Soyez à votre meilleur, jour et nuit, avec les Samsung Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic

MISSISSAUGA, Ontario, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada Inc. a annoncé aujourd’hui les Samsung Galaxy Watch6 et Samsung Galaxy Watch6 Classic1, conçu pour aider les utilisateurs à prendre de meilleures habitudes tout au long de la journée et de la nuit.2. La gamme Galaxy Watch6 contient des offres de santé holistiques et une performance puissante dans un design raffiné et élégant, comptant une lunette plus mince, un affichage plus grand et dynamique et une interface utilisateur plus interactive3. Les deux modèles permettent aussi aux utilisateurs d’accéder à une plus grande sélection de cadrans polyvalents et à de nouvelles options de bracelet pour les aider à atteindre leurs objectifs.



« Avec les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, nous maintenons notre engagement visant à démocratiser les outils de surveillance de la santé, offrant maintenant un accès plus facile directement sur le poignet! », a dit TM Roh, président et chef de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Sommeil, entraînement physique ou idées sur la nutrition, Samsung donne des façons nouvelles et pratiques pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leur santé et leur mieux-être et à prendre des mesures pour les améliorer jour et nuit. »

Conseils personnalisés pour devenir meilleur– en commençant par le sommeil4

La gamme Galaxy Watch6 donne des idées significatives, des trucs personnalisés et pratiques ainsi que des conseils et de l’encouragement qui peuvent donner lieu à des changements positifs jour et nuit. Reconnaissant qu’une meilleure santé comprend un meilleur sommeil, Samsung aide les utilisateurs à optimiser leur nuit comme leurs jours en mettant l’accent sur trois éléments clés pour un meilleur sommeil : comprendre les modèles de sommeil personnels, établir de meilleures habitudes et constituer un environnement plus propice au sommeil.

À partir de caractéristiques de sommeil et de mieux-être de pointe, la gamme Galaxy Watch6 offre maintenant une analyse approfondie des facteurs de mesure du sommeil5 – y compris le temps de sommeil total, le cycle de sommeil, le temps d’éveil, ainsi que la récupération physique et mentale – pour aider les utilisateurs à comprendre la qualité du sommeil obtenu toutes les nuits. Les messages sur le sommeil plus individualisés5, développés en collaboration avec la National Sleep Foundation, donnent aussi aux utilisateurs des renseignements détaillés sur leur sommeil tous les matins. De plus, la gamme Galaxy Watch6 offre Cohérence du sommeil qui indique la mesure dans laquelle sont cohérents les temps de sommeil et d’éveil de l’utilisateur et un symbole d’animal du sommeil désigné qui représente son type de sommeil6.

L’encadrement du sommeil amélioré6 permet aux utilisateurs d’appliquer des idées sur le sommeil grâce à des instructions, à des conseils et à des rappels sur mesure accessibles sur leur poignet et leur téléphone intelligent apparié. Quand le temps est venu d’aller se coucher, la gamme Galaxy Watch6 peut aider à régler l’environnement de sommeil parfait en changeant automatiquement les paramètres de l’électronique de maison connectée7 et en activant le mode Sommeil sur la montre et le téléphone de l’utilisateur8. Le mode Sommeil met en sourdine les notifications, tamise les écrans, voire active le capteur infrarouge à DEL invisible sur la gamme Galaxy Watch6 pour donner des idées sur la santé précieuses sans les distractions qui donne un éclairage supplémentaire.

Les caractéristiques de mise en forme sont maintenant plus personnalisées pour garder les utilisateurs motivés tout au long de leur parcours de mieux-être. Composition corporelle9, avec mesures physiques clés comme le muscle squelettique, le taux métabolique de base et le pourcentage d’eau et de graisse du corps; donne un instantané complet du corps et de la mise en forme de l’utilisateur.

Une nouvelle caractéristique de zone de fréquence cardiaque personnalisée analyse les capacités physiques individuelles10 et définit les cinq niveaux d’intensité de course optimaux pour aider les utilisateurs à établir leurs propres objectifs selon leurs capacités – que ce soit brûler les graisses ou un entraînement haute intensité. Outre plus de 100 suivis de séances d’entraînement, Track Run, qui vient d’être ajoutée, enregistre les courses de l’utilisateur sur une piste alors que Custom Workout permet aux utilisateurs d’établir et de suivre leur routine d’entraînement personnalisée.

