Samsung offre l'expérience Galaxy Premium à ses tablettes avec la gamme Galaxy Tab S9 Samsung

English French





MISSISSAUGA, Ontario, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada Inc. a présenté aujourd’hui sa nouvelle gamme Galaxy Tab S9, un portefeuille de produits haut de gamme qui redéfinit le marché des tablettes et qui établit de nouvelles normes quant aux expériences d’affichage immersif et à la liberté créative. Grâce à des caractéristiques haut de gamme, à des composantes internes de première qualité et à un écosystème homogène et sophistiqué pour les trois modèles, Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ et S9 donnent vie aux incroyables possibilités apparemment illimitées d’une tablette pour stimuler un monde de découverte.



Permettant aux utilisateurs de créer, de travailler et de se connecter facilement, la gamme Galaxy Tab S9 est équipée d'un écran Dynamic AMOLED 2X exceptionnel pour une visibilité époustouflante, ainsi que des performances incroyables de Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 pour la gamme Galaxy1. En tant que la première gamme Galaxy Tab S à être certifiée IP68, la Galaxy Tab S9 Series et le stylet S Pen IP682 qui l'accompagne offrent aux utilisateurs une plus grande liberté de création - pour s'immerger, créer des idées et explorer.

« Il n’y a pas d’appareils comme ceux de la gamme Galaxy Tab S9 sur le marché. Véritable révolutionnaire au sein de sa catégorie, elle est la première en son genre à offrir les expériences que les utilisateurs préfèrent quant aux tablettes dans une conception haut de gamme complète », déclara TM Roh, président et chef de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « La gamme Galaxy Tab S9 habilite les utilisateurs à prendre leurs grandes idées et à leur donner vie, complètement sans effort. »

Découvrez un monde de divertissement et d’inspiration en déplacement

Que vous jouiez à des jeux ou regardiez des vidéos, l’écran AMOLED dynamique 2X de 14,6 po3 de la Galaxy Tab S9 Ultra offre une expérience de divertissement immersive et portative. Le HDR10+ et le taux de rafraîchissement dynamique de 60Hz à 120Hz de la gamme Galaxy Tab S9 visent à offrir une optimisation des tons et une fluidité scène par scène, image par image. De plus, regardez la télévision et les films avec confort et clarté grâce au mode Confort oculaire qui réduit la fatigue oculaire de plus de 70 % grâce à des niveaux bas de lumière bleue4 et à un format d’image de 16:10 avec technologie Rehausseur de vision novatrice qui détecte automatiquement les conditions d’éclairage éblouissant et qui s’y adapte pour garder l’écran dynamique. Avec 4 haut-parleurs 20 % plus grands5, un système de haut-parleurs AKG et un son immersif Dolby Atmos, les utilisateurs peuvent profiter d'un divertissement de niveau supérieur avec un son personnalisé pour les jeux, l'écoute de la musique et plus encore. Et avec l’étui-support à rabat rigide intelligent6, les utilisateurs peuvent régler l’orientation en mode portrait ou paysage pour un visionnement mains libres.

Élégante et puissante, la gamme Galaxy Tab S9 est équipée du processeur phare Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy, le même processeur mobile ultra-rapide qui équipe les derniers smartphones de Samsung. Par rapport à la série Galaxy Tab S8, la microarchitecture du processeur est boostée de 34 % et le GPU d'environ 41 %. La mémoire de base des Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra est également doublée7 et passe à 256 Go, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d'un espace de stockage suffisant pour leurs jeux, leurs vidéos et leurs photos.

Avec une chambre thermique à vapeur interne conçue pour répondre pour répondre aux exigences de haute intensité d’une tablette, la gamme Galaxy Tab S9 est la plus efficace sur le plan thermique à ce jour. La nouvelle dissipation thermique bidirectionnelle est conçue pour permettre de meilleures performances sur une période8 d'utilisation plus longue.

