JCDecaux et Chargeurs lancent « Pearlflex », une nouvelle toile publicitaire sans PVC

Paris, le 25 juillet 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et média utile et durable, annonce s’être associé à Senfa, filiale du groupe Chargeurs, pour développer une toile textile publicitaire sans PVC. Baptisé « Pearlflex », ce nouveau produit sera proposé à partir de septembre 2023, notamment pour les emplacements publicitaires d’Extime JCDecaux Airport au sein des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ainsi que des aéroports français. Cette solution présente plusieurs atouts, comparée aux pratiques actuelles, en particulier une empreinte carbone réduite et un traitement optimisé en fin de cycle de vie. Ce produit de haute technicité garantit également une très grande qualité d’image.

Cette nouvelle toile résulte d’un co-développement entre deux experts de leur secteur : JCDecaux est présent dans 153 aéroports dans le monde et propose une palette complète et innovante de solutions media pour les marques, alliant des formats sur mesure, des écrans digitaux et des dispositifs événementiels. Senfa, filiale de Chargeurs PCC Fashion technologies, du groupe Chargeurs, un industriel français reconnu, est implantée à Sélestat en Alsace, et est un expert de pointe en textiles techniques à destination des marchés de la communication visuelle, de l'architecture intérieure et des développements de textiles à façon.

Ces nouvelles toiles sont fabriquées en France, de sourcing 100% européen et le tissage est issu de fils PET recyclés. L’enduction aqueuse des tissus, réalisée à Sélestat, remplace les solvants utilisés pour le PVC. Enfin, cette toile dispose d’un meilleur traitement en fin de cycle de vie, via la valorisation énergétique en combustible solide de récupération. Grâce à ce nouveau matériau et processus de fabrication, l’impact carbone des toiles Pearlflex est divisé par plus de deux par rapport aux toiles actuelles, contribuant à l’objectif Net Zéro Carbone d’ici 2050, annoncé en juin dernier par JCDecaux.

Proposées à partir du 1er septembre 2023, ces toiles seront progressivement déployées dans la quasi-totalité des emplacements publicitaires d’Extime JCDecaux Airport.

Michaël Fribourg, Président Directeur général du groupe Chargeurs, a déclaré : « Le lancement de Pearlflex, qui répond à une attente mondiale du marché de la communication visuelle, matérialise la passion partagée des groupes Chargeurs et JCDecaux pour l’innovation durable. Pearlflex offre à nos deux groupes des opportunités commerciales additionnelles au service des marques, en conciliant excellence visuelle et excellence environnementale. En honorant Chargeurs et sa filiale Senfa de sa confiance, JCDecaux a fait le choix d’un partenaire présent globalement, leader mondial dans les supports d’impression haut de gamme et plus que jamais engagé à long terme dans le territoire français et européen. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir co-développé cette nouvelle toile avec le groupe Chargeurs, dont l’expertise des matériaux d’impression de haute technicité est incomparable. Parce que notre entreprise est engagée dans un plan Climat ambitieux, nous déployons, sur l’ensemble de notre chaîne de valeur, de nouvelles solutions alliant qualité et durabilité. Pearlflex en est l’exemple parfait et nous avons hâte d’en faire bénéficier nos clients annonceurs en aéroport dès le mois de septembre, leur permettant de déployer des communications impactantes et responsables. Ce nouveau produit démontre clairement que l’innovation collaborative est essentielle pour accélérer la transition écologique. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317 m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires dans le monde)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

A propos de Chargeurs :

Chargeurs est un groupe familial et entrepreneurial, leader mondial dans des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Implanté dans près de 100 pays avec près de 2 500 collaborateurs, le Groupe est organisé autour de deux pôles stratégiques d’activités : Technologies et Luxe.

Bénéficiant de la stratégie de long terme du Groupe Familial Fribourg, son actionnaire de référence, Chargeurs sert des secteurs à forte croissance structurelle et exprime son savoir-faire d’excellence dans les domaines commerciaux, industriels, marketing et logistiques. Le Groupe, dont la signature mondiale est High Emotion Technology, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 746 millions d’euros, célébrant ses 150 ans d’audace entrepreneuriale.

L’action Chargeurs est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA

A propos de Chargeurs PCC Fashion technologies :

Chargeurs PCC Fashion technologies fournit les meilleures solutions de bout en bout pour les plus grandes marques de vêtements du monde, concevant et fabriquant des entoilages, tissus techniques utilisés pour permettre aux vêtements de conserver leur forme et leur structure. L’entreprise produit chaque année plus de 350 millions de mètres d’entoilages, au service de

1 600 marques et de plus de 7 000 clients. Elle est présente dans le monde entier : avec 4 centres de R&D (Paris, Milan, New York et Porto), 7 sites de production, 38 bureaux et centres de distribution et plus de 1 000 employés à travers le monde, elle dessert plus de 90 pays dans tous les continents. Sa filiale Senfa propose des solutions techniques innovantes en matière de tissus de revêtement.