La gamme Galaxy Watch6 supporte également la détection de chute11 peut évaluer une chute, que ce soit en faisant de l'exercice, en restant immobile, ou même en dormant, en cas de chute du lit. Une fois la chute détectée, la montre alerte automatiquement un service d'urgence ou des contacts présélectionnés.

Design raffiné, parfaitement vôtre

Rehaussant l’expérience des appareils connectés, la gamme Galaxy Watch6 offre de nouveaux designs qui donnent un meilleur affichage, plus de puissance et une plus grande gamme d’options plus personnalisables et confortables3.

Il est plus facile et lire et d’écrire sur l’affichage 20 % plus grand12, plus de texte s’affiche à l’écran et le clavier est plus grand13 – alors que la taille demeure confortable. Un affichage plus dynamique et à plus haute résolution3 donne une luminosité maximale de 2 000 nits, assorti à l’affichage permanent dont la luminosité est ajustable, permettant aux utilisateurs de voir et de faire plus, même en cas d’ensoleillement intense. Alimentée par un processeur et un mémoire amélioré, la gamme Galaxy Watch6 donne des interactions plus régulières et rapides3.

Les Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic donnent une lunette 30 pour cent plus mince et une lunette rotative 15 pour cent plus mince respectivement14, améliorant la beauté du cadre circulaire emblématique. La gamme Galaxy Watch6 compte de nouveaux cadrans interactifs et informatifs élégants qui tirent le maximum du grand affichage alors que des bracelets à clic unique permettent aux utilisateurs de mélanger et de combiner les bracelets facilement. Grâce à plus de 704 combinaisons uniques, les utilisateurs peuvent concevoir leur montre parfaite sur Samsung.com. Par exemple, un nouveau bracelet en tissu léger15 et un cadran Encadrement du sommeil s’agencent parfaitement pour vous aider à obtenir des idées informatives sur votre sommeil en tout confort.

La gamme Galaxy Watch6 donne une plus grande batterie et une consommation réduite16 à l’appui de l’affichage plus grand et lumineux. Avec une recharge rapide de huit minutes seulement, les utilisateurs peuvent ajouter huit heures d’autonomie, parfait pour suivre leur sommeil durant la nuit17.

Maximiser votre expérience directement sur votre poignet18

La gamme Galaxy Watch6 accorde plus de capacités au poignet des utilisateurs. Le nouveau Samsung Wallet19 sur la Galaxy Watch6 combine Samsung Pay et Samsung Pass pour intégrer une plus grande part du portefeuille de l’utilisateur – y compris les cartes de crédit, les cartes de membre et les cartes d'embarquement – à sa montre. Les commandes gestuelles améliorées permettent aux utilisateurs de gérer commodément leur montre avec de simples gestes pour plus d’accessibilité et d’aise, leur permettant de régler leurs propres raccourcis et, maintenant, d’accéder à des applications et à des fonctions sans contact.

WhatsApp permet aux utilisateurs Galaxy Watch de rester connectés plus facilement à leurs amis et à leur famille, sans sortir leur téléphone. À compter de cet automne, les utilisateurs peuvent rester productifs à partir de leur montre grâce à de nouvelles applications de Google Calendar et de Gmail qu’offrira exclusivement Wear OS. Ils peuvent suivre leur mise en forme ou leurs données nutritionnelles plus facilement grâce à des mises à jour Peloton et MyFitnessPal; bientôt : profitez d’options de diffusion continue supplémentaires avec Audible.

Avec d’autres appareils Samsung, la Galaxy Watch6 Series permet d'aller encore plus loin dans l'expérience utilisateur et continue d'innover en matière d'expérience utilisateur. La télécommande d’appareil photo mise à niveau permet la commande à distance d’un appareil photo Galaxy Z Flip5 apparié20 pour changer de mode et de zoom. Le téléviseur intelligent Samsung21 ou la gamme Galaxy Tab S9 affiche le progrès de l’utilisateur en temps réel avec un programme de mise en forme et de pleine conscience guidé sur le grand écran. Les utilisateurs peuvent peaufiner facilement leur audio via le contrôleur pour les oreillettes et basculer la connexion des Galaxy Buds2 Pro d’un appareil Samsung à l’autre via la commutation automatique. Si les utilisateurs devaient égarer leur téléphone, la gamme Galaxy Watch6 peut maintenant en préciser l’emplacement grâce à Localiser mon téléphone avec carte à l’appui22. Et, comme toujours, les données personnelles sur la montre restent sécurisées grâce à la plate-forme de sécurité Samsung Knox.

