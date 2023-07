Harfang redémarre son programme d’exploration estival en Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

English French

MONTRÉAL, 24 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang” ou la “Société”) (TSX-V: HAR) est heureuse d'annoncer que son équipe de terrain a débuté des travaux d’exploration sur sa propriété lithinifère Lemare dans le centre de la région Eeyou Istchee Baie-James (Québec) (Figure 1). La propriété est située au sud-est du gisement de lithium Whabouchi et est accessible par la Route du Nord. Avec les récentes découvertes de lithium, les nouvelles avancées dans les ressources déjà existantes et la stratégie québécoise sur les Minéraux Critiques et Stratégiques (« MCS »), cette région est devenue le centre de l'exploration du lithium au Canada.



Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes heureux d'annoncer que les récentes restrictions imposées par le gouvernement du Québec en raison de la situation régionale des feux de forêt ont été levées dans la majeure partie de la région Eeyou Istchee Baie-James et que notre équipe de terrain a été mobilisée pour reprendre le programme d'exploration. Ce programme est une approche « boots on the ground » incluant de la prospection et une évaluation géologique. L’accès à nos propriétés dans le nord-ouest de la région (Lac Menarik, Serpent-Radisson, Ewart, Sakami, Taiga, La Passe et Menarik Est) n’est pas encore autorisé, mais nous espérons que cette situation se résoudra dans un proche avenir. Nous reconnaissons les efforts continus menés dans la lutte contre les feux de forêt et exprimons notre gratitude aux personnes impliquées pour leur travail acharné dans des conditions difficiles. »

Programme d’exploration pour le lithium

Harfang a l’intention de mener un premier programme d'exploration en surface (prospection, cartographie, échantillonnage de roches) sur ses actifs propices à la découverte de pegmatite à spodumène. Ce programme comprend de la prospection sur les claims de Serpent-Radisson, La Passe, Lemare, Ewart, Sakami, Ross et Conviac. L'objectif principal de ce programme est de trouver des pegmatites à lithium-césium-tantale (« pegmatite LCT ») justifiant une exploration plus avancée, y compris du forage.

La Société a acquis les claims de Lemare par désignation sur carte à la suite d'une évaluation géologique combinée à un traitement statistique de plus de 13 400 analyses de sédiments de fond de lac extraites de la base de données numérique du gouvernement du Québec (SIGÉOM) (voir les communiqués de presse du 19 janvier et du 8 février 2023). Les claims des propriétés Ewart, Sakami, Conviac et Ross ont été acquis suite à la même évaluation.

La propriété Lemare comprend 269 claims situés à environ 22 kilomètres au sud-est du gisement de lithium Whabouchi détenu par Nemaska Lithium (« Nemaska »). Nemaska a récemment signé un accord à long terme avec la Ford Motor Company pour l’approvisionnement en produits de lithium, notamment de l'hydroxyde de lithium, alors que les constructeurs automobiles nord-américains se précipitent pour sécuriser leurs approvisionnements en matériaux pour les batteries afin de répondre à la production de véhicules électriques. La propriété Lemare contient plusieurs fortes anomalies résiduelles calculées de lithium dans les sédiments de fond de lac, dont quatre sont ≥99,5e centile de l'ensemble de la base de données SIGÉOM (Figure 2). Certaines de ces anomalies sont regroupées en un amas serré dans un secteur dominé par du granite et de la pegmatite de la Sous-province d'Opatica.

Une fois les restrictions levées dans le secteur nord-ouest de la région Eeyou Itschee Baie-James, Harfang poursuivra son programme d'exploration sur ses projets aurifères et lithinifères situés dans cette région.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 6,7 M de dollars en trésorerie en date du 30 avril 2023 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.