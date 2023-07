Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023

English French

Chiffre d’affaires en hausse de +18,8% au 2 ème trimestre 2023, à 263,4 M€, en accélération par rapport au 1 er trimestre

trimestre 2023, à 263,4 M€, en accélération par rapport au 1 trimestre Chiffre d’affaires en hausse de +16,7% au 1 er semestre 2023, à 518,7 M€

semestre 2023, à 518,7 M€ Confirmation de l’excellente dynamique du Groupe au Benelux et dans les « Autres Pays »

Confirmation d’une croissance à deux chiffres permettant au Groupe de dépasser le cap symbolique du milliard d’euros sur 2023

Confirmation de perspectives de croissance soutenue à long terme

En millions d’euros 1er Semestre 2ème trimestre 2023 2022 Var. % 2023 2022 Var. % Total 518,7 444,4 +16,7% 263,4 221,7 +18,8% Dont France 199,4 221,9 -10,1% 97,8 105,2 -7,1% Dont Benelux 179,9 98,5 +82,7% 97,1 51,8 +87,7% Dont Autres Pays 139,3 124,0 +12,3% 68,5 64,8 +5,8%

Les activités hors France représentent 62% du chiffre d’affaires du Groupe

Chiffre d’affaires consolidé

La croissance s’est accélérée au 2ème trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires consolidé de 263,4 millions d’euros, en hausse exclusivement organique de 18,8% par rapport à la même période de 2022.

Pour l’ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions 30 s’élève à 518,7 millions d’euros, en progression de +16,7% (+16,65% en organique).

Cette excellente performance, s’appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Pologne et au Royaume-Uni. Elle est en ligne avec l’objectif du Groupe de passer le cap symbolique du milliard de chiffre d’affaires en 2023,

Chiffre d’affaires par zone géographique

En France, le chiffre d’affaires atteint 97,8 millions d’euros au 2ème trimestre 2023 contre 105,2 millions d’euros un an plus tôt, avec une baisse dont le rythme s’atténue par rapport au 1er trimestre.

L’activité « Connectivity » réalise un chiffre d’affaires de 69,7 millions d’euros, en retrait de 7 % par rapport au 2ème trimestre 2022 dans un marché qui reste globalement sous pression. Le Groupe a gagné des parts de marché avec son 1er client, et comme attendu, le chiffre d’affaires réalisé avec cet opérateur progresse. Cette hausse ne compense toutefois pas le ralentissement global de ce segment de marché et les baisses de prix appliquées par certains clients en 2022 qui ne sont que partiellement compensées par les augmentations négociées en conséquence de la progression de l’inflation.

Le marché semble désormais se stabiliser sur un volume compris entre 800 et 900 000 nouveaux abonnés par trimestre, en baisse par rapport à l’exercice 2021 et au pic d’activité observé pendant la crise sanitaire (volumes compris entre 950 000 et 1 150 000 nouveaux abonnés par trimestre). Le nombre d’abonnés à la fibre atteint 19 millions à fin mars 2023, sur 34 millions de locaux aujourd’hui éligibles à la fibre.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires s’élève à 9,8 millions d’euros contre 12,9 millions d’euros un an plus tôt, en repli de 24%. L’activité reste impactée par la fin des déploiements de compteurs électriques communicants en France, dont la contribution n’est plus que de 1,8 million d’euros sur la période. Les nouvelles activités, principalement liées à la mobilité électrique et aux énergies renouvelables B2B2C, connaissent un rythme de déploiement encore irrégulier typique en phase de démarrage, avec une clientèle qui ajuste encore son modèle économique et ses process opérationnels Cela masque la bonne performance des activités photovoltaïques B2B. Les efforts faits pour renforcer la capacité d’exécution du Groupe dans ce secteur et l’étendue de son offre portent leurs fruits et se traduisent par une bonne dynamique, tant au plan commercial qu’en termes de facturation. L’acquisition d’ELEC ENR annoncée ce jour est stratégique pour Solutions 30 puisqu’elle permet au Groupe de compléter son maillage territorial et de disposer désormais d’une base de développement dans la région Nord-Est, en forte croissance dans le déploiement de centrales photovoltaïques compte tenu de la disponibilité et de l’accessibilité du foncier. ELEC ENR, qui dispose de capacités opérationnelles reconnues et d’une chaîne d’encadrement de qualité, réalisait à fin 2022 un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros dans une région où Solutions30 a d’ores et déjà signé 10 millions d’euros de projets.

