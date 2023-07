Curia kembangkan keupayaan biologi dengan akses ke DNA doggybone Touchlight

Curia bekerjasama dengan Touchlight untuk kembangkan penawaran pembuatan mRNAnya bagi membolehkan akses kepada DNA doggybone (dbDNA™) enzimatik

July 25, 2023 01:33 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES