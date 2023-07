Sorenson incluido de nuevo por Forbes en la lista «Mejores empleadores para mujeres» 2023

English Spanish

El proveedor líder de servicios lingüísticos ha sido nombrado uno de los mejores empleadores para mujeres por segundo año consecutivo.



SALT LAKE CITY, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson, proveedor líder de servicios lingüísticos de comunicación inclusiva para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas, ha sido incluido hoy en la lista «Mejores empleadores para mujeres» de Forbes para 2023. Sorenson recibió también este galardón en 2022 por ofrecer varios programas, iniciativas y entornos laborales diseñados para apoyar a las empleadas y ayudarlas a progresar, entre los que se incluyen:

Un paquete completo de prestaciones, que incluye seguro de salud, planes de jubilación y vacaciones pagadas.

Un grupo de recursos para empleados específico para mujeres.

Al menos un 75 por ciento de todos los empleados son mujeres.

Un programa de formación en liderazgo inclusivo.

«Nos hemos comprometido a crear un lugar de trabajo en el que se valore y respete a las mujeres», ha afirmado Brian Breinholt, director de RR. HH. de Sorenson. «Creemos que una mano de obra diversa e inclusiva es una mano de obra más fuerte, y nos sentimos orgullosos de ser una empresa pionera en la creación de un entorno laboral más inclusivo para las mujeres».

La lista «Mejores empleadores para mujeres» de Forbes es una clasificación anual de las 100 primeras empresas de Estados Unidos consideradas mejores lugares de trabajo para mujeres. Forbes y la empresa de investigación de mercado Statista identificaron las empresas pioneras en lo relativo al apoyo a las mujeres dentro y fuera de su mano de obra. Los mejores empleadores para mujeres 2023 se identificaron mediante una encuesta independiente a una amplia muestra de más de 60 000 empleados estadounidenses que trabajan para empresas con 1000 empleados, como mínimo, en Estados Unidos. La muestra incluyó a más de 40 000 mujeres. Según Statista, la evaluación se basó en cuatro criterios distintos:

Recomendaciones directas (temas laborales en general): Se pidió a los empleados que dieran su opinión sobre una serie de declaraciones sobre la atmósfera y el desarrollo, la imagen, las condiciones laborales, el salario y el sueldo, el lugar de trabajo y la diversidad en relación con su empleador. También se preguntó por la probabilidad de recomendar a su empleador.

Se pidió a los empleados que dieran su opinión sobre una serie de declaraciones sobre la atmósfera y el desarrollo, la imagen, las condiciones laborales, el salario y el sueldo, el lugar de trabajo y la diversidad en relación con su empleador. También se preguntó por la probabilidad de recomendar a su empleador. Recomendaciones directas (temas importantes para las mujeres): Se pidió a las mujeres que valoraran a sus empleadores en relación con la baja por maternidad, el apoyo familiar, la flexibilidad, la discriminación, la representación y la carrera y la igualdad de remuneración.

Se pidió a las mujeres que valoraran a sus empleadores en relación con la baja por maternidad, el apoyo familiar, la flexibilidad, la discriminación, la representación y la carrera y la igualdad de remuneración. Recomendaciones indirectas: Se ofreció a los participantes la posibilidad de evaluar a otros empleadores en sus respectivos sectores que destaquen positiva o negativamente en cuanto a la diversidad. Solo se consideraron las recomendaciones de mujeres.

Se ofreció a los participantes la posibilidad de evaluar a otros empleadores en sus respectivos sectores que destaquen positiva o negativamente en cuanto a la diversidad. Solo se consideraron las recomendaciones de mujeres. Diversidad entre los altos ejecutivos y la junta: Basándose en una investigación extensiva, se creó un índice basado en la proporción de mujeres en puestos de la dirección ejecutiva o la junta.

Sorenson ha recibido numerosos galardones y reconocimientos por su rendimiento sobresaliente y sus logros. En años anteriores, se reconoció a Sorenson en listas tan prestigiosas como Mejores empleadores de tamaño medio de EE. UU. de Forbes, 50 mejores lugares de trabajo del año de The Silicon Review, Mejores empleadores del estado de Forbes, Mejores empleadores para mujeres de Forbes, Mejores empleadores en cuanto a la diversidad de Forbes, y Empresas más innovadoras del mundo de Fast Company. Estos premios ponen de relieve el compromiso de Sorenson con la innovación, la estrategia de marca, la diversidad en el lugar de trabajo y las experiencias excepcionales para empleados y solicitantes de trabajo.

«Es un honor para nosotros que se nos incluya de nuevo en la lista de mejores empleadores de Forbes», ha declarado Ehrika Gladden, presidenta de la empresa Sorenson. «Este reconocimiento es prueba de nuestros valores principales y la cultura de nuestra empresa. Nos hemos comprometido con la creación de un lugar de trabajo con las prestaciones necesarias, oportunidades de promoción y un entorno laboral solidario en el que las mujeres puedan progresar».

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: sorenson.com o es.sorenson.com .

