Le Groupe pharmaceutique Duchesnay a été choisi comme l'un des premiers participants au Projet pour l’hypercroissance mondiale du gouvernement fédéral

BLAINVILLE, Québec, 24 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) est fier d'annoncer sa nomination en tant que lauréat de la première cohorte du Projet pour l’hypercroissance mondiale (PHM) du gouvernement du Canada.



Aujourd'hui à Toronto, l’honorable Mary Ng, Ministre fédérale du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, a annoncé les gagnants de ce concours rigoureux.

Le PHM est une initiative avant-gardiste dont l'objectif est d'assurer la mise en place des soutiens gouvernementaux appropriés pour stimuler les entreprises canadiennes à haut potentiel de croissance à se développer et à devenir les futurs piliers de l'économie canadienne. Au terme d'un processus de sélection strict, les entreprises ont été jugées sur leur aptitude à accomplir leurs ambitions d’expansion et à contribuer à l'épanouissement des communautés, à la création d'emplois et à la croissance économique du Canada.

« GPD se réjouit que sa réussite et sa croissance aient été récompensées par une nomination au PHM, ainsi que le fort potentiel d’expansion future que nous avons, au Canada et à l’étranger, à mesure que nous poursuivons notre rayonnement international », a annoncé Éric Gervais, Président du Groupe pharmaceutique Duchesnay. « Nous sommes extrêmement fiers de cette réussite et avons très hâte de nous associer au PHM pour dynamiser notre croissance et mettre nos produits pharmaceutiques innovants, fabriqués au Canada, à la portée d'un plus grand nombre de patients à travers le monde. »

Le projet PHM est un programme novateur qui bénéficiera d'un soutien complet de la part de nombreuses organisations gouvernementales afin d'aider les entreprises sélectionnées à prospérer et à réussir, notamment dans le domaine de l'exportation.

« Le Canada est gagnant lorsque les entreprises de pointe gardent leurs activités, leurs profits et leurs emplois à l’intérieur de ses frontières. Et lorsqu’elles prennent de l’expansion, où que ce soit dans le monde, elles donnent le signal que le Canada est prêt à faire des affaires », a affirmé la ministre Ng. « Dans le cadre du Projet pour l’hypercroissance mondiale, nous redoublons d’efforts pour permettre aux entreprises canadiennes les plus prometteuses de prendre de l’expansion. »

En tant que l'une des huit entreprises sélectionnées, GPD recevra l'appui d'un gestionnaire de comptes PHM spécialement dédié. Celui-ci offrira son soutien dans des domaines cruciaux comme le financement de la croissance, l'expansion à l'international, l'acquisition de talents, la navigation des réglementations fédérales, ou encore l'accès à des projets d'approvisionnement. Il fournira également un mentorat et une expertise précieuse. De plus, le PHM collaborera activement avec GPD pour créer et mettre en œuvre un plan de services spécifique. Ce plan a pour but de faciliter les interactions de l'entreprise avec tous les échelons gouvernementaux, les agences et les corporations d'État, afin de favoriser sa croissance. Ils collaboreront également à l'élaboration d'une stratégie de communication pour célébrer les réussites de l'entreprise.

En échange, le gouvernement fédéral encourage les entreprises du PHM à agir comme des ambassadeurs de la croissance pour le Canada et à contribuer à la création de solutions innovantes au profit de toutes les entreprises canadiennes.

« Le PHM offre une occasion en or au Groupe d'accélérer sa croissance, en particulier sur les marchés d'exportation, et de créer ainsi plus d'emplois au Canada », a déclaré Mélanie Therrien, Vice-présidente, Finances, du Groupe. « Nous pouvons mettre à profit la propriété intellectuelle que nous avons développée et que nous possédons pour bénéficier à un plus grand nombre de patients dans le monde entier, tout en contribuant au succès économique du Canada. »

À propos du Groupe pharmaceutique Duchesnay

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers ses projets de recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, GPD offre des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le Groupe tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture inclusive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives. Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

Contact media:

Mariia Savchuk

Conseillère principale, Communication

msavchuk@duchesnay.com

+1 (450) 433-7734 ext. 149

