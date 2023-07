L’Indice de santé mentale TELUS révèle que les organisations accordant du temps pour faire du bénévolat sont perçues plus positivement par les employés

English French

TORONTO, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a publié aujourd’hui son Indice de santé mentale dans lequel on peut lire que les organisations accordant des congés pour bénévolat sont beaucoup mieux perçues par leurs employés que celles dont cet avantage n'est pas intégré à leur culture. L’Indice montre également que les travailleurs en mesure de donner de leur temps ou de l’argent obtiennent un score de santé mentale et un score relatif à l’optimisme plus élevé, comparativement à ceux qui ne le font pas.



Les scores de santé mentale des travailleurs canadiens demeurent au même niveau que pendant la pandémie, comme en témoigne l’Indice de santé mentale resté stable à 64,6.

Près de trois travailleurs sur dix (27 pour cent) disent être conscients que leur santé mentale a une incidence sur leur productivité

Cette proportion varie selon les secteurs d’activité et est plus grande dans certains d’entre eux, où de 30 à 35 pour cent des travailleurs mentionnent que la santé mentale a une incidence négative sur leur productivité. Parmi eux, 53 pour cent indiquent travailler dans un environnement de prestation de services ou un milieu ouvrier et 47 pour cent dans un environnement de bureau.



Les employés qui font du bénévolat présentent un score de santé mentale plus élevé que celui des employés qui n’en font pas

Plus de trois travailleurs interrogés sur cinq (61 pour cent) disent avoir fait don de leur temps ou de leur argent au cours des deux dernières années; ce groupe obtient le score de santé mentale (65,6) et le score relatif à l’optimisme (69,0) les plus élevés.

Les quatre pour cent de travailleurs qui se sentent intimidés par le processus de bénévolat présentent le pire score de santé mentale (50,2), ce qui est 14 points sous la moyenne nationale (64,6).

Plus du tiers (36 pour cent) des travailleurs interrogés indiquent que les congés pour le bénévolat ont une incidence positive sur leur perception de leur employeur; parmi ce groupe, 19 pour cent font état d’une perception très positive.

Trente et un pour cent des travailleurs ayant fait du bénévolat affirment que leur organisation appuie leurs efforts en ce sens en leur accordant des congés à cette fin.

Commentaires de Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé

« Lorsqu’une organisation a à cœur que son équipe redonne aux communautés, les avantages en découlant vont au-delà de l’amélioration de la santé mentale. Il en résulte aussi une amélioration notable de la loyauté, de la fidélité et de la productivité. Depuis l’année 2000, les membres de l’équipe TELUS, y compris ceux de TELUS Santé, ainsi que leurs familles et les retraités, ont consacré un total impressionnant de deux millions de jours à des initiatives de bénévolat à l’échelle mondiale. Au cours de la dernière année seulement, nous avons effectué, collectivement, plus de 1,5 million d’heures de bénévolat dans le monde, ce qui n’est pas étranger au fait que TELUS et TELUS International aient respectivement obtenu des scores de mobilisation exceptionnels de 83 pour cent et 80 pour cent. Ces résultats remarquables reflètent la passion inébranlable des membres de notre équipe pour leur travail ainsi que leur engagement à améliorer les choses dans leurs communautés en dépassant le cadre de leurs responsabilités professionnelles. »

Commentaires de Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé

« La différence marquée entre le score de santé mentale des employés qui font du bénévolat et celui des employés qui n’en font pas montre clairement que la participation à des activités communautaires peut avoir une grande incidence sur le bien-être. Lorsque les organisations accordent à leurs effectifs du temps pour participer à des projets passionnants et leur apportent un soutien tant au travail qu’en dehors de celui-ci, elles améliorent leur valeur comme employeur et aident à contrer l’isolement et l’épuisement professionnel. Compte tenu de la grande proportion de travailleurs qui indiquent que leur santé mentale a une incidence négative sur leur productivité, l’appui de l’employeur envers le bénévolat est plus important que jamais. »

Le rapport complet de l’Indice de santé mentale pour le Canada se trouve ici . Ce rapport fournit des renseignements supplémentaires sur l’isolement, l’anxiété et les congés pour faire du bénévolat selon les secteurs d’activité, les groupes d’âge et les situations d’emploi.

À propos de l’Indice de santé mentale

L’enquête de TELUS Santé a été menée au moyen d’un sondage en ligne en anglais et en français, du 5 au 19 juin 2023, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l’échantillon est représentative de cette population.

L’Indice de santé mentale est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques innovantes dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/health .

