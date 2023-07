English Finnish Swedish

OP Gruppen

Halvårsrapport 1.1–30.6.2023

Börsmeddelande 25.7.2023 kl. 9.00

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2023: Rörelsevinsten uppgick till 986 miljoner euro – Intäkterna ökade avsevärt

Rörelsevinsten (resultatet före skatt) uppgick till 986 miljoner euro (402).

Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 47 % till 1 777 miljoner euro (1 209). Räntenettot ökade med 93 % till 1 299 miljoner euro (675) och resultatet från försäkringstjänster minskade med 48 miljoner euro till 8 miljoner euro (56). Provisionsnettot uppgick till 470 miljoner euro (478).

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen uppgick till 99 miljoner euro (100). Nedskrivningarna av fordringar utgjorde 0,19 % (0,20) av kredit- och garantistocken.

Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 101 % till 250 miljoner euro (125).

De totala kostnaderna ökade med 9 % till 1 079 miljoner euro (988).

OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 1 % till 98,5 miljarder euro (99,2) och inlåningen minskade med 4 % till 73,3 miljarder euro (76,0).

CET1-kapitaltäckningen var 18,8 % (17,4), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,5 procentenheter. Under det första kvartalet övergick OP Gruppen till schablonmetoden för kreditrisken.

Segmentet Hushållsbanks rörelsevinst ökade till 524 miljoner euro (136). Räntenettot ökade med 106 % till 999 miljoner euro (485). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 16 miljoner euro till 76 miljoner euro (60). Provisionsnettot minskade med 9 % till 361 miljoner euro (397). Utlåningen minskade på ett år med 1 % och inlåningen med 2 %.

Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 134 miljoner euro (107). OP Gruppen använder en del av sin förbättrade lönsamhet till att stötta ägarkunderna i deras vardag. OP Gruppen har höjt den OP-bonus som samlas för 2023 med 30 % och tar inte ut några avgifter för dagliga tjänster av sina ägarkunder mellan oktober 2023 och mars 2024. Höjningen av OP-bonus innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis över 60 miljoner euro för 2023. Värdet av tilläggsfördelen för de avgiftsfria dagliga banktjänsterna är cirka 44 miljoner euro.

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal från och med 1.1.2023. Som en följd av övergången till IFRS 17 minskade OP Gruppens eget kapital per 1.1.2022 med 52 miljoner euro på övergångsdagen. Samtidigt upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. I Not 1 Redovisningsprinciper i halvårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.

Rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2023 uppskattas bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

1–6/2023 1–6/2022 Förändr. % 1–12/2022 Rörelsevinst, mn € 986 402 145,2 1 120 Hushållsbank 524 136 286,1 502 Företagsbank 219 91 140,1 416 Försäkring 217 148 46,6 293 Gruppfunktioner -1 -24 - -91 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -134 -107 24,8 -215 Intäkter totalt 2 286 1 587 44,1 3 394 Kostnader totalt -1 079 -988 9,2 -1 961 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 10,7 4,7 6,0* 6,3 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 12,0 5,9 6,2* 7,5 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,96 0,39 0,57* 0,51 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,08 0,48 0,60* 0,61 30.6.2023 30.6.2022 Förändr. % 31.12.2022 CET1-kapitaltäckning, % 18,8 17,6 1,2* 17,4 Utlåning, md €** 98,5 99,2 -0,7 100,2 Inlåning, md €** 73,3 76,0 -3,6 78,0 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,53 2,44 0,9* 2,31 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,19 0,20 -0,01* 0,11 Ägarkunder (1 000) 2 075 2 057 0,9 2 066

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal från och med 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Siffrorna för tidigare år, 2019, 2020 och 2021, har inte justerats. I Not 1 Redovisningsprinciper i halvårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2022. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2022 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

**Från början av 2023 inkluderar utlåningen och inlåningen inte förändringar i verkligt värde på krediter och insättningar som omfattas av säkringsredovisning. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer:

OP Gruppen uppvisar starkt resultat samt stark kapitaltäckning och likviditet

Den ekonomiska tillväxten i Finland var anspråkslös under början av året. Inflationen hölls på en klart högre nivå än tidigare och marknadsräntorna fortsatte att stiga. Trots utmaningarna i omvärlden utvecklades OP Gruppens rörelsevinst fortfarande mycket positivt under det andra kvartalet. Rörelsevinsten för januari–juni ökade klart jämfört med fjolåret och uppgick till 986 miljoner euro.

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning steg till 18,8 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,5 procentenheter. Även likviditeten var fortsatt utmärkt. En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet och kundernas samt andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. Hos OP Gruppen är alla de här faktorerna i utmärkt skick.

Intäkterna från kundrörelsen ökade rejält tack vare en kraftig ökning särskilt i räntenettot trots en klar ökning i kostnaderna för upplåningen. Även intäkterna från placeringsverksamheten utvecklades positivt under början av året. Provisionsnettot däremot var en aning lägre än året innan. Resultatet från försäkringstjänster minskade klart. Den totala intäktsökningen under början av året var 44 procent. OP Gruppens kostnadsutveckling hölls väl under kontroll med en kostnadsökningstakt på 9 procent jämfört med föregående år.

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var stark under början av året. Tack vare den goda utvecklingen av räntenettot ökade resultatet särskilt starkt i Hushållsbanksrörelsen, där rörelsevinsten ökade med 286 procent. Även resultaten för segmentet Företagsbank och segmentet Försäkring var klart högre än i fjol.

Utvecklingen i både inlåningen och utlåningen var fortsatt svag: inlåningen minskade med 4 procent och utlåningen med 1 procent på ett år. Efterfrågan på både nya bolån och nya företagskrediter låg på en klart lägre nivå än året innan.

Turbulensen på finansmarknaden under början av året har lagt sig

Instabiliteten på finansmarknaden har lugnat sig efter början av året. Den bankturbulens som började i Förenta staterna har fortsatt kring regionala banker i Förenta staterna. I Europa har inga nya problembanker dykt upp efter schweiziska Credit Suisse. Bankernas upplåningskostnader har dock under början av året klart gått upp runtom i världen.

Bilden av världsekonomin har under de senaste månaderna förändrats och blivit alltmer tudelad då industrin befinner sig i en recession men tjänstesektorn fortsätter att växa. Arbetsmarknadsläget är fortsatt starkt. Vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten ska fortsätta med draghjälp från tjänstesektorn. Även ekonomin i Finland har stöttats av konsumtionen av tjänster i och med att konsumenterna använt av sina besparingar. För nedgången inom byggbranschen och den konjunkturkänsliga industrin i Finland syns ingen snabb vändning till det bättre.

Inom hälsoförsäkringar ökade efterfrågan och skadekostnaden kraftigt

Problemen i den offentliga hälso- och sjukvården återspeglades klart i en ökad efterfrågan på hälsoförsäkringar. Under början av året beviljade Pohjola Försäkring 20 procent fler nya hälsoförsäkringar än året innan. Samtidigt ökade skadekostnaderna för hälsoförsäkringarna med 50 procent jämfört med förra året. Den fortsatta digitaliseringen inom hälso- och sjukvården syns också i försäkringsverksamheten: I april nådde tjänsten Hälsomästare milstolpen en miljon användningsgånger.

Coach för bättre ekonomiska val

OP Gruppen vill coacha sina kunder till bättre ekonomiska val. Därför har vi på olika sätt satsat på att underlätta kundernas hantering av sin ekonomi samt på att möjliggöra och stötta sparande och placering på lång sikt. Trots dessa utmanande ekonomiska tider sparade och placerade våra kunder aktivt under början av året. Kunderna öppnade över 6 000 nya aktiesparkonton och ingick över 59 000 fondsparavtal. Antalet fondteckningar via avtal för regelbundet fondsparande steg till nästan 3 miljoner, vilket är 7 procent mer än året innan. OP Gruppens placeringsfonder har redan över 1,2 miljoner andelsägare. Kunderna öppnade över 45 000 nya tillväxträntekonton under början av året.

Trots den svaga allmänna ekonomiska utvecklingen, den höga inflationen och ränteuppgången var både privatkundernas och företagskundernas lånebetalningsförmåga fortsatt rätt god. De nödlidande fordringarna har ökat något under början av året. Behovet av amorteringsfria perioder har inte ökat från året innan. Under det andra kvartalet kom det mindre ansökningar om ändring av betalningsplanen för bolån än året innan. Vi beviljade hela 23 procent mer nya bolån än under det första kvartalet.

Däremot ökade de extra amorteringar som våra kunder har gjort på sina lån under början av året med cirka tio procent från motsvarande period året innan. Mot slutet av rapportperioden kunde det dock skönjas svaga signaler på att en del kunders lånebetalningsförmåga försvagats.

Då marknadsräntorna fortsatte att stiga under våren, valde allt fler av våra bolånekunder att underlätta vardagen genom att skydda sina bolån mot räntehöjningar. Vid slutet av juni drog 32 procent av våra kunders bolån nytta av det skydd som ett räntetak erbjuder. Den ekonomiska nettonytta som räntetaken gav våra kunder under början av året var sammanlagt 51 miljoner euro.

Investeringarna i digitaliseringen fortsätter – OP Gruppen anställer 300 nya it-proffs

Såväl våra privatkunder som våra företagskunder använder allt oftare digitala kanaler för sina bank- och försäkringsärenden. Antalet inloggningar enbart i OP-mobilen steg till 55 miljoner i juni. OP-mobilkanalerna har närmare 1,6 miljoner aktiva användare.

Under början av året har vi fortsatt att göra ICT-investeringar särskilt för att förbättra smidigheten i kundrörelsen samt för att säkerställa informationssäkerheten och försörjningsberedskapen under alla förhållanden. Beloppet av OP Gruppens investeringar i ICT-utveckling 2023 beräknas stiga till sammanlagt 365 miljoner euro (313). I fortsättningen får artificiell intelligens en allt viktigare roll även vid tillhandahållandet av bank- och försäkringstjänster. Därför har vi beslutat att anställa 300 nya ICT-experter till OP Gruppen för att utveckla framtidens konkurrenskraftiga finanstjänster som i allt högre grad också kommer att utnyttja artificiell intelligens.

OP Gruppen ökar belöningen till sina ägarkunder

Tack vare OP Gruppens starka resultatutveckling vill vi belöna våra ägarkunder med ytterligare tilläggsförmåner. Vi har redan tidigare berättat att vi underlättar vardagen för nästan 2,1 miljoner ägarkunder genom att betala den OP-bonus som samlas för 2023 med en förhöjning på 30 procent. Värdet av den tilläggsfördel som detta innebär för våra ägarkunder beräknas uppgå till över 60 miljoner euro. Utöver det har vi nu beslutat att vi inte alls kommer att ta ut några avgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder mellan oktober 2023 och mars 2024. Under dessa ekonomiskt utmanande tider medför det en tilläggsfördel på cirka 44 miljoner euro för våra ägarkunder. Vår kundägda finansgrupps ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra fördelar för ägarkunderna.

Tack till våra kunder för förtroendet samt till våra anställda och förvaltningspersoner för ett utmärkt arbete under början av året.

Januari–juni

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) uppgick till 986 miljoner euro (402). Rörelsevinsten ökade med 584 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 47,0 procent till 1 777 miljoner euro (1 209).

Räntenettot ökade med 92,6 procent till 1 299 miljoner euro. Den betydande uppgången i marknadsräntorna ökade räntenettot. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 514 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 71 miljoner euro. OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 0,7 procent till 98,5 miljarder euro och inlåningen minskade med 3,6 procent till 73,3 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 10,9 miljarder euro (12,9).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 99 miljoner euro (100). Avsättningarna för fastighets- och byggbranschen ökade. Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av de indirekta effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 32 miljoner euro (37). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 804 miljoner euro (736). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,5 procent (2,3) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,19 procent (0,20) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot uppgick till 470 miljoner euro (478). Provisionsnettot från betalningarna ökade med 8 miljoner euro, från placeringsfonderna med 12 miljoner euro och från kreditgivningen med 6 miljoner euro. Däremot minskade provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 6 miljoner euro, från försäljningsprovisionerna för försäkringsavtal med 18 miljoner euro och från förmedlingen av värdepapper med 4 miljoner euro.

