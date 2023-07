EssilorLuxottica: Risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2023 - Forte aumento delle vendite e conferma della solidità dei margini

English French Italian

RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE E DEL PRIMO SEMESTRE 2023

Forte aumento delle vendite e conferma della solidità dei margini

Tutte le aree geografiche e tutti i segmenti operativi in crescita

Avanzamenti in linea con l’obiettivo di carbon neutrality in Europa entro la fine del 2023

Fatturato in crescita del l’ 8 , 0% nel secondo trimestre e del 8 , 2% nel primo semestre a cambi costanti 1

EMEA cresce a doppia cifra nel secondo trimestre , la Cina in forte recupero , p ositivo il Nord America

Il r etail in EMEA traina la crescita , con l’integrazione in accelerazione

Nel primo semestre, Stellest va oltre il raddoppio . Successo per il lancio di Varilux XR e di Ray-Ban Reverse con un design e una tecnologia rivoluzionari e

Margine operativo a djusted 2 al 18 , 5 % a cambi costant i 1 , in crescita di 10 punti base rispetto al primo semestre 20 22

Generazione di cassa5 a 954 milioni di Euro nel primo semestre

Charenton-le-Pont, Francia (25 luglio 2023 – ore 18:00) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito il 25 luglio 2023 per approvare il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiusosi il 30 giugno 2023. Le società di revisione hanno sottoposto il documento a una revisione limitata, la loro relazione è in corso di emissione.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica hanno commentato: “Superata la prima metà del 2023, possiamo dirci orgogliosi della nostra performance, con un fatturato in forte crescita e margini stabili in linea con il nostro outlook di lungo periodo.

La pipeline di prodotti innovativi continua a essere solida: negli ultimi sei mesi abbiamo presentato le lenti Varilux XR progettate con l’aiuto dell'intelligenza artificiale, lanciato il design rivoluzionario di Ray-Ban Reverse e introdotto Stellest in nuovi mercati. Abbiamo annunciato anche diverse novità per tutti i nostri marchi di proprietà e in licenza. La seconda metà dell'anno sarà altrettanto dinamica. Abbiamo in programma il lancio di nuove funzionalità per i Ray-Ban Stories in collaborazione con Meta, e ci prepariamo a entrare nel mercato delle soluzioni acustiche con una tecnologia rivoluzionaria.

Inoltre, siamo in linea con il nostro obiettivo di essere carbon neutral in Europa entro il 2023. Continueremo a investire sui talenti e sul know-how per definire i progetti futuri sostenendo al contempo la creazione di una cultura comune.

Oggi, i nostri team di professionisti lavorano fianco a fianco per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e sono determinanti per continuare a costruire con successo la visione di EssilorLuxottica”.



