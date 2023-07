Nuvei annoncera ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023 le 9 août 2023

MONTRÉAL, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), l’une des principales entreprises de technologie financière au Canada, a annoncé aujourd’hui que ses résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2023 seraient dévoilés avant l’ouverture des marchés le mercredi 9 août 2023. Pour l’occasion, la direction tiendra une conférence téléphonique qui sera diffusée en direct sur le Web, à 8 h 30 (HE) ce jour-là. Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, ainsi que David Schwartz, chef des finances, animeront la conférence.



La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l’entreprise, à l’adresse https://investors.nuvei.com/fr. Après la conférence, un enregistrement audio sera disponible à la demande sur le site Web des relations avec les investisseurs.

Il sera également possible de participer à la conférence en direct par téléphone en composant le 1 877 425-9470 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement sera disponible environ une heure après la fin de la conférence. Pour y accéder, il faudra composer le 844 512-2921 (numéro gratuit pour le Canada et les États-Unis) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13739016. L’enregistrement sera disponible jusqu’au mercredi 23 août 2023.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est l’entreprise canadienne de technologie financière qui propulse les activités des marchands partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises chefs de file d’accepter les paiements de nouvelle génération et d’offrir toutes les options de paiement. Elle leur donne également accès à des services bancaires, ainsi qu’à des services d’émission de cartes, de gestion du risque et de prévention de la fraude. En reliant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, en proposant des acquisitions locales sur plus de 47 marchés, dans 150 monnaies, et en offrant plus de 600 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit aux clients et aux partenaires la technologie et les informations nécessaires pour réussir à l’échelle locale et mondiale au moyen d’une seule intégration.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr.

Personnes-ressources de Nuvei pour les investisseurs :

Chris Mammone, responsable des Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein, vice-président, Relations avec les investisseurs

IR@nuvei.com

NVEI-IR