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal från och med 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Resultatet från försäkringstjänster minskade med 48 miljoner euro till 8 miljoner euro. Återförsäkringskostnaderna steg och försäkringsersättningarna för sjukkostnadsförsäkringarna ökade till följd av en ökning i skademängderna. Storskadorna var färre än under jämförelseperioden. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 237 miljoner euro (207). Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 4,7 procent till 843 miljoner euro, försäkringsersättningarna minskade med 3,7 procent till 566 miljoner euro och rörelsekostnaderna ökade med 12,2 procent till 233 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 97,6 (94,3).

Intäkterna från placeringsverksamheten, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, finansiella nettointäkter från försäkringsavtal och intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 100,5 procent till 250 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade på grund av att aktiernas värde ökade.

I och med att standarden IFRS 17 Försäkringsavtal började tillämpas, upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Försäkringens placeringsresultat resultatförs i sin helhet till verkligt värde. Finansiella antaganden, såsom effekterna av en förändring i räntenivån på försäkringsavtalsskuldens värde, resultatförs i finansiella nettointäkter. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 3,4 procent (-10,9). Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna bidrog under jämförelseperioden till negativa intäkter från placeringar till verkligt värde.

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 762 miljoner euro (-2 670), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -300 miljoner euro (929). De finansiella nettointäkterna från försäkringsavtal var

-253 miljoner euro (1 861). Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter minskade med 16 miljoner euro till 11 miljoner euro.

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade med totalt 67 miljoner euro till 19 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev och derivat ökat.

De övriga rörelseintäkterna minskade till 21 miljoner euro (46). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade under jämförelseperioden de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro.

De totala kostnaderna ökade med 9,2 procent till 1 079 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 13,4 procent till 484 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och i avsättningar för resultatlöner samt den engångsersättning enligt kollektivavtalen som betalades till de anställda under rapportperioden. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 16,8 procent till 92 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 11,7 procent till 504 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 207 miljoner euro (185). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 127 miljoner euro (104). Myndighetsavgifterna minskade med 8 miljoner euro till 64 miljoner euro.

Inkomstskatten uppgick till 196 miljoner euro (72). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,9 procent (17,9). Under jämförelseperioden minskade den effektiva skattesatsen på grund av den skattefria realisationsvinsten på 32 miljoner euro från försäljningen av Pohjola Sjukhus.

Totalresultatet efter skatt var 803 miljoner euro (142). Förändringarna i fonden för verkligt värde förbättrade totalresultatet med sammanlagt 3 miljoner euro (-297).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 15,2 miljarder euro (14,7). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,3 miljarder euro (3,4), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 214 procent (217) och NSFR-relationstalet var 131 procent (128) vid rapportperiodens slut. Under rapportperioden återbetalade OP Gruppen TLTRO III-finansieringen på 12,0 miljarder i sin helhet.

Utsikter för återstoden av året

I ekonomin väntas en måttlig recession och inflationen väntas långsamt sjunka. Omvärlden präglas fortfarande av exceptionell osäkerhet. Ränteuppgången försvagar läget särskilt på fastighetsmarknaden och i byggbranschen. Utvecklingen på den globala placeringsmarknaden kan i kombination med det geopolitiska läget ha en plötslig inverkan på omvärlden.



OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) 2023 uppskattas i och med uppgången i marknadsräntorna bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här halvårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 25.7.2023 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna halvårsrapporter.

Finansiell information 2023:

Delårsrapport 1.1−30.9.2023 25.10.2023 OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.6.2023 Vecka 32 OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.9.2023 Vecka 44

Helsingfors 25.7.2023

OP Andelslag

Styrelsen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500

Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325

Direktör för kommunikation Anni Hiekkanen, tfn 010 252 1989

