Technicolor Creative Studios : Activité du premier semestre 2023 - Transformation de la Société en bonne voie

COMMUNIQUE DE PRESSE

Technicolor Creative Studios – Activité du premier semestre 20231

Transformation de la Société en bonne voie

PARIS (FRANCE), LE 26 JUILLET 2023 – Technicolor Creative Studios (Euronext Paris : TCHCS) (la « Société ») publie aujourd’hui un point sur l’activité du premier semestre 2023.

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2023 à 302,7 million s d’euros , en baisse de -25,9% à taux courant (- 24,3% à taux constant) en raison d’une reprise atone et de difficultés sectorielles.

, en baisse de -25,9% à taux courant (- 24,3% à taux constant) en raison d’une reprise atone et de difficultés sectorielles. EBITDA ajusté après loyers 2 du 1 er semestre 2023 à -15,7 millions d’euros , en baisse de 58,9 millions d’euros par rapport au premier semestre 2022, reflétant principalement une baisse du chiffre d’affaires.

, en baisse de 58,9 millions d’euros par rapport au premier semestre 2022, reflétant principalement une baisse du chiffre d’affaires. Nouvelles avancées dans la mise en œuvre du programme Re* Imagined , avec un focus sur l'amélioration de la performance opérationnelle et de la dynamique commerciale.

, avec un focus sur l'amélioration de la performance opérationnelle et de la dynamique commerciale. Finalisation du refinancement et de l’apport d’un nouveau financement de 170 millions d’euros.

et de l’apport d’un nouveau financement de 170 millions d’euros. Poursuite des i nvestissements dans les talents, la R&D et la technologie afin de proposer aux clients la meilleure qualité de service et d'améliorer encore les environnements de travail.

afin de proposer aux clients la meilleure qualité de service et d'améliorer encore les environnements de travail. Mise en œuvre de la réduction du capital social décidée par l'Assemblée Générale des actionnaires par la diminution de la valeur nominale des actions de Technicolor Creative Studios de 1 euro à 0,01 euro.

Caroline Parot, Directrice générale de Technicolor Creative Studios a déclaré : « Le premier semestre 2023 a vu l'accélération de la transformation profonde de notre Société. Nous avons rationalisé nos processus et amélioré notre efficacité opérationnelle, toujours dans le but d'accroître la satisfaction de nos clients. Cependant, des défis inhérents au secteur ralentissent notre trajectoire de reprise et les grèves à Hollywood affectent notre carnet de commandes de projets.

Dans ce contexte, je tiens à remercier chaleureusement nos clients et partenaires. Leur confiance et leur soutien constants sont indispensables pour poursuivre notre développement. Je suis tout aussi reconnaissante du dévouement de nos équipes exceptionnelles. Leur talent et leur passion sont la force motrice de notre transformation et de la reconnaissance du secteur que nous continuons à recevoir ».

Hugues de Nicolay, Directeur financier de Technicolor Creative Studios a déclaré : « Notre plan de transformation est en bonne voie. L'ensemble des mesures prises, y compris l'optimisation des coûts et l'intégration des systèmes informatiques, a partiellement compensé l'impact de la baisse du chiffre d'affaires sur l'EBITDA ajusté après loyers. Bien que le redressement opérationnel de notre Société soit déjà visible au sein de notre organisation, nos chiffres ne reflètent pas encore pleinement les bénéfices de notre plan de relance ».

ELÉMENTS FINANCIERS IMPORTANTS DU PRE MIER SEMESTRE 2023

Chiffre d’affaires

S1 2023 S1 2022 % ∆ % ∆ à change constant En millions d’euros 122,8 213 -42% -40% MPC 81 56 +44,7% +47% Mikros Animation 91,7 132 -30,5% -30% The Mill 7,3 6 +21,5% +20% Technicolor Games 302,7 408,7 -25,9% -24,3% Total

Le chiffre d’affaires de Technicolor Creative Studios s’élève à 302,7 millions d’euros au premier semestre 2023, en baisse de -25,9% à taux courant (-24,3% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. Cette contraction s'explique principalement par la réduction du carnet de commandes comparé au premier semestre 2022 (après l'année de forte reprise post-Covid).

