Curia 擴展生物製劑生產能力，獲取 Touchlight 的 doggybone DNA 使用權限

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奧爾巴尼，紐約州和漢普頓，英國, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia 是一家業界領先的合同研究、開發和製造組織；Touchlight 是一家在酶促 DNA 生產方面具有開創性的公司。今天，兩家公司宣布達成一項協議，協議為 Curia 和其客戶提供一個獲取 Touchlight doggybone DNA (dbDNA) 的簡化方式。該協議使 Curia 的 mRNA 生產業務得以擴展，並提供了一個額外的 DNA 原料來源，供 Curia 的客戶立即使用。根據該協議，Touchlight 將代表 Curia 的客戶直接生產 dbDNA。



「Curia 仍力求加強我們的生物製劑產品及端到端 mRNA 生產能力，」Curia 的研發總裁 Christopher Conway 表示。「透過與 Touchlight 的合作，我們增加了酶促 DNA，我們的客戶將在可擴展性和上市速度方面獲得關鍵優勢。」

Touchlight 的 dbDNA 是一種線性、雙鏈、共價閉合的 DNA 載體。DNA 是製備 mRNA 療法的模板。透過簡單的酶促過程，也稱為體外轉錄，遺傳資料從 DNA 複製到 mRNA。然後該 mRNA 能夠教導細胞生產用於治療或預防疾病的精確蛋白質。Touchlight 的酶促 DNA 透過無細胞酶促過程生產，與傳統的質粒 DNA 生產相比，其速度、品質和產能方面的優勢無與倫比。

Karen Fallen，行政總裁，Touchlight 評論道：「我們非常高興與 Curia 合作，以便進一步擴大對 dbDNA 作為關鍵起始材料的獲取。」與其他 CDMO 合作是我們矢志實現 dbDNA 在市場上廣泛普及的重要手段。Curia 正在構建一個全面的 mRNA 解決方案，該協議使兩家公司都能擴大各自服務覆蓋面。」

Touchlight 的 dbDNA 是一種創新的解決方案，適用廣泛，功能多樣，提高了 Curia 的 mRNA 生產能力，並作為其生物加工級質粒產品的補充。

關於 Curia

Curia 是一家一流的合同研究、開發及製造企業，為醫藥及生物製藥客戶提供從研發到商業化生產的產品及服務。Curia 在美國、歐洲和亞洲的 29 個辦事處擁有近 4,000 名員工，幫助其客戶實現將求知欲的願景轉化為得治癒的成果。了解更多資訊請瀏覽 CuriaGlobal.com 。

關於 Touchlight

Touchlight 是一家總部位於英國倫敦的私營 CDMO，專注於提供 DNA 服務和生產酶促產生的 doggybone DNA dbDNA™，以推動遺傳藥品的開發。Touchlight 提供快速的酶促 DNA 開發和生產，用於所有先進療法的生產，包括 mRNA、病毒和非病毒基因療法，以及 DNA API。dbDNA 是一個簡化、線性、共價閉環結構，可以消除細菌序列。Touchlight 的革命性酶促生產平臺可以實現前所未有的生產速度與規模，並能夠處理尺寸和複雜度遠超現有技術能力的基因。客戶可以從臨床前階段開始得到支援，透過開發和供應，直至獲得許可和技術轉讓以供內部使用。

Curia 聯絡資訊：

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Touchlight 聯絡資訊：