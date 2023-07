EssilorLuxottica: Résultats T2/S1 2023 - Forte croissance des ventes, marges solides confirmées

English French Italian

Résultats T2/S1 2023

Forte croissance des ventes,

marges solides confirmées

Toutes les régions et tous les segments en croissance

En bonne voie pour atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici fin 2023

Hausse du chiffre d'affaires du Groupe de 8 ,0 % au T2 et de 8,2 % au S1 à taux de change constants 1

R égion EMEA en croissance à deux chiffres au T2, Chine en fort rebond , Amérique du Nord positive

La vente au détail dans la région EMEA est un moteur clé , avec une accélération de l’intégration

Stellest a plus que doublé au S1, Varilux XR lancé avec succès et Ray-Ban Reverse propos e un design et une technologie révolutionnaires

Marge opérationnelle ajusté e 2 de 18,5 %, à taux de change constants 1 , +10 points de base par rapport au S1 2022

Cash flow libre5 à 954 millions d'euros au S1

Charenton-le-Pont, France (25 juillet 2023 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 25 juillet 2023, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2023, clôturés au 30 juin 2023. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Leur rapport est en cours d’émission.

« Nous sommes satisfaits de notre performance à mi-année, notamment de la forte croissance du chiffre d'affaires et de notre capacité à maintenir le rythme d'évolution de nos marges, en phase avec nos objectifs à long terme. Notre pipeline d'innovations est puissant : au cours des six derniers mois, nous avons lancé les verres Varilux XR series optimisés via l'IA, révolutionné le design des lunettes de soleil avec Ray-Ban Reverse, déployé Stellest sur de nouveaux marchés et introduit des innovations au cœur de nos marques, en propre ou sous licence. La deuxième partie de l'année sera tout aussi dynamique : nous développerons de nouvelles fonctionnalités pour Ray-Ban Stories, en partenariat avec Meta, et préparons notre entrée sur le marché des solutions auditives avec une technologie disruptive. D'autre part, nous sommes en ligne avec notre objectif d'atteindre la neutralité carbone en Europe en 2023. A mesure que nous adoptons une culture commune, nos investissements dans les talents et les expertises contribuent à la réussite de tous nos projets. Aujourd'hui, l'expertise de nos équipes contribue pleinement à la réalisation de nos objectifs et constitue une base solide pour l'avenir d'EssilorLuxottica », ont commenté Francesco Milleri, Président-directeur général, et Paul du Saillant, Directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

