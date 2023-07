LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2023 A 97,2M€ (+16%)

French English

Lannion, 24 juillet 2023 – 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2023 A 97,2M€ (+16%)

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, affiche une croissance soutenue avec un chiffre d'affaires en hausse de +22% au 2ème trimestre 2023 et de +16% pour le 1er semestre. A périmètre et taux de change constants, cette croissance s'élève à +17%. Avec de nouvelles capacités de production désormais pleinement opérationnelles, la croissance du chiffre d'affaires renoue avec la forte demande sur les marchés stratégiques de Lumibird.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2023 2022 Variation publiée 2023

à périmètre et tx de change constants 1 Variation à périmètre et tx de change constants 1er trimestre 40,9 38,0 +8% 41,2 +9% 2ème trimestre 56,3 46,0 +22% 57,4 +25% 1er semestre 97,2 84,0 +16% 98,6 +17% dont Photonique 45,9 38,6 +19% 46,7 +21% Médical 51,3 45,4 +13% 51,9 +14%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Lumibird s'élève à 97,2 M€ au 30 juin 2023, en progression de +16% (+17% à périmètre et taux de change constants). Ces chiffres confirment la tendance d’une croissance à deux chiffres pour les deux divisions : +19% pour la division Photonique et +13% pour la division Médical.

Par division

Au premier semestre, la division Photonique a progressé de +19% (+21% à taux de change constant). Par rapport au premier semestre 2022, le segment Défense/Spatial a progressé de +63%. Cette bonne performance est due en partie à l'activité télémètre laser développée en Suède depuis mai 2022 qui a contribué à hauteur de 6,5 M€ de chiffre d'affaires sur un total de 16,7 M€ pour ce segment de marché. Le segment Défense/Spatial progresse également grâce aux livraisons de produits destinés à plusieurs déploiements de constellations de satellites.

Le segment Lidar a cru de +29% sur le premier semestre, porté par l’augmentation des capacités de production sur Lannion et par le maintien d’une forte demande du marché. Enfin, les activités Industrielles et Scientifiques se replacent dans leur trajectoire de croissance avec une progression de +2% au 2ème trimestre, le début d’année ayant été impacté par le déménagement sur le nouveau site de Villejust.

La division Médical de son côté, progresse de +13 % à 51,3 M€ (+14% à taux de change constant). Les ventes de la division se répartissent entre le diagnostic (24%) et le traitement (76%). Cette croissance a été soutenue par les lancements de nouveaux produits dans plusieurs segments de marché (sécheresse occulaire, gamme laser NEO pour le glaucome et la cataracte) et de multiples enregistrements de nouveaux produits (Chine (SFDA), USA (FDA), Inde...).

Par zone géographique

La répartition du chiffre d’affaires S1 par zone géographique est la suivante :

Chiffres d’Affaires(M€) Photonique Var. Médical Var. EMEA 23,5 +45% 17,1 +21% Amériques 8,3 -9% 13,7 -5% Asie-Pacifique 11,1 +31% 12,6 +10% Reste du monde 3,0 -36% 7,9 +44% Total 45,9 +19% 51,3 +13%

Données non auditées

La division Photonique a enregistré une forte croissance en Europe (+45%). Cette croissance a été tirée par la France et la Suède. Les ventes aux Etats-Unis ont été pénalisées par l’effet de change et par un report sur les 12 prochains mois des livraisons de certains clients industriels.

La division Médical a également enregistré une forte croissance en Europe (+21%). En Asie-Pacifique, de bonnes performances ont été également enregistrées au Japon. Aux Etats-Unis les ventes ont été pénalisées par l’effet de change et la sortie décalée de nouveaux produits due à des retards d’enregistrement. Ces nouveaux produits seront disponibles à la vente au second semestre.

LUMIBIRD conserve un carnet de commandes solide, pour la Photonique et le Médical (conforme à juin 2022) - grâce à un portefeuille de produits à forte valeur ajoutée technologique et à une empreinte commerciale mondiale.

Sur le périmètre actuel du Groupe, les objectifs sont maintenus, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 8-10% par an et une marge d'EBITDA comprise entre 20 et 25%. L'évolution de l'EBITDA 2023 devrait être comparable avec la saisonalité de l'année précédente.

L’acquisition de Convergent Photonics (annoncée en mai 2023) reste soumise aux approbations réglementaires en Italie et aux États-Unis. D’autres opérations de croissances externes sont en cours d’étude. Si ces opérations devaient se réaliser en 2023, le Groupe pourrait atteindre un chiffre d’affaires annuel (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) allant jusqu’à 250 millions d'euros. Certaines de ces acquisitions potentielles pourraient avoir un effet dilutif sur l'EBITDA, ce qui ramènerait à 18-23% la marge d'EBITDA annuelle (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) pour la première année de l'acquisition.

Prochaine publication :

Résultats semestriels 2023 : 26 septembre 2023 (après bourse)

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Scerétaire générale– CFO Groupe

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net





1 Lumibird Photonics Sweden est incluse dans le périmètre de consolidation à partir de 2021. Le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale depuis l'intégration des activités de télémètres laser de défense du groupe Saab en mai 2022 est inclus dans le chiffre d'affaires organique. Il s'élève à 5,7 M€ en 2022 et à 6,5 M€ au S1 2023. Il n'y a pas d'effet de périmètre au S1 2023.

Pièce jointe