ALSTOM SA: Alstom fournira 40 trains Coradia Stream à NAH.SH, en Allemagne

Alstom fournira 40 trains Coradia Stream à NAH.SH, en Allemagne



La commande initiale comprend la livraison de 40 trains grande capacité Coradia Stream et leur maintenance pendant 30 ans

Alstom contribue ainsi à un transport régional plus durable, plus efficace et plus confortable

D'une valeur de près de 900 millions d'euros, cette commande pose un jalon important pour l'avenir de la mobilité dans le Land de Schleswig-Holstein (Allemagne du Nord).





24 juillet 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un contrat portant sur la fourniture de 40 automotrices électriques de grande capacité Coradia Stream à Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH), l’opérateur de transport intégré qui organise le transport ferroviaire de passagers pour le compte du Land du Schleswig-Holstein. La commande comprend également un ensemble de services complets pour la maintenance des trains sur une période de 30 ans, afin de garantir leur disponibilité constante.

Le contrat a une valeur de près de 900 millions d'euros. En outre, il prévoit une option permettant de commander jusqu'à 55 trains supplémentaires avec l’ensemble de services correspondants.

Les rames de quatre voitures se composent de deux voitures d’extrémité à deux niveaux et de deux voitures intermédiaires à un niveau. Les rames mesurent 106 mètres de long et peuvent fonctionner en unités multiples. Les trains atteindront la vitesse maximale de 160 km/h et seront exploités sur deux réseaux distincts, qui proposeront chacun une configuration de véhicules différente, offrant respectivement 360 et 390 places assises, ce qui permet d'augmenter considérablement la capacité par rapport aux trains en service actuellement. Des portes larges faciliteront l'entrée et la sortie des passagers.

« Le train à grande capacité Coradia Stream combine de manière optimale notre expertise en matière de mobilité durable et intelligente avec l'objectif de maximiser les capacités de ces réseaux importants du Land du Schleswig-Holstein. Il constitue une solution de pointe pour les besoins de mobilité actuels et futurs de la région », a déclaré Müslüm Yakisan, Président de la région Allemagne, Autriche et Suisse chez Alstom. « Nous sommes ravis que NAH.SH nous offre ainsi l’occasion de contribuer sur le long terme à la mobilité dans le nord de l'Allemagne. Notre concept de trains à grande capacité répond parfaitement à leurs exigences et nous sommes impatients de faire passer le transport régional à un niveau supérieur. »

Claus Ruhe Madsen, ministre des transports du Schleswig-Holstein, a déclaré : « Une étape importante a été franchie : ces lignes ferroviaires accueillent le plus grand nombre de citoyens du Schleswig-Holstein utilisant les transports publics. Nous devons offrir à ces voyageurs un service durable, de haute qualité. Cela implique des horaires fiables et des véhicules modernes et performants qui impressionnent par leur design et leur confort. Nous avons maintenant créé le cadre nécessaire à l’atteinte de cet objectif et nous envoyons un signal clair pour l’évolution des transports dans ce qui est le « Vrai Nord 1 ».

Un train plus confortable, plus connecté et plus accessible

Les trains sont construits conformément aux exigences de NAH.SH et présentent diverses caractéristiques visant à améliorer l'expérience des passagers. Avec la climatisation utilisant des filtres antibactériens et antiviraux, des prises électriques et le Wi-Fi, ainsi qu'une meilleure réception des téléphones portables à bord, ils garantissent un niveau de confort optimal. Un système de réservation des sièges et une fonction d'affichage de l'occupation en temps réel contribuent également à rendre le voyage plus simple et plus agréable.

Grâce à des compartiments polyvalents dans chaque voiture, les trains offrent suffisamment d'espace pour les poussettes et les bagages volumineux, ainsi que pour 2 fauteuils roulants et jusqu'à 24 vélos. L'accessibilité des trains garantit un confort de voyage équivalent pour tous les passagers, qui pourront accéder aux voitures à un niveau de plain-pied, sans marches ni différences de hauteur qui nécessiteraient l'installation de rampes ou de comble-lacunes. Chaque train est équipé de trois toilettes, dont l'une est accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants. En outre, chaque rame offre plus de 40 sièges réservés aux passagers à mobilité réduite.

Un train d'avenir, fabriqué en Europe

Les technologies modernes de signalisation et d'automatisation garantissent que les trains pourront répondre aux exigences opérationnelles de demain. Ils sont équipés du système européen de contrôle des trains (ETCS) et de dispositifs embarqués pour l'exploitation automatique des trains (ATO). En outre, ils sont prééquipés pour le futur système de communication mobile ferroviaire (FRMCS).

L'assemblage final, ainsi que les essais et la livraison du train au client, auront lieu à Salzgitter, en Allemagne. L'ingénierie est réalisée sur plusieurs sites français, sous la direction du site de Valenciennes Petite-Forêt qui aura la responsabilité de concevoir et développer les trains.

Coradia Stream est une rame automotrice (EMU) de pointe à plancher bas et à performances élevées, dont la vitesse maximale peut atteindre 200 km/h et qui offre une conception modulaire permettant aux opérateurs de choisir la meilleure configuration et le meilleur intérieur. Développé pour le marché européen, Coradia Stream est capable de fonctionner sur tous les principaux systèmes d'alimentation électrique européens. Au total, plus de 730 trains basés sur la gamme Coradia Stream™ ont été commandés par l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne, ce qui garantit un produit éprouvé. La gamme de trains Coradia Stream propose également des solutions de traction sans émission, comme la batterie ou l'hydrogène pour les lignes non électrifiées.

Alstom™ et Coradia Stream™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

1 « Der echte Norden » est le slogan publicitaire du Land du Schleswig-Holstein





