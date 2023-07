Solutions30 renforce son activité dans le domaine des énergies renouvelables avec l’acquisition d’ELEC ENR

English French

Le Groupe Solutions30 annonce l’acquisition de la société ELEC ENR spécialisée dans l’installation et la maintenance de technologies liées à la production d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque…). Basée à Lure en Haute-Saône (70), ELEC ENR dispose d’un savoir-faire reconnu et opère dans le quart Nord-Est de la France pour un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros en 2022.

Grâce à cette opération, Solutions30 complète sa couverture géographique et consolide sa présence sur le marché de la transition énergétique en forte croissance. Aujourd’hui présent dans la moitié sud de la France depuis Perpignan et dans le quart Nord-Ouest depuis Le Mans sur les activités d’énergies renouvelables, le groupe renforce son maillage territorial.

Du fait de son expérience et de son agilité, Solutions30 a su s’adapter aux enjeux de son environnement et est devenue une entreprise reconnue auprès de ses clients, figurant parmi les 5 premiers acteurs sur le marché de l’installation de sites de production d’énergies renouvelables en France. Solutions30, au travers de sa filiale Solutions30 Sud-Ouest (ex-Sotranasa) a réalisé plus de 500 projets EnR, représentant une puissance installée de plus de 1000 MWc, auxquels s’ajoutent désormais les

630 MWc de puissance installée par ELEC ENR, et dispose, pour la seule région Nord-Est, d’un carnet de commandes de 10 millions d’euros à déployer sur les 18 prochains mois. L’expertise des équipes, la notoriété des deux entités et la complémentarité du portefeuille de projets vont ainsi permettre de générer rapidement des synergies commerciales et opérationnelles, afin d’asseoir le positionnement concurrentiel du Groupe sur un marché, et une région, en plein essor.

Commentant cette nouvelle étape dans le déploiement du groupe en matière d’installation et de maintenance dans les énergies renouvelables, Amaury Boilot, Directeur général France de Solutions30 déclare : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec ELEC ENR qui vient parfaitement compléter la présence de Solutions30 dans un secteur en pleine croissance. Nous sommes aujourd’hui très bien positionnés pour saisir les opportunités d’un marché qui s’accélère en France. Je suis extrêmement confiant quant à la capacité des équipes, dont le savoir-faire et le professionnalisme sont aujourd’hui reconnus, à accompagner la forte croissance de cette activité. »

L’opération d’acquisition porte sur 100% du capital, actuellement détenue par son fondateur, Jean-Claude Bally. La société sera consolidée à 100% dans les comptes du Groupe, à compter du 6 juillet 2023. Cyril LEFORT, Directeur de l’activité Energies Renouvelables au sein du groupe Solutions30 depuis près de 15 ans prend la présidence d’ELEC ENR.