Donnez vie à vos idées facilement

Chaque appareil de la gamme Galaxy Tab S9 haut de gamme propose la liberté créative que les utilisateurs de tablette adorent : le stylet Galaxy S Pen. Offrant une expérience semblable à celle d’un stylet sur du papier, la gamme Galaxy Tab S9 et le stylet S Pen sont tous deux maintenant cotés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et peut écrire dans des barres de recherche, des navigateurs et des magasins d’applications. Il dispose également d'une nouvelle capacité de charge bidirectionnelle, qui permet aux utilisateurs de réalimenter le stylet lorsqu'il est orienté dans l'une ou l'autre direction dans le socle. Les utilisateurs peuvent faire une mise à niveau au stylet S Pen Édition créateur9 pour une prise plus confortable avec un matériel texturé, un angle d’inclinaison plus large et deux types d’embouts de stylet : e pointe dure pour le dessin naturel et une pointe souple pour l'écriture comme sur du papier.

L’affichage immersif de la gamme Galaxy Tab S9 est conçu pour la productivité. Grâce au mode Fenêtres multiples,10 les utilisateurs peuvent afficher jusqu’à trois applications dans des fenêtres réglables, et utiliser l’affichage contextuel pour consulter des fenêtres flottantes tout en laissant l’écran d’accueil en format plein écran. Le clavier avec étui-support à rabat rigide11 de la gamme Galaxy Tab S9 permet de simuler une expérience de bureau avec des angles réglables et un clavier rétroéclairé. De plus, grâce au Mode DeX12, qui dispose d’un curseur facile à suivre, au redimensionnement et au positionnement flexible des fenêtres et aux capacités de deuxième écran13, les utilisateurs peuvent refléter ou étendre l'écran de leur PC à la tablette.

Conçues pour les créateurs que pour les visionnaires, les applications de la gamme Galaxy Tab S9 soutiennent à la fois la productivité et les passions. GoodNotes14, lancée pour la première fois exclusivement pour les utilisateurs de tablette Galaxy sur Android, offre une nouvelle expérience de prise de notes et de journalisation avec coédition simultanée. Lors d’un appel Google Meet15, la collaboration est simplifiée grâce aux fonctions de partage d’écran et de coédition sur des documents Samsung Notes en direct. L’application de montage vidéo LumaFusion16 de niveau professionnel contribue également à faciliter la création de contenu digne d'être partagé. Vous pouvez également partager des images et des vidéos - même des fichiers volumineux - prises avec l'appareil photo de votre smartphone Galaxy vers la série Galaxy Tab S9 grâce à Quick Share.17 Clip Studio Paint18 est dans une nouvelle interface de tablette pour le dessin, peindre et plus encore; les designers peuvent transformer leurs idées en plans avec soit Adobe Lightroom, soit Adobe Express19.

Une expérience haut de gamme complète de fond en comble

La gamme Galaxy Tab S9 s’intègre dans l’écosystème Galaxy, ce qui simplifie l’utilisation des outils créatifs. Les utilisateurs peuvent contrôler leur téléphone intelligent depuis l’écran tactile de leur Galaxy Tab S9 en utilisant le Multi control20, qui permet de copier, coller ou glisser du texte et des images directement entre une tablette et un téléphone intelligent.

Pour s’agencer à son logiciel haut de gamme, les composantes internes de la gamme Galaxy Tab S9 englobent une conception Galaxy emblématique provenant des téléphones intelligents de la gamme Galaxy S, notamment la même disposition d’appareil photo saisissante. Mesurant aussi peu que 5,5 mm pour la Tab S9 Ultra, la gamme Galaxy Tab S9 est légère et mince, mais aussi durable grâce à un corps renforcé d’aluminium Armor. La nouvelle coque extérieure21 offre encore plus de protection.

Conception remarquable en faveur de la durabilité

La gamme Galaxy Tab S9 est un autre exemple de l’engagement de Samsung à offrir des technologies qui enrichissent la vie des gens tout en minimisant l’impact environnemental, sans compromis. Comparativement aux générations antérieures, la gamme Tab S9 compte une plus grande variété de matériaux recyclés22 tant dans les composantes internes qu’externes.23 Elle compte aussi une boîte d’emballage redessinée qui comprend du papier issu à 100 % de matériaux recyclés24.

Disponibilité au Canada

La gamme Galaxy Tab S9 peut être précommandée le 26 juillet 2023 et achetée à compter du 11 août 2023 en beige et en graphite sur Samsung.ca/fr, dans les boutiques Expérience Samsung et auprès de partenaires détaillants importants partout au Canada.

Galaxy Tab S9 Ultra : 1 To : offerte à 2149.99$ (notre prix courant) 512 Go : offerte à 1749.99$ (notre prix courant) 256 Go : offerte à 1599.99$ (notre prix courant)

: Galaxy Tab S9+ : 512 Go : offerte à 1499.99$ (notre prix courant) 256 Go : offerte à 1349.99$ (notre prix courant)



Galaxy Tab S9 :

256 Go : offerte à 1249.99$ (notre prix courant) 128 Go : offerte à 1099.99$ (notre prix courant)





Pour en savoir plus sur la gamme Samsung Galaxy Tab S9, veuillez visiter :

https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s9/buy/

Offres de précommande et d’achat

Doublez votre espace de mémoire, grâce à nous.

Les Canadiens peuvent recevoir deux fois plus d'espace de stockage pour le même prix lorsqu'ils précommandent un appareil de la série Galaxy Tab S9 entre le 26 juillet 2023 et le 10 août 2023 à samsung.com/ca, dans les magasins Samsung Experience et chez les détaillants et les fournisseurs canadiens autorisés participants au Canada25.

Obtenez une Galaxy Tab S9 256 Go (prix normal : 1 249,99 $) pour le prix de la Galaxy Tab S9 128 Go (prix normal : 1 099,99 $), soit une réduction de 150 $ par rapport au prix normal.



Obtenez une Galaxy Tab S9+ 512GB (prix normal : 1 499,99 $) pour le prix de la Galaxy Tab S9+ 256GB (prix normal : 1 349,99 $), soit une réduction de 150 $ par rapport au prix normal.



Obtenez une Galaxy Tab S9 Ultra 512GB (prix normal : 1 749,99 $) pour le prix de la Galaxy Tab S9 Ultra 256GB (prix normal : 1 599,99 $), soit une réduction de 150 $ par rapport au prix normal.



Obtenez une Galaxy Tab S9 Ultra 1 To (prix normal : 2 149,99 $) pour le prix de la Galaxy Tab S9 Ultra 512 Go (prix normal : 1 749,99 $), soit une réduction de 400 $ sur le prix normal.



Offre de reprise

Les Canadiens qui précommandent et complètent leur achat ou qui achètent un appareil Galaxy Tab S9 Series admissible entre le 26 juillet et le 13 septembre 2023 peuvent recevoir un crédit garanti de 500 $ lorsqu'ils échangent un appareil Galaxy Tab S7 Series ou Tab S8 Series admissible dans n'importe quelle condition (sous réserve du respect des conditions générales). Le programme de reprise est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca, dans les magasins Samsung Experience et chez les détaillants et transporteurs canadiens autorisés participants au Canada26.

Canadians who pre-order and complete their purchase or purchase an eligible Galaxy S9 Series device between July 26 and September 13, 2023 can receive a trade-in promotional credit of up to $250, in addition to the trade-in value of their eligible old Galaxy S Series Tablet. The trade-in program is available for purchases made at samsung.com/ca, Samsung Experience Stores, and participating authorized Canadian retailers and carriers in Canada.les détaillants et opérateurs canadiens autorisés participants au Canada27.

Offre GoodNotes

Les Canadiens qui précommandent et complètent leur achat, ou qui achètent un appareil de la série Galaxy Tab S9 entre le 9 août et le 31 décembre 2023 sont admissibles à recevoir une version complète gratuite d'un an de GoodNotes pour l'application Android (prix régulier de 9,99 $) ; puis, après la fin de la période de gratuité d'un an, peut recevoir un rabais de 20 % sur leur premier achat de l'application GoodNotes Android par l'entremise de la boutique Samsung Galaxy. Cette offre s'accompagne d'un contenu premium gratuit (modèles, autocollants et planificateur) et est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca, dans les Samsung Experience Stores, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les opérateurs au Canada28.

Offre LumaFusion

Les Canadiens qui achètent un appareil de la série Galaxy Tab S9 entre le 11 août 2023 et le 10 août 2024 sont admissibles à un rabais instantané exclusif de 50 % sur l'application LumaFusion via le Samsung Galaxy Store et à un abonnement gratuit de 30 jours à Storyblocks pour LumaFusion. Cette offre est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca, dans les Samsung Experience Stores, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les opérateurs au Canada29.

Offre Clip Studio Paint

Les Canadiens qui achètent un appareil de la série Galaxy Tab S9 entre le 9 août et le 31 décembre 2023 sont admissibles à un essai gratuit de 6 mois pour un compte Clip Studio Paint. Cette offre est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca, dans les magasins Samsung Experience, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les fournisseurs au Canada30.

Offre Adobe

Les Canadiens qui précommandent et complètent leur achat entre le 26 juillet et le 10 août 2023 ou qui achètent un appareil Galaxy Tab S9 Series entre le 11 août 2023 et le 31 décembre 2024 peuvent recevoir un essai gratuit de 2 mois d'Adobe Lightroom (jusqu'à 1 To) ou d'Adobe Express. Cette offre est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca, dans les magasins Samsung Experience, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les opérateurs au Canada31.

Offre UBER

Les Canadiens qui précommandent et finalisent leur achat, ou qui achètent un appareil Galaxy Tab S9 Series entre le 26 juillet et le 13 septembre 2023 recevront un code de bon Uber de 50$. Pour l'échanger, les Canadiens doivent visiter l'application des membres de Samsung sur leur appareil Galaxy admissible et l'échanger avant le 15 octobre 2023. Les codes de bons seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks32.

Offre YouTube Premium

Les Canadiens qui précommandent et finalisent leur achat ou qui achètent un appareil Galaxy Tab S9 Series entre le 26 juillet 2023 et le 1er mars 2024 pourront obtenir jusqu'à quatre mois gratuits de YouTube Premium et profiter d'une expérience de lecture sans publicité, hors ligne et en arrière-plan 33.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie34.

Les Canadiens qui précommandent et complètent leur achat ou qui achètent un appareil Galaxy Tab S9 Series entre le 26 juillet et le 18 août 2023 peuvent obtenir :

(i) Un (1) plan Samsung Care+ d'un an à 30 % du prix régulier (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Tab S9 Series sélectionné pour 41,30 $ (1-Yr SC+ Tablet Tier2 P-GT-NXXCT0HV - CANADA prix régulier - 59 $) ; (ii) Un (1) plan Samsung Care+ de 2 ans à 30 % du prix régulier (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Tab S9 Series sélectionné pour 62,30 $ (2-Yr SC+ Tablet Tier2 P-GT-AXXCT0HV - CANADA prix régulier - 89 $)

Cette offre Samsung Care+ peut être réclamée en ligne sur samsung.com/ca pour les achats effectués sur samsung.com/ca et en magasin au point de vente pour les achats effectués dans les Samsung Experience35. Pour les achats effectués chez les détaillants et les opérateurs participants, veuillez consulter le site https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur donnent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s’est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.samsung.com/ca_fr/ .

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, or Instagram @samsungcanada or Twitter @SamsungCanada.

Spécifications de l’appareil :

LA GAMME GALAXY TAB S9 Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Écran36 11-inch, Dynamic AMOLED 2X



(60~120Hz) 12.4-inch, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz) 14.6-inch, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz) Système d'opération (OS) Android 13.0 Dimensions 165.8 x 254.3 x 5.9mm 185.4 x 285.4 x 5.7mm 208.6 x 326.4 x 5.5mm Poids 498g (Wi-Fi) 581g (Wi-Fi) 732g (Wi-Fi) Caméra

Arrière 13MP AF 13MP AF + 8MP UW Devant 12MP UW 12MP + 12MP UW Mémoire et stockage37 8GB+128GB

12GB+256GB

microSD up to 1TB38 12GB+256GB

12GB+512GB

microSD up to 1TB39 12GB+256GB

12GB+512GB

16GB+1TB

microSD up to 1TB40



AP Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy Batterie41 8,400mAh (typique) 10,090mAh (typique) 11,200mAh (typique) Connectivité Wi-Fi 6E42, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Couleur43 Beige, Graphite Son Haut-parleur stéréo quadruple avec son AKG, Dolby Atmos®. Sécurité Samsung Knox Authentification biométrique Empreinte digitale à l'écran (FOD) Accessories44 Le stylet S Pen (BLE, Inbox),



Clavier couvre-livre, Clavier couvre-livre mince, Couverture de livre intelligente, Couverture extérieure, Écran de notes, Écran de confidentialité





Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Kim Tran, Account Executive, North Strategic

514-217-1684

kim.tran@northstrategic.com

1 Snapdragon est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm incorporated. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies Inc. et/ou de ses filiales.

2 Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra bénéficient d'un indice de protection IP68. Le stylet S Pen de la boîte de réception est également résistant à l'eau et à la poussière avec un indice IP68. Conformément à l'indice IP68, l'appareil résiste à l'eau jusqu'à 5 pieds d'eau douce pendant 30 minutes. Rincer les résidus / sécher après avoir mouillé. Il n'est pas conseillé de l'utiliser à la plage ou à la piscine.

3 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran de la Galaxy Tab S9 Ultra est de 14,6 po pour le rectangle complet et de 14,5 po si l’on tient compte des coins arrondis.

4 Comparativement à un affichage ACL normal. SGS a remis la certification de protection oculaire à l’écran de la gamme Galaxy Tab S9 pour sa capacité à grandement réduire les effets nocifs de la lumière bleue.

5 Comparativement à la gamme Galaxy Tab S8.

6 Étui-support à rabat rigide intelligent vendu séparément.

7 Comparé à la série Galaxy Tab S8

8 Comparé à la série Galaxy Tab S8

9 Vendue séparément. La disponibilité et le moment peuvent varier en fonction du marché.

10 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le multitâche.

11 Clavier avec étui-support à rabat rigide vendu séparément. Le produit est offert pour Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9. La conception du produit peut varier en fonction du modèle. Les caractéristiques et la disposition du clavier peuvent varier en fonction du modèle ou du type de langue. La caractéristique de rétroéclairage est disponible seulement sur le clavier avec étui-support à rabat rigide Galaxy Tab S9 Ultra en appuyant sur Fn + F12.

12 La disponibilité peut varier en fonction des appareils. Samsung DeX est pris en charge sur certains téléphones intelligents et tablettes Galaxy.

13 Le deuxième écran exige des PC avec affichage sans fil et Windows 10 v. 2004 ou plus récente.

14 Certaines conditions s'appliquent. L'offre est valable du 9 août 2023 au 31 décembre 2023 à 23h59 EST ("Période de l'offre"). Lorsque vous achetez une Samsung Galaxy Tab S9 series pendant la période de l'offre, vous êtes éligible pour recevoir 1 an de version complète gratuite de l'application GoodNotes pour Android (prix normal 9,99 $) ; puis après la fin de la période de gratuité d'un an, recevez une réduction de 20% sur votre premier achat de GoodNotes for Android via Samsung Galaxy Store (Prix de réduction 7,99 $, prix normal 9,99 $). L'offre s'accompagne d'un contenu premium gratuit (modèles, autocollants et agenda) d'une valeur de 17,96 $. Pas de report de date. Pas de substitution et pas de valeur en espèces. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, sauf accord spécifique de Samsung. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. Tout achat in-app dans le Galaxy Store sera régi par les termes et conditions du Galaxy Store disponibles ICI. Pour plus de détails, consultez le site www.samsung.com/ca_fr.

15 Google Meet peut être téléchargée sur Google Play. Google Meet est une marque de commerce de Google LLC.

16 L’application LumaFusion nécessite un achat et un téléchargement séparés. Les modalités de service peuvent varier selon le pays et la région.

17 Quick Share entre appareils Galaxy disponibles avec les systèmes d’exploitation suivants : téléphones intelligents et tablettes avec Android OS version 10.0 (Q) et One UI 2.1 ou version plus récente, ordinateurs sous Windows 10 ou version plus récente. Nécessite un compte Samsung et une connexion Wi-Fi et Bluetooth.

18 Les conditions s'appliquent. Pour bénéficier d'une offre d'essai gratuite de 6 mois sur Clip Studio EX (8,90 $/mois), ouvrez et mettez à jour la version préchargée de Clip Studio Paint for Galaxy à partir de votre Galaxy Tab S9 Series éligible. Rechargement pris en charge dans certains marchés. Clip Studio Paint peut être téléchargé à partir du Galaxy Store. Essai gratuit de 6 mois pour un compte Clip Studio Paint par appareil Galaxy, uniquement pour les clients qui l'utilisent pour la première fois sur un nouvel appareil Galaxy (y compris ceux qui ont déjà un compte Clip Studio Paint). Certaines fonctionnalités peuvent être restreintes après les 6 mois de service gratuit. Un abonnement payant est disponible pour une utilisation supplémentaire. Certaines fonctionnalités peuvent être restreintes après les 6 mois de service gratuit. Un abonnement payant est disponible pour une utilisation supplémentaire. Les utilisateurs ne sont PAS invités à fournir des informations de paiement avant l'essai gratuit. Après l'essai gratuit, l'utilisateur peut choisir de s'abonner à l'une des formules suivantes : CSP PRO : 4,49 $/mois ou 24,99 $/an, CSP EX : 8,99 $/mois ou 71,99 $/an (l'essai gratuit permet d'utiliser CSP EX). Plans d'abonnement : https://ec.clip-studio.com/en-us/application/plans?transitionSourceUrl=https://www.clipstudio.net/en/

19 Adobe (Adobe Lightroom pendant 2 mois et Adobe Express pendant 2 mois) Des conditions s’appliquent. L’offre se termine le 31 décembre 2024. Pour profiter d’une offre d’essai gratuite de 2 mois (9,99 $ US par mois, soit une valeur approximative de 13,60 $ CA par mois) pour Adobe Lightroom (jusqu’à 1 To) ou Adobe Express (« Offre »), téléchargez et ouvrez Adobe Lightroom ou Adobe Express depuis votre Galaxy Tab S9 admissible. Accédez à la Page d’accueil de l’offre Adobe et suivez la procédure d’inscription. Mode de paiement valide requise lors de l’inscription. Le participant ne sera pas facturé avant l’expiration de la période d’essai. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai et votre mode de paiement ne sera pas débité. Un compte Samsung et un identifiant Adobe sont nécessaires. Cette offre ne peut être transférée ou jumelée à aucune autre offre. L’offre ne s’applique pas aux abonnés actuels. Nulle si la loi l’interdit ou la limite. L’offre n’est pas transférable ou applicable à d’autres produits ou services et elle peut être annulée ou modifiée sans préavis. L’abonnement à Adobe Lightroom et à Adobe Express est soumis aux conditions d’utilisation d’Adobe (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html).

20 Les contrôles multiples sont offerts seulement sur certains téléphones intelligents Galaxy avec One UI version 5.1 ou plus récente et appareils Galaxy Tab avec One UI version 5.1.1 ou plus récente. La disponibilité peut varier en fonction des applications.

21 Toutes les coques sont vendues séparément.

22 Comparativement à la gamme Galaxy Tab S8. PA recyclé post-consommation : plastique provenant des océans à partir de filets de pêche jetés; PBT recyclé post-consommation : plastique provenant de bouteilles de PET jetées; PC recyclé post-consommation : plastique provenant de barils d’eau; aluminium recyclé préconsommation : aluminium provenant de matériaux mis au rebut qui sont transformés en déchets de verre écrasés qu’on nomme calcin. Le calcin est ensuite utilisé dans le processus de fabrication de Samsung, tout particulièrement dans la fonte d’aluminium; Verre recyclé préconsommation : verre provenant de matériaux mis au rebut qui sont transformés en déchets de verre que l’on nomme calcin. Le calcin est ensuite utilisé dans le processus de fabrication de Corning, tout particulièrement dans la fonte de verre.

23 Galaxy Tab S9 Ultra : 17 composantes d’appareil qui comptent au moins 10 % de plastique recyclé post-consommation ou d’aluminium recyclé préconsommation ou une moyenne de 22 % de verre recyclé préconsommation. Ces composantes incluent : support de câble moyen, chargeur Deco Pen, module de haut-parleur supérieur gauche, module de haut-parleur supérieur droit, module de haut-parleur inférieur gauche, module de haut-parleur inférieur droit, arrière d’étui, support d’étui, support de touche, support de PCB, support de PCB moyen, support de câble inférieur, plateau de SIM, touche de volume, touche latérale, décoration d’appareil photo, fenêtre principale.

24 L'utilisation du papier 100 % recyclé comprend la boîte de l'unité d'emballage du produit, la boîte du manuel, la bande DLC et la boîte DLC. Elle n'inclut pas le protège-couverture, le bac à pulpe, les encres, les revêtements