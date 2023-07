Exterro et ModeOne annoncent un partenariat stratégique mondial

German French

IRVINE, Californie, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., (« Exterro »), fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécialement conçus pour les équipes juridiques, les équipes chargées de la protection de la vie privée et les équipes informatiques internes d'organisations figurant aux classements Global 2000 et AmLaw 200, et ModeOne Technologies, Inc. (« ModeOne »), créateur d'un framework SaaS révolutionnaire et breveté qui automatise la collecte à distance et ciblée de données de smartphone à des fins de règlement de contentieux, de conformité et d'enquête, ont annoncé aujourd'hui un partenariat technologique stratégique. Grâce à ce partenariat, les clients d'Exterro auront désormais accès à l'OEM de framework pour smartphone de ModeOne, permettant de profiter du seul produit dans le cloud du marché capable de cibler les données professionnelles stockées sur les smartphones Apple iOS et Android à distance et en quelques heures, au lieu de plusieurs jours ou semaines.



Cette collaboration révolutionnaire permet aux clients d'Exterro de résoudre efficacement les nombreuses difficultés liées à la collecte de données de smartphone et la mise en conformité, en tirant parti du framework automatisé de ModeOne. Les données collectées par le biais de ModeOne depuis les smartphones Android et Apple peuvent être importées dans les solutions d'enquête FTK® et E-Discovery d'Exterro, comprenant Exterro Legal Hold, Exterro E-Discovery Data Management, Exterro Review et Exterro FTK® Enterprise, offrant un examen des données unique en son genre à nos clients communs.

« Il est extrêmement palpitant de lancer cette initiative avec Exterro et de fournir de meilleurs outils à nos collègues du secteur qui travaillent avec de grands volumes de données de smartphone complexes », a déclaré Matthew Rasmussen, fondateur et président-directeur général de ModeOne. « C'est gratifiant qu'un titan de l'industrie tel qu'Exterro s'associe à nous pour résoudre les problèmes fondamentaux des entreprises, des gouvernements et des cabinets d'avocats en garantissant des protections de niveau e-discovery pour les données des dépositaires et en fournissant une infrastructure évolutive pour répondre à la croissance exponentielle actuelle de la demande de données de smartphone. »

« Les organisations doivent gérer leurs données, qu'elles se trouvent sur des réseaux ou des ordinateurs internes, dans le cloud ou sur des appareils mobiles. Faire équipe avec ModeOne permet à nos clients de garder le contrôle de leurs données et d'en tirer de meilleures informations, de garantir la conformité et de minimiser les risques grâce à la possibilité d'examiner les données d'ordinateur, mobiles et cloud au sein d'une seule et même plateforme », a commenté David Petty, vice-président responsable des partenariats et canaux chez Exterro.

Cette solution qui change la donne, proposée par Exterro et ModeOne, s'appuie sur un framework cloud de pointe qui supprime le besoin de kits de collecte physiques, fournit des processus d'e-discovery défendables, élimine les exigences de volume élevé et tire parti de la mise à l'échelle des ressources dans le cloud pour atténuer les difficultés de longue date liées à la découverte de données de smartphone. Ensemble, les deux entreprises offriront aux clients un accès toujours plus rapide aux faits d'une affaire, à un coût prévisible.

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et défendable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : exterro.com.

À propos de ModeOne™

ModeOne offre la première solution d'acquisition de données mobiles automatisée et entièrement gérée à distance du secteur, avec une portée mondiale. Sa technologie SaaS brevetée aide les clients à cibler, collecter et examiner les formes émergentes de données numériques et d'informations de chat à messages courts rapidement, précisément et avec une prévisibilité des coûts. Il s'agit de la première solution d'acquisition de données de téléphones portables qui ne nécessite pas de kit de collecte physique ni la présence de techniciens judiciaires sur place. L'entreprise soutient les prestataires de services de règlement de contentieux, les cabinets d'avocats, les entreprises, les entités gouvernementales, les organismes chargés de l'application de la loi et les cabinets proposant des services de cybersécurité. Pour de plus amples information concernant ModeOne, rendez-vous sur le site ModeOne.io.

