Curia amplía capacidades biológicas con acceso a ADN doggybone de Touchlight

Curia colabora con Touchlight para ampliar su oferta de fabricación de ARNm para permitir acceso al ADN enzimático doggybone (dbDNA™)

July 25, 2023 01:33 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES