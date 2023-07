French English

Communiqué de presse – lundi 24 juillet 2023 – 17h45

DECATHLON opte à son tour pour Aut0nom®, l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte développé par ARGAN

Et de 4 ! ARGAN, loueur-développeur d’entrepôts PREMIUM, confirme son partenariat de confiance avec DECATHLON en accompagnant l’enseigne dans son développement avec un nouveau site logistique de 19 000 m² sur la commune de Montbartier (82), au nord de Toulouse. Le bâtiment intègre le système Aut0nom® qui lui permet de produire et de consommer sa propre énergie verte.

C’est un nouveau bâtiment logistique de 19 000 m² qui est sorti de terre sur la zone d’activité Grand Sud Logistique à Montbartier (82). Ce site qui comprend un bloc bureaux de 900 m², accueille les équipes de DECATHLON précédemment installées sur la commune de Castelnau d’Estrétefonds à une quinzaine de kilomètres. Ce site clé-en-main a été pensé pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’exploitant, avec notamment l’installation de rooftops et d’un réseau de gaines textiles pour permettre la mise sous température dirigée de l’ensemble des cellules, mais également la mise en place d’un dallage répondant à des exigences spécifiques notamment en termes de planéité afin de permettre l’usage de robots dans la préparation des commandes.

Ce nouveau développement, le 4ème d’ARGAN pour DECATHLON, vient confirmer et renforcer le partenariat entre les deux entreprises. Une relation de longue date initiée avec un premier site livré pour le spécialiste français des articles de sport, en 2010, sur la région lyonnaise.

Comme pour l’ensemble des nouveaux développements d’ARGAN, ce site est estampillé Aut0nom®. L’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture couplée à des batteries de stockage de l’énergie permet de produire et de consommer sur place une énergie verte qui couvrira la totalité des besoins de DECATHLON en termes de chauffage, de rafraichissement et d’éclairage. Le chauffage et le rafraichissement du site sont assurés par des pompes à chaleur électriques qui remplacent avantageusement les traditionnelles chaudières à gaz fortement émettrices de CO 2 . Enfin, des ombrières photovoltaïques, toujours destinées à l’autoconsommation de DECATHLON, participe à encore améliorer le bilan carbone de l’opération. L’ensemble de ces investissements permet d’obtenir la certification BREEAM Very Good du site.

Située à une trentaine de kilomètres au Nord de Toulouse, à l’embranchement des autoroutes A62 et A20 qui permettent de relier respectivement Toulouse à Bordeaux, et Paris, Montbartier est une zone logistique en pleine croissance. ARGAN a, d’ailleurs, ouvert à la commercialisation une seconde phase de 17 000 m². Les autorisations administratives ayant d’ores et déjà été obtenues, cette seconde phase sera disponible 12 mois seulement après la signature d’un bail en état futur d’achèvement.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN ajoute : « Ce nouveau développement avec un client de longue date s’inscrit pleinement dans l’ADN d’ARGAN. Nous nous situons sur le long terme, tant avec nos clients qu’avec les territoires. Nous remercions DECATHLON et la Communauté de Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne pour leur engagement et leur confiance. »



Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

2 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023





Calendrier financier 2024

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2023

18 janvier : Résultats annuels 2023

21 mars : Assemblée Générale annuelle





A propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2023, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,6 Md€. ARGAN est une SIIC cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlene Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe