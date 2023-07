BNP Paribas group: Share buyback - declaration of transactions in own shares from 17 July to 21 July 2023

French English

Paris, 24 July 2023

BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares

from July 17, 2023 to July 21, 2023

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/07/2023 FR0000131104 65 56.7900 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/07/2023 FR0000131104 49 56.6400 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 17/07/2023 FR0000131104 9,886 56.7963 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/07/2023 FR0000131104 376 56.9869 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/07/2023 FR0000131104 1,585 57.1844 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/07/2023 FR0000131104 86 57.2600 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 18/07/2023 FR0000131104 7,240 57.0740 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/07/2023 FR0000131104 75 57.9400 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/07/2023 FR0000131104 237 58.0170 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 19/07/2023 FR0000131104 9,688 57.9581 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/07/2023 FR0000131104 78 58.1500 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/07/2023 FR0000131104 130 58.2060 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20/07/2023 FR0000131104 9,792 58.1177 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/07/2023 FR0000131104 551 57.9186 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/07/2023 FR0000131104 427 57.9248 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/07/2023 FR0000131104 333 58.0116 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 21/07/2023 FR0000131104 8,689 57.9662 XPAR * Four-digit rounding after the decimal TOTAL 49,287 57.5928





The description of the share buyback programme is available in appendix and on BNP Paribas’s website:

https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information

Attachment