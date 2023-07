COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2023-24 : 66,5 M€

English French

Lesquin, 24 juillet 2023, 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2023-24 : 66,5 M€

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2023/2024

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de son exercice 2023-2024 (période du 1er avril au 30 juin 2023).

IFRS – M€ 2023/24



2022/23



Variation en %



Chiffre d’affaires 1er trimestre (avril – juin)(1) 66,5 70,0 -5,0% Nacon Gaming 38,5 42,4 -9,3% Bigben AudioVidéo / Telco 28,1 27,7 +1,5%

(1) Données non auditées





Sur la période, NACON Gaming enregistre un chiffre d’affaires de 38,5 M€.

L’activité JEUX est stable par rapport à l’an dernier à 27,4 M€.

Le chiffre d’affaires Catalogue (nouveaux jeux) est en hausse de 4,5% à 15,6 M€. Malgré la faible performance de The Lord of the Rings GollumTM, Tour de France et TT Isle of Man Ride on Edge 3 progressent de 20 et 10% par rapport aux éditions précédentes et les performances de Ravenswatch, en early access depuis avril dernier, sont exceptionnelles.

Le chiffre d’affaires du Back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) atteint 11,8 M€, en baisse de 6,8%, pénalisé par un effet de base défavorable après des mois de forte croissance.

ACCESSOIRES : L’inversement de tendance amorcé en fin d’exercice dernier se confirmera dès septembre, les pré-commandes sur les nouveaux produits (manettes et casques) étant excellentes.

BIGBEN – Audiovideo/Telco réalise sur le trimestre un chiffre d’affaires de 28,1 M€

ACCESSOIRES MOBILES : Dans un marché du smartphone en contraction, cette activité se maintient grâce aux prises de parts de marché liées au succès des gammes premium en Energie et aux performances de la marque Force. Le chiffre d’affaires de la période s’établit à 21,7 M€ contre 21,6 M€ au même trimestre de 2022-2023.

AUDIOVIDEO : A périmètre constant, cette activité progresse sur le trimestre et s’établit à 6,4 M€ contre 6,1 M€ en 22/23. Cette croissance est tirée par les bonnes performances de l’activité Audio grâce au très bon accueil réservé aux nouvelles gammes et à de nouveaux référencements.

Ambi tion d ’une croissance forte pour l’exercice 2023- 20 24

Comme annoncé, l’exercice 2023-2024 sera marqué par une activité éditoriale soutenue avec la sortie sur la période d’une vingtaine de jeux.

Deux nouveaux jeux sortiront au deuxième trimestre : Overpass2 et AD Infinitum.

L’actualité éditoriale sera très riche au troisième trimestre avec les sorties de Robocop : Rogue City, Gangs of Sherwood, Cricket24 ou encore Astérix & Obelix : Heroes.

Le back catalogue, malgré un effet de base exigeant, poursuivra sa croissance sous l’effet mécanique des jeux sortis en 2022-2023 et devrait être en progression dès le deuxième trimestre.

Enfin, l’activité Accessoires devrait enregistrer un rebond à compter du troisième trimestre grâce à l’augmentation du parc de nouvelles consoles et la sortie de plusieurs produits à fort potentiel.



De son côté BIGBEN Audio-Vidéo/Telco affichera une bonne dynamique, notamment dans l’activité mobiles grâce à l’élargissement des gammes Force, à la sortie du nouvel iPhone et de son écosystème accessoires. Dans le domaine de l’AudioVidéo, les synergies commerciales et les référencements se poursuivront.

Dans ce contexte, le Groupe réaffirme sa confiance et anticipe une croissance forte de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel sur l’exercice 2023/2024.

Dividende

L’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue le 21 juillet 2023 a approuvé le versement d’un dividende en nature sous forme d’actions Nacon à concurrence d’une (1) action Nacon pour cinq (5) actions Bigben Interactive détenues, sous réserve de la confirmation, le 28 juillet 2023, de la parité de distribution par le conseil d’administration de Bigben Interactive aux vues du cours d’ouverture de bourse de l’action Nacon. La mise en paiement interviendra le 28 juillet 2023.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023-2024, le 30 octobre 2023 après bourse