Disponibilité23

Les Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic peuvent être précommandées à compter du 26 juillet 2023 et achetées le 11 août 2023 sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience Samsung et dans les emplacements d’opérateurs de télécommunications et de partenaires de vente au détail importants partout au Canada.

La Galaxy Watch6 est l'ultime accessoire de bien-être au design moderne et minimaliste. Elle est disponible en 44 mm graphite et argent et en 40 mm graphite et or. Pour un design de montre plus haut de gamme et intemporel, voici la Galaxy Watch6 Classic avec notre lunette rotative que favorisent les amateurs – offerte en noir et en argent en 43 mm et en 47 mm.

Galaxy Watch6 :

Modèle 44 mm : Offert à 449.99$ (notre prix courant).

Modèle 40 mm : Offert à 409.99$ (notre prix courant).

Galaxy Watch6 Classic :

Modèle 43 mm : Offert à 549.99$ (notre prix courant).

Modèle 47 mm : Offert à 589.99$ (notre prix courant).

Pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch6, veuillez visiter :

https://www.samsung.com/ca_fr/watches/galaxy-watch6/buy/

Offres promotionnelles

Pré-commandez une Galaxy Watch6 Series entre le 26 juillet et le 18 août et obtenez jusqu'à 100 $ de réduction avec une reprise améliorée24 et un bracelet en tissu sur notre site (valeur de 70 $)25. De plus, vous pourrez bénéficier des Galaxy Buds2 Pro pour 99$ (une réduction de 190 $)26.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie27.

De plus, les Canadiens qui achètent un appareil de la série Galaxy Watch6 entre le 26 juin et le 18 août 2023 bénéficient d'une réduction de 30 % sur le prix courant du plan Samsung Care+ de 1 ou 2 ans28. For more information, please visit: https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur donnent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s’est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.samsung.com/ca_fr/.

Spécifications

Samsung Galaxy Watch6 Samsung Galaxy Watch6 Classic Couleur - 44 mm : Graphite, argent

- 40 mm : Graphite, or - 47 mm : Noir, argent

- 43 mm : Noir, argent Dimensions29 et poids30 - 44 mm : 42,8 x 44,4 x 9,0 mm, 33,3 g

- 40 mm : 38,8 x 40,4 x 9,0 mm, 28,7 g - 47 mm : 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, 59,0 g

- 43 mm : 42,5 x 42,5 x 10,9 mm, 52,0 g Écran Cristal saphir

- 44 mm : 1,5 po (37,3 mm) 480 x 480 écran Super AMOLED, l’affichage permanent plein couleur

- 40 mm : 1,3 po (33,3 mm) 432 x 432 écran Super AMOLED, l’affichage permanent plein couleur Cristal saphir

- 47 mm : 1,5 po (37,3 mm) 480 x 480 écran Super AMOLED, l’affichage permanent plein couleur

- 43 mm : 1,3 po (33,3 mm) 432 x 432 écran Super AMOLED, l’affichage permanent plein couleur Processeur Processeur bicœur Exynos W930 de 1,4 GHz Mémoire et stockage 2 Go de mémoire + 16 Go de stockage Batterie (typique)31



Jusqu’à 40 heures (l’affichage permanent désactivé) / Jusqu’à 30 heures (l’affichage permanent activé) - 44 mm : 425 mAh

- 40 mm : 300 mAh - 47 mm : 425 mAh

- 43 mm : 300 mAh Chargement24 Chargement rapide (chargement sans fil à base de WPC) Système d’exploitation Wear OS Alimenté par Samsung (Wear OS 4)32 IU Montre One UI 5 Capteurs Capteur BioActive Samsung (capteur de fréquence cardiaque optique + capteur d’analyse d’impédance bioélectrique), accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de luminosité Capteur BioActive Samsung (capteur de fréquence cardiaque optique + capteur d’analyse d’impédance bioélectrique), accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de luminosité, capteur à effet Hall 3D Connectivité LTE33, Bluetooth 5,3, Wi-Fi 2.4 + 5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilité 5 ATM + IP6834 / MIL-STD-810H Compatibilité Android 10 ou version ultérieure avec 1,5 Go de mémoire35





