EssilorLuxottica entre sur le marché des solutions auditives avec une nouvelle technologie disruptive, à la croisée de la vue et de l’audition

S’appuyant sur des technologies et des logiciels propriétaires, le Groupe vise à éliminer la stigmatisation associée aux solutions auditives traditionnelles.

Charenton-le-Pont, France (25 juillet 2023 – 18 h 00) – EssilorLuxottica, leader mondial de la conception, fabrication et distribution de lunettes emblématiques et de verres ophtalmiques de pointe, annonce aujourd’hui son entrée dans le marché des solutions auditives. Avec une équipe « Super Audio » dédiée, son expertise R&D interne et grâce à l’acquisition récente de la startup israélienne Nuance, le Groupe va lancer une nouvelle technologie auditive révolutionnaire à destination des 1,25 milliard de consommateurs souffrant d’une perte auditive légère à modérée1.

« Répondre aux besoins essentiels de chacun par des initiatives audacieuses fait partie de notre ADN. Si la vue demeure notre cœur de métier -et la croissance du secteur de l’optique, notre stratégie-, nous sommes idéalement positionnés pour ouvrir de nouvelles perspectives pour l’industrie, en répondant aux besoins auditifs des consommateurs par des technologies innovantes. Nos technologies et logiciels propriétaires, combinés à nos capacités de conception et de fabrication, nous permettront d’associer solutions auditives et lunettes de vue au sein d’un même produit révolutionnaire et de le distribuer largement grâce à notre modèle ouvert. Comme nous l’avons fait dans le domaine de l’optique, nous serons les premiers à éliminer la stigmatisation des solutions auditives traditionnelles et à la remplacer par le confort et le style. », ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

À l’instar du secteur de l’optique, le marché des solutions auditives demeure aujourd’hui sous-adressé pour un certain nombre de raisons, allant de la visibilité des aides auditives traditionnelles à l’inconfort en passant par le prix. Selon des études2, 83% des besoins du marché ne seraient pas satisfaits. L’équipe « Super Audio » du Groupe travaille sur le tout premier produit intégré visant à renverser cette situation, par la parfaite intégration d'une technologie auditive de haute qualité dans des lunettes à la mode, dont le lancement est prévu pour le second semestre 2024. Les fonctionnalités audio seront complètement invisibles, éliminant ainsi la barrière psychologique qui a jusqu’ici freiné l’adoption par les consommateurs des aides auditives traditionnelles.

Dans le cadre de son modèle ouvert, EssilorLuxottica s'appuiera sur les canaux traditionnels de distribution des aides auditives ainsi que sur certains grossistes en optique pour rendre cette technologie accessible aux consommateurs dans 150 pays. Le Groupe bénéficiera également de son réseau de détaillants pour soutenir cette nouvelle catégorie et accélérer son expansion à travers le monde.

