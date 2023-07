Calibre Scientific fait l'acquisition de Mervilab, un fournisseur d'équipements et de consommables de laboratoire en Espagne

English German French Spanish

LOS ANGELES, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio S.A. (« Mervilab » ou la « Société »), un fournisseur espagnol d'équipements et de consommables pour les laboratoires universitaires et de recherche, les gouvernements, les hôpitaux ainsi que les secteurs industriel et pharmaceutique. Mervilab est la troisième acquisition de Calibre Scientific en Espagne, renforçant davantage sa position en tant que l'un des plus grands fournisseurs de services et produits de laboratoire à travers le pays.



Le portefeuille de Mervilab comprend des réactifs, des produits de gestion des liquides, des consommables en verre et en plastique, des équipements de laboratoire, des meubles et des projets d'installations pilotes. La Société excelle dans la vente de solutions holistiques pour les laboratoires, comprenant l'offre de conseils techniques, l'élaboration de projets, des services de livraison et de démarrage ainsi que des services de maintenance d'après-vente.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific bénéficie d'un nouveau partenaire stratégique sur le marché mondial des fournitures de laboratoire, étendant à la fois son offre de produits et sa clientèle. « Cette acquisition s'aligne parfaitement sur notre vision stratégique, car elle étend notre portée sur le marché et renforce notre capacité à offrir un ensemble complet de solutions à nos clients », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « À travers notre réseau de distribution étendu, nous serons en mesure de rapprocher notre vaste portefeuille de produits de nos clients en Espagne. »

« Joindre nos forces à celles de Calibre Scientific permet à Mervilab de démarrer un nouveau chapitre de croissance et d'innovation tout en restant fidèle aux valeurs qui l'ont façonnée », a commenté Andrés del Álamo Fraile, directeur de Mervilab. « Je me réjouis de continuer à travailler aux côtés de son équipe talentueuse et, ensemble, nous dévoilerons de nouvelles opportunités et porterons Mervilab et Calibre Scientific vers de nouveaux sommets. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.investor.calibrescientific.com, ou contacter press@calibrescientific.com.