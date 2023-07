Curia ขยายขีดความสามารถด้านชีววิทยาด้วยการเข้าถึง doggybone DNA ของ Touchlight

Curia ร่วมมือกับ Touchlight เพื่อขยายข้อเสนอในการให้บริการการผลิต mRNA เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง doggybone DNA (dbDNA™) ที่ผลิตด้วยเอนไซม์

July 25, 2023 01:33 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES