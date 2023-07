Vertex Indirect Tax Determination jetzt als SAP Endorsed App im SAP® Store

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, gab heute bekannt, dass die Vertex Indirect Tax Determination für SAP ERP und SAP S/4HANA nun für die Region Nordamerika eine SAP Endorsed App ist. Erfahren Sie mehr darüber im SAP® Store.



Endorsed Apps sind eine Kategorie von Lösungen aus dem SAP-Partner-Ökosystem, die Kunden dabei helfen, sich zu bestgeführten, intelligenten Unternehmen zu entwickeln. Endorsed Apps werden von SAP aufgrund ihres Nutzens für ihre Kunden und ihrer nachgewiesenen Fähigkeit ausgewählt, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Mit dem Wachstum und der Entwicklung von Unternehmen auf globaler Ebene steigen auch deren steuerliche Anforderungen. Sich in der sich ständig verändernden Steuerlandschaft zurechtzufinden, muss nicht kompliziert sein. Vertex bietet SAP-Kunden Zugang zu einer cloudbasierten End-to-End-Lösung, die darauf ausgelegt ist, Steuerberechnungen zu automatisieren, die Ermittlung indirekter Steuern zu zentralisieren und organisatorische Weiterentwicklungen zu ermöglichen. Die Lösung lässt sich nahtlos in SAP ERP-Software und Geschäftsanwendungen eines Unternehmens einbinden, um eine zuverlässige Steuerberechnung zu unterstützen und das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

„Die Anerkennung unseres Flaggschiffprodukts Vertex O Series Cloud als SAP Endorsed App für Nordamerika ist ein bedeutender Meilenstein für Vertex, da dies unsere mehr als 25-jährige Partnerschaft und die gemeinsamen Werte, die wir unseren Kunden bieten, bestätigt“, sagte Brian Wilchusky, Senior Director für globale SAP-Partnerschaften bei Vertex. „Die Auszeichnung als ‚Endorsed App‘ und die Premium-Zertifizierung heben unsere Partnerschaft hervor und bieten SAP-Kunden, die eine S/4HANA-Transformation durchlaufen, die Validierung und Sicherheit, aus ihren Steuerdaten Einblicke und Erkenntnisse zu gewinnen und ihre Gesamtergebnisse zu verbessern.“

SAP Endorsed Apps haben Premium-Zertifizierung mit zusätzlicher Sicherheit, eingehenden Tests und Messungen anhand von Benchmark-Ergebnissen. Der Erhalt dieser Auszeichnung und der Premium-Zertifizierung gibt den Kunden die Gewissheit, dass SAP Vertex anhand strenger Standards bewertet hat.

„Innovationen in Bezug auf das Ökosystem sind für die Vision von SAP und die Bereitstellung des intelligenten Unternehmens für SAP-Kunden von entscheidender Bedeutung“, sagte Darryl Gray, Global Vice President, Software Partner Solution Monetization & Success bei SAP. „Wir freuen uns, dass Vertex den Status „SAP Endorsed App“ für seine O Series Cloud-Lösung erhalten hat. Partner wie Vertex sind in der Lage, uns bei der Umsetzung einer Cloud-First-Strategie mit integrierten Innovationen zu unterstützen, die nachweislich einen Mehrwert bieten und gleichzeitig die wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen lösen.“

Vertex Indirect Tax Determination für SAP ERP und SAP S/4HANA ist als digitale Lösung im SAP Store, dem digitalen Marktplatz für Lösungen von SAP und seinen Partnern, zum Kauf erhältlich. SAP Store bietet Kunden Echtzeitzugriff auf mehr als 2.000 innovative Lösungen von SAP sowie auf Partnerlösungen, die ihre SAP-Anwendungen ergänzen und erweitern und so die digitale Transformation ihres Unternehmens ermöglichen.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Vertex Indirect Tax O Series Cloud für SAP zu erhalten.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com, oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

