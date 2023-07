English French

Paris, le 25 juillet 2023, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Déclaration d’Eramet

Eramet annonce avoir reçu une offre unilatérale de la part d’un acheteur potentiel pour le rachat de 100% des actions d’Eramet Titanium & Iron ("ETI"). La valeur d’entreprise proposée s’élève à 245 M$. ETI est une usine norvégienne de transformation d’ilménite, produisant du laitier de dioxyde de titane destiné à l'industrie du pigment et de la fonte haute pureté pour le marché européen de la fonderie.

Le Groupe étudie actuellement cette offre unilatérale et tiendra le marché informé de la réponse qui lui sera apportée.

Calendrier

26.07.2023 : Publication des résultats semestriels 2023

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