Enfin, l’activité « Technology » enregistre un chiffre d’affaires de 18,3 millions d’euros, en progression de 4 % sur le trimestre, portée par la hausse des installations de solutions de paiement, et de systèmes de sécurité, ainsi que la maintenance associée.

Sur les 6 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires en France atteint 199,4 millions d’euros, en repli de 10,1%.

Au Benelux, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 s’établit à 97,1 millions d’euros contre 51,8 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 87,7%.

L’activité « Connectivity » fait plus que doubler, avec un chiffre d’affaires de 77,8 millions d’euros sur le trimestre, contre 37,4 millions d’euros au 2ème trimestre 2022. Cette très forte progression est essentiellement liée à la rapidité du déploiement de la fibre optique sur le territoire et à la capacité du Groupe à tenir des cadences d’installation plus soutenues qu’attendu.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires est de 14,6 millions d’euros contre 10,2 millions d’euros un an plus tôt, en croissance de 43 %. Cette activité est tirée par la poursuite des déploiements de compteurs intelligents en Flandre et par le démarrage de nouveaux contrats dans les activités liées aux énergies nouvelles, à la mobilité électrique et aux smart grids.

Enfin, L’activité « Technology » enregistre un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros, en hausse de 14%.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires croît de 82,7% pour atteindre 179,9 millions d’euros.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 68,5 millions d’euros sur le trimestre, contre 64,8 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 5,8 %.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 14,5 millions d’euros contre 15,1 millions d’euros un an plus tôt. Le démarrage des activités dans le domaine de la fibre optique reste attendu au 2ème semestre.

En Italie, le chiffre d’affaires s’établit à 17,1 millions d’euros au 2ème trimestre 2023 contre 18,4 millions d’euros un an plus tôt. Les conditions d’exécution du contrat de déploiement des infrastructures très haut débit se sont dégradées ces derniers mois du fait des difficultés récurrentes de l’opérateur national. L’ensemble de la filière est concerné et Solutions30 a souhaité temporiser le rythme de ses interventions, le temps que le contexte se normalise et qu’une façon plus efficiente d’opérer soit trouvée, en accord avec les différents partenaires.

Sur la péninsule ibérique, le chiffre d’affaires s’élève à 14,3 millions d’euros contre 14,5 millions d’euros un an plus tôt, dans un marché globalement stable et sur lequel le Groupe réorganise son offre afin de se concentrer sur les activités les plus rentables.

En Pologne, le chiffre d’affaires s’élève à 12,2 millions d’euros en croissance soutenue de 51%. Le pays bénéficie toujours d’une très bonne dynamique de conquête de parts de marché, tant dans les réseaux fixes que mobiles.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions30 réalise 10,5 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en hausse de 21%, ce qui reflète les déploiements FTTH engagés dans la métropole londonienne.

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 139,3 millions d’euros au

1er semestre 2023, soit une croissance de 12,3% (12,25% en organique) par rapport au 1er semestre 2022.

Perspectives

La solide performance du 1er semestre permet au Groupe de confirmer ses objectifs de croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires.

En parallèle, le Groupe travaille au redressement de ses marges, ce qui sera visible dès le 1er semestre. En France, les efforts opérationnels et organisationnels pour restaurer les marges et opérer certains contrats télécoms dans de meilleures conditions commencent à porter leurs fruits. Au Benelux, la vigueur de la croissance et la rapidité des montées en charge pourraient impacter temporairement la marge d’EBITDA (EBITDA/Chiffre d’affaires), mais celle-ci restera supérieure à 10%. Enfin, la situation en Italie pèsera sur la marge d’EBITDA des autres pays au 1er semestre, mais l’impact au niveau du Groupe sera limité. Dans ce contexte, le Groupe confirme l’amélioration progressive de ses marges tout au long de l’exercice, avec une marge d’EBITDA consolidée qui sera en nette hausse dès le 1er semestre par rapport à celle du second semestre 2022.

Ainsi, le Groupe entend poursuivre sa stratégie visant à privilégier la croissance organique afin d’atteindre la taille critique dans toutes les zones géographiques où il est présent, tout en travaillant à l’amélioration de sa profitabilité. Le Groupe devrait ainsi profiter pleinement des effets d’échelle attendus sur des marchés en plein essor, pour renouer avec une croissance dynamique et rentable sur le long terme. Comme l’illustre l’acquisition d’ELEC ENR, le Groupe est attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettent de développer ses positions et/ou compléter son savoir-faire sur des marchés à fort potentiel.

Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2023 21 septembre 2023

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

