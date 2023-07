Simplex Legal LLP annonce la nomination d'un nouvel associé directeur, Anoop Dogra

English French

CALGARY, Alberta et TORONTO, 24 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Simplex Legal LLP (Simplex), un cabinet national canadien qui fournit un soutien juridique ponctuel aux entreprises et aux services juridiques internes à travers le Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Anoop Dogra au poste d'associé directeur.



M. Dogra travaillera aux côtés de Martine Boucher, présidente et associée fondatrice de Simplex, qui siégera au conseil consultatif du cabinet. Mme Boucher a cofondé Simplex avec Geoff Best en 2012 dans le but d'innover dans la manière dont les services juridiques sont fournis au Canada. Le cabinet reste fidèle à sa mission, qui est de fournir un service à la clientèle de premier ordre, de manière pratique et flexible.

"Je suis honoré d'avoir l'occasion de diriger Simplex Legal", a déclaré M. Dogra. "L'industrie juridique canadienne subit une transformation importante, incitant les équipes juridiques internes à rechercher des solutions plus efficaces et adaptables au-delà des modèles traditionnels. Je mettrai à profit mon expérience en tant qu'avocat, de banquier d'affaires et d’entrepreneur afin de stratégiquement positionner Simplex pour fournir des solutions juridiques exceptionnelles à nos clients. Notre dévouement au succès de nos clients est au cœur de notre approche.”

M. Dogra a commencé sa carrière juridique en tant qu'avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières au bureau torontois de Blake, Cassels & Graydon LLP, où il a été associé pendant sept ans. En 2010, il a été recruté par BMO Marchés des capitaux en tant que directeur des solutions multiactifs. À ce titre, il était responsable de l'origination et de la structuration de produits financiers innovants. Récemment, M. Dogra a occupé le poste de directeur général chez 3iQ Digital Asset Management, où il a géré le développement de produits et les questions juridiques.

"Je suis ravie qu'Anoop dirige le cabinet en tant que nouvel associé directeur", a déclaré Martine. "Son expérience de la pratique du droit au plus haut niveau et de la collaboration avec des avocats exerçant des fonctions commerciales constitue le contexte idéal pour faire progresser la mission du cabinet, qui consiste à fournir des conseils pratiques aidant les clients à atteindre leurs objectifs commerciaux."

Dans le cadre de l'objectif principal du cabinet, qui est de résoudre les problèmes des services juridiques des entreprises et de leur apporter une réelle valeur ajoutée, Simplex a lancé en mai 2023 Simplex : Thrive Legal. Ce service de conseil entre pairs soutient les capacités fonctionnelles d'un service juridique afin de faire progresser les objectifs stratégiques de l'organisation.

