ASSYSTEM : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 et perspectives 2023

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 et perspectives 2023

Paris-La Défense, le 25 juillet 2023 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2023, clos le 30 juin.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2023 et variations par rapport à 2022 (non audité)





En millions d'euros S1 2022



S1 2023



Variation

totale Variation

organique Groupe 241,7 282,5 +16,9% +13,9% Nucléaire (1) 171,7 198,1 +15,4% +15,8% ET&I (1) 69,9 84,4 +20,6% +9,1%

(1) Intégration de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022 et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023. Les activités dans la zone Pacifique (destinées à être cédées en 2023) ont représenté un chiffre d’affaires de 5,0 M€ au S1 2022 et 6,3 M€ au S1 2023.





Au 1er semestre 2023, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 282,5 M€ en croissance de +16,9% par rapport au 1er semestre 2022, dont +13,9% en organique, +3,9% d’effet périmètre (résultant de la consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023) et -0,9% d’effet de la variation des taux de change.

La croissance organique est solide, portée par une demande soutenue dans l’ensemble de nos activités et par le succès de la campagne de recrutements en avance de phase démarrée au T4 2022 permettant d’atteindre les courbes d’effectifs prévues.

NUCLEAIRE (70% du chiffre d’affaires consolidé)

Les activités Nucléaire, à 198,1 M€ contre 171,7 M€ au 1er semestre 2022, sont en progression de +15,4%, dont +15,8% de croissance organique, +0,4% d’effet périmètre et -0,9% d’effet de la variation des taux de change.

La croissance de ce segment est soutenue en France, très soutenue au Royaume-Uni et l’activité est en progression sur les autres zones géographiques. Pour mémoire, le 1er semestre 2022 avait connu un point bas de croissance organique.

ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I)

Au 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires des activités ET&I est de 84,4 M€ contre 69,9 M€ au 1er semestre 2022. La croissance totale est de +20,6%, dont +9,1% de croissance organique, +12,3% d’effet périmètre et -0,8 % d’effet de la variation des taux de change.

La contribution croissante des études de sites dans le cadre des grands contrats d’infrastructures en Arabie saoudite depuis le T2 2022 se stabilise désormais à un niveau élevé par rapport à l’année 2022

PERSPECTIVES 2023

Concernant les activités dans la zone Pacifique, Assystem a conclu un accord de cession d’Assystem Polynésie et d’Assystem Nouvelle-Calédonie avec le management actuel de ces sociétés. Sous réserve de la levée des conditions suspensives, la réalisation de cette cession est prévue d’ici la fin de l’exercice 2023 permettant ainsi à Assystem d’achever son recentrage stratégique.

En tenant compte de cette cession, Assystem précise ses objectifs 2023 :

un chiffre d’affaires consolidé d’environ 570 M€,

et un résultat opérationnel d’activité(1) d’environ 35 M€.

Ces objectifs s'entendent à contexte macroéconomique, géopolitique et sanitaire comparable à celui en place en au premier semestre de l’exercice.

CALENDRIER FINANCIER 2023

13 septembre : Résultats semestriels 2023 – Réunion de présentation le 14 septembre à 8h30

26 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 6 500 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part des entreprises associées (hors Expleo).

DONNEES PAR TRIMESTRE





En millions d'euros T1 2022

publié T1 2022

retraité (1) T1 2023



Variation

totale (2) Variation

organique (2) Groupe (3) 129,1 120,2 143,8 +19,7% +16,4% Nucléaire 87,7 87,7 100,9 +15,0% +15,7% ET&I (1) 41,4 32,5 42,9 +32,1% +18,3%









En millions d'euros T2 2022



T2 2023



Variation

totale (2) Variation

organique (2) Groupe (3) 121,5 138,6 +14,1% +11,4% Nucléaire 84,0 97,2 +15,7% +16,2% ET&I (1) 37,4 41,4 +10,7% +0,7%

(1) Assystem a conclu le 19 juillet 2022 un accord prévoyant la cession de 51% du capital et des droits de vote de MPH, société de tête de ses activités Staffing, à son management, opération réalisée en janvier 2023. En conséquence, les données publiées pour le T1 2022 ont été retraitées pour assurer leur comparabilité avec celles de 2023.

(2) Les variations totale et organique (à périmètre comparable et taux de change constant) sont calculées par rapport au trimestre de référence 2022 (T1 retraité et T2 publié).

(3) Intégration de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023.

