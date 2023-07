ForFarmers N.V.: ForFarmers breidt uit in Polen door overname van Piast Pasze Sp. z.o.o.

English Dutch

Lochem, 25 juli 2023



ForFarmers breidt uit in Polen door overname van Piast Pasze Sp. z.o.o.

ForFarmers/Tasomix is met Piast Pasze Sp. z.o.o. (“Piast”) overeengekomen de voeractiviteiten samen te voegen. Daardoor wordt het volume van ForFarmers/Tasomix in Polen met 410.000 ton uitgebreid en de positie in vooral de vleeskuikensector versterkt. De transactie moet worden goedgekeurd door de Poolse mededingingsautoriteit. Verwacht wordt de transactie af te kunnen ronden in de het vierde kwartaal van 2023.

ForFarmers/Tasomix is een grote voerproducent met meer dan 30 jaar ervaring in Polen. Het bedrijf heeft een sterke positie in de pluimveesector en richt zich ook op de groei van de posities in de herkauwers- en de varkenssector. Een van de strategische doelstellingen van ForFarmers/Tasomix is om uit te breiden in de aantrekkelijke Poolse agrarische markt. De overname van Piast is geheel in lijn met deze doelstelling.



Piast biedt goede samenwerkingsmogelijkheden

Piast begon als voerproducent rond 1970 in Lewkowiec (Centraal-Polen), vooral gericht op vleeskuiken- en kalkoenenhouders in de vrije markt. Gaandeweg breidde Piast de portfolio uit met producten voor varkens- en melkveehouders en werden additionele productielocaties overgenomen in Płońsk, Golancz en Olesno. Er zijn 220 medewerkers betrokken bij management, commercie en productie.

Door de locaties van de fabrieken van Piast ten opzichte van die van ForFarmers/Tasomix is het mogelijk specifiek toegewijde productielijnen te creëren om efficiënter te kunnen produceren. De grotere geografische spreiding biedt kansen om het klantenbestand verder te doen groeien. Daarnaast is Piast eigenaar van twee unieke technologieën voor voerproductie die kostenefficiënt zijn, goed kunnen worden toegepast door ForFarmers/Tasomix en bovendien passen binnen het duurzaamheidsbeleid.

Pawel Swierkula, Managing Director van ForFarmers/Tasomix: ‘Deze samenwerking is een mooie stap voorwaarts voor beide partijen. Piast en ForFarmers/Tasomix hebben een soortgelijke bedrijfscultuur en dezelfde houding ten aanzien van klanten. De samenwerking biedt ons een groter werkgebied in groeikernen in ons land en zal ons helpen het solide platform te verstevigen om ons bedrijf zowel verder te verstevigen als de duurzame toekomst te verbeteren”.

Adam Plewiński, mede-eigenaar van Piast, stelt: “We zijn zeer optimistisch over de overdracht van onze voeractiviteiten aan ForFarmers/Tasomix. Dit zal veel voordelen en nieuwe perspectieven bieden aan onze klanten, die voordeel kunnen halen uit de grote ervaring en expertise van dit grote internationale bedrijf. We zien er naar uit samen te werken met hun management om deze transaction een succes te maken”.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Paweł Świerkula, Managing Director ForFarmers/Tasomix

M + 48 510 22 00 22 • E: pawel.swierkula@tasomix.pl

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis een vooraanstaande voerproducent in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en in Polen, waar het bedrijf actief is onder de naam ForFarmers/Tasomix. ForFarmers heeft ongeveer 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa €3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00

info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