Pour MPC, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 s’élève à 122,8 millions d’euros, en baisse de - 42% à taux courant (-40% à taux constant) par rapport à la même période l’année dernière. Cette baisse de performance s'explique par la diminution attendue de l'activité par rapport au niveau élevé du premier semestre 2022.

Pour Mikros Animation, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 s’élève à 81 millions d’euros, en hausse de 44,7% à taux courant (+47% à taux constant) par rapport à la même période l’an dernier. Cette forte croissance s’explique par le faible niveau d’activité du premier trimestre 2022, les grands projets d’animation ayant accéléré au second semestre 2022 pour des livraisons au premier semestre 2023.

Pour The Mill, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 s’élève à 91,7 millions d’euros, soit une baisse de -30,5% à taux courant (-30% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. L’activité a été limitée en raison d’un environnement macroéconomique défavorable, avec un ralentissement de la croissance des dépenses publicitaires, une concurrence accrue par rapport au premier semestre 2022.

Pour Technicolor Games, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 s’élève à 7,4 millions d’euros, en hausse de 23,5% à taux courant (+20% à taux constant) par rapport à la même période l’an dernier. Cette croissance est le résultat d'une activité accrue des clients existants et de nouveaux clients tels que Sega, Sumo, GamFreak et Netease.

EBITDA ajusté après loyers

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Var Chiffre d’affaires 302,7 408,7 -106 EBITDA ajusté après loyers -15,8 43,2 -58,9 En % du chiffre d’affaires -5% 11% n.a.

Au cours du premier semestre 2023, l’EBITDA ajusté après loyers a connu une diminution de 58,9 millions d’euros pour atteindre -15,8 millions d’euros. Les mesures de réduction des coûts prises dans le cadre du programme Re*Imagined – notamment des coûts variables – ont partiellement compensé la réduction de l'activité.

Compte tenu de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood qui a commencé début mai 2023, la Société est mobilisée pour atténuer l’impact sur ses activités commerciales et a déjà commencé à adapter son business plan ainsi que sa stratégie en conséquence.

Succès du Refinancement

Technicolor Creative Studios a annoncé le 9 juin 2023 le succès de son refinancement incluant un nouveau financement pour un montant total en principal d’environ 170 millions d’euros. Une première tranche de refinancement de 85 000 000 euros a été tirée début avril et une deuxième tranche de 85 000 000 a été tirée début juin.

A la suite du Refinancement, par décision du Conseil d’administration du 25 juillet 2023 prise en application de la vingt-huitième résolution approuvée par l’Assemblée Générale mixte du 15 mai 2023, la valeur nominale de chacune des actions de la Société a été diminuée d’un euro (1€) à un centime d’euro (0,01€). Le capital social est par conséquent ramené d’un montant de vingt-cinq millions cinq cent onze mille huit cent vingt-deux euros (25 511 822 €) à deux cent cinquante-cinq mille cent dix-huit euros et vingt-deux centimes (255 118,22 €).

Cette opération purement technique, approuvée par l’Assemblée Générale le 15 mai 2023, n’aura pas d’incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d’actions en circulation. Ainsi, à l’issue de cette opération de réduction de capital, le capital social de la Société demeure composé de vingt-cinq millions cinq cent onze mille huit cent vingt-deux (25 511 822) actions ordinaires.

Trésorerie et dette au 30 juin 2023

En millions d’euros Dette IFRS Dette financière3 (532) Dette de loyers opérationnels (139) Liquidité4 99

POUR SUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME RE*IMAGINED

Technicolor Creative Studios progresse dans la mise en œuvre du programme Re*Imagined avec un renforcement des contrôles et de la gouvernance opérationnelle, l’améliorations des processus opérationnels, ainsi qu’une gestion des ressources et une affectation des effectifs conformes aux attentes. D'autres opportunités de création de valeur sont développées à un rythme soutenu, afin de favoriser le redressement de l'entreprise et son retour à une croissance durable. La société a également mené à bien son plan de réduction des coûts à un rythme accéléré dans toutes les fonctions.

FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITÉ AU PREMIER SEMESTRE 2023

MPC : Au premier semestre 2023, MPC a contribué à la sortie réussie de films très attendus et de productions de grandes franchises. Parmi les projets phares livrés par MPC, on peut citer La Petite Sirène (Disney), Transformers : Rise of the Beasts (Paramount), Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (Marvel) et la saison 2 de Vikings : Valhalla (Netflix/MGM). La grande qualité du travail de MPC a une fois de plus été reconnue par plusieurs prix et nominations, notamment un BAFTA TV Craft Award pour les effets spéciaux, visuels et graphiques pour House of the Dragon (HBO) et une nomination pour un Emmy Award pour les meilleurs effets spéciaux visuels dans un seul épisode pour Wednesday - A Murder of Woes (Netflix).

Mikros Animation : Le premier semestre 2023 a été marqué par la projection spéciale d’une version préliminaire de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ainsi que du film Ozi, la Voix de la forêt au Festival international du film d’animation d’Annecy. Les deux films ont reçu un accueil très enthousiaste. L’équipe Mikros Animation a pris en charge le développement créatif du film d’animation Ozi, depuis le concept jusqu’à la livraison. Parmi les autres faits marquants du semestre peut être citée la livraison réussie de The Tiger's Apprentice (Paramount).

The Mill : La Marque a accueilli un nouveau président, Mark Benson, qui a pour mission d'exploiter les activités du portefeuille de The Mill (VFX, design, expérience et production créative) afin d'offrir des opportunités innovantes aux clients. De manière générale, le premier semestre 2023 a vu une multitude de projets innovants livrés par The Mill, notamment les campagnes Nike ‘Women's World Cup’ et BMW ‘The Last Beach Chair’. La Marque a également remporté - entre autres - trois AICP Awards, et deux Webby Awards pour HBO 'DracARys', y compris le People's Voice Winner, 'Technical Achievement in the Metaverse, Immersive and Virtual' ; récompensant l'excellence des équipes.

Technicolor Games : Au premier semestre, la marque a contribué à la sortie de jeux AAA pour des clients emblématiques, notamment Street Fighter 6 (Capcom) et Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games). Sous la direction d'Andy Emery, nommé Président de Technicolor Games au premier trimestre 2023, la marque poursuit le développement de l'activité jeux de Technicolor Creative Studios, dans un contexte de demande croissante pour des graphismes de meilleure qualité et des jeux plus complexes.

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS DANS LES TALENTS, LA R&D ET LA TECHNOLOGIE

La Société a concentré ses efforts sur la préservation de ses talents clés et poursuivra sa stratégie ambitieuse en la matière, qui comprend des investissements dans les programmes de l'Académie afin de poursuivre la formation et le développement des talents, des programmes de mentorat et des opportunités de mobilité à travers les géographies et les Marques.

Technicolor Creative Studios continue également d'investir dans l'innovation et la technologie afin de favoriser la créativité. Au cours du quatrième trimestre 2023, la société lancera son nouveau Creators Lab à Culver City, en Californie, aux États-Unis. Cette "smart stage", qui remplacera l'écran vert traditionnel, se concentrera sur les nouvelles techniques et outils de production et fait partie des investissements de la Société dans le futur de la réalisation de films. Cet espace servira de salle d'exposition pour les clients, les réalisateurs, les showrunners, les directeurs commerciaux, les superviseurs VFX, etc. Ce sera également un lieu d'exploration, d'expérimentation, de perfectionnement et de reconversion de nos talents.

Calendrier financier

Technicolor Creative Studios publiera ses comptes consolidés non-audités au 30 juin 2023 en septembre 2023.

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS)

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.



Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

1 Les comptes consolidés non-audités du 1er semestre 2023 seront publiés en septembre 2023.

2 L’EBITDA ajusté après loyers correspond à l’EBITA ajusté après loyers auquel on rajoute les amortissements et dépréciations, hors amortissement des coûts informatiques basés sur l'utilisation, amortissement des actifs relatifs aux loyers opérationnels et amortissement des incorporels issus d'acquisitions ou de cessions (PPA) et les éléments du compte de résultat sans impact sur la trésorerie comme les plans d’attributions d’actions dénoués en instruments de capitaux propres

3 Dont New Money, dette réinstallée, obligations convertibles, dette de loyers financiers, intérêts courus et dette subordonnée

4 Dont trésorerie et 40 millions d’euros de ligne de crédit RCF

