il sera entièrement mis en œuvre. " – Diane Montambault, vice-présidente des opérations de la CCC.

"Le gouvernement du Canada apprécie la confiance que le gouvernement de la République dominicaine a manifestée jusqu'à présent à l'égard de l'expertise canadienne que la CCC et Helios ont apportée au projet Guajimia." – Collin Holditch, chargé d'affaires canadien en République dominicaine.

"Le Groupe Helios est heureux d'avoir franchi l'étape clé des 200 appartements achevés comme prévu dans le cadre de la phase actuelle du projet Guajimia et se tient prêt à livrer les prochaines phases du projet." – Jean-Pierre Azzopardi, président du conseil d'administration du Groupe Helios.

