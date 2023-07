COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE UN ACCORD AVEC INFRONT MOTO RACING POUR L’ACQUISITION DE LA LICENCE MXGP

English French





NACON ANNONCE UN ACCORD AVEC INFRONT MOTO RACING POUR L’ACQUISITION DE LA LICENCE MXGP, JEU OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS FIM

Lesquin, le 25 juillet 2023 – NACON est heureux d’annoncer la conclusion d’un accord avec Infront Moto Racing pour la licence du Championnat du Monde de Motocross FIM (MXGP) qui démarrera dès le 1er janvier 2024. Il porte sur le développement et l’édition de jeux officiels MXGP et donne à NACON l’exclusivité sur 5 saisons, de 2024 à 2028 inclus.

NACON et son studio KT Racing travaillent déjà au développement d’un jeu MXGP qui proposera à tous les fans de 2 roues un contenu 100% officiel. Les joueurs pourront vivre les dessous du championnat de motocross le plus emblématique au monde en ayant accès à un contenu au plus proche de la réalité : calendrier, pilotes, équipes, motos et sponsors seront disponibles en jeu.

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer dans un futur proche aux fans le jeu officiel de cette compétition internationale si populaire. Nous avons bien sûr confié ce nouveau projet aux équipes de KT Racing qui ont déjà fait leurs preuves sur des jeux de moto. Ils sauront sans nul doute retranscrire en jeu vidéo toute la complexité de cette discipline spectaculaire qui allie réflexes, vitesse et anticipation » explique Alain Falc, PDG de NACON.

David Luongo, PDG Infront Moto Racing ajoute: « Infront Moto Racing est ravi de collaborer avec NACON pour le développement du jeu vidéo MXGP. En tant que promoteur, le monde numérique est très important et permet de répondre à tous les besoins de nos fans. Grâce au jeu vidéo, chacun pourra emprunter les circuits officiels du Championnat du Monde FIM de Motocross et incarner les pilotes officiels pour devenir Champion du Monde. Nous sommes impatients de découvrir les premières images de ce nouveau jeu, qui proposera, je n’en doute pas, un réalisme à couper le souffle. Je remercie NACON de s’être associé à nous et d’offrir au championnat hors route le plus populaire au monde une plateforme de jeu aussi formidable ».

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos d’ Infront Moto Racing

Infront Moto Racing est la société qui gère les droits mondiaux exclusifs de télévision, de marketing et de promotion du Championnat du Monde FIM de Motocross, du FIM Motocross des Nations, du Championnat du Monde FIM de Motocross Féminin, de la Coupe du Monde FIM de Motocross Vétérans, du Championnat du Monde FIM de Motocross Junior, du Championnat du Monde FIM de Snowcross, du Championnat d’Europe de Motocross et du Motocross des Nations Européennes.

