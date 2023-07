English French

Un troisième navire câblier Nexans dernière génération pour soutenir la transition énergétique mondiale



_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_



Nexans investit dans un nouveau navire câblier à la pointe de l’innovation , à la faveur d’ un carnet de comm andes record et pour anticipe r les besoins futurs d’un marché de l’ éolien offshore et de l’interconnexion en plein essor.

Modèle unique et pionn i er , ce nouveau navire s’inscrit dans la continuité du navire Nexans Aurora avec une capacit é accrue et la possibilit é de poser quatre câbles simultanément .

Sa livraison est prévue pour 2026.





Paris, le 25 juillet 2023 – Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, renforce sa présence sur le marché de l’éolien offshore et de l’interconnexion avec l’ajout d’un troisième navire câblier à sa flotte.

Cette décision stratégique permettra au Groupe de répondre à une demande croissante, en particulier sur les marchés américains et européens, porté par un carnet de commandes record pour l’entreprise, et renforcé récemment par le contrat historique avec TenneT de 1,7 milliard d’euros, et pour le projet EuroAsia Interconnector pour 1,43 milliard d’euros.

Ce nouvel actif stratégique contribuera également à la création de plusieurs centaines d’emplois directs et indirects à travers le monde, pendant les phases de construction et d’opération.



Un nouveau navire câblier aux capacités inédites

S'appuyant sur la technologie de pointe du navire amiral de Nexans, le Nexans Aurora, ce nouveau navire va encore plus loin en améliorant son design, son confort et ses capacités. Equipé de trois tables tournantes d’une capacité combinée de 13 500 tonnes et embarquant plusieurs robots télé-opérés, notamment d’ensouillage, le câblier sera en effet en mesure d’installer simultanément jusqu’à quatre câbles, afin de répondre aux demandes spécifiques des clients, en particulier sur des projets de grande envergure.

En ajoutant ce navire à sa flotte, Nexans renforce également sa polyvalence et sa flexibilité, couvrant une vaste zone géographique.

Du point de vue environemental, ce navire de plus grande capacité sera doté d'un système de génération de puissance hybride capable de fonctionner avec un mix de bio-diesel, réduisant son impact carbone de manière significative. Des caractéristiques qui résonnent avec la vision stratégique du Groupe en matière d’environnement.

Vincent Dessale – Chief Operations Officer et Senior EVP de Nexans a déclaré : « Ce nouveau navire câblier sera le plus efficace jamais déployé sur le plan technologique. Doté d'une gamme d'équipements d'installation et d'enfouissement de haute technologie, il renforcera la capacité de nos opérations de câbles sous-marins, au service de projets aux dimensions inédites. Ce nouvel actif stratégique soutiendra la croissance du Groupe à long terme, en renforçant son leadership sur les marchés de l'interconnexion et de l’offshore. Il incarne pleinement la stratégie de Nexans consistant à électrifier le futur et démontre par son innovation un engagement toujours plus grand au service de nos partenaires.»

