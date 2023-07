Lars Ohnemus valiti Northern Horizon Capital AS uueks nõukogu liikmeks

English Estonian

Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teatab käesolevaga, et Northern Horizon Capital AS-i uueks nõukogu liikmeks valiti Lars Ohnemus alates 24. juulist 2023.



Uue nõukogu liikme valimine on seotud nõukogu liikme Milda Darguzaite volituste lõppemisega 6. juulil 2023. a.



Lars Ohnemus on Northern Horizon Capital AS emaettevõtja kaasasutaja ja juhatuse esimees. Lisaks on Lars Copenhagen Business School (CBS) ühingujuhtimise keskuse direktor ning omab CBS-ist ka doktorikraadi. Larsil on üle 25-aastane kogemus kinnisvara alal ning omab laiapõhjalist rahvusvahelise sektori võrgustikku.



Enne Northern Horizon grupi asutamist töötas Lars juhtivatel kohtadel ning omandas laialdast juhtorgani liikme kogemust nii noteeritud kui noteerimata ettevõtetes.



Lars Ohnemus sündis 1962. aastal ning tegutseb juhipositsioonidel erinevates põhjamaade ühingutes.



Larsile kuulub kaudselt 776,694 Baltic Horizon Fondi osakut ja hoidmistunnistust.



Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fund, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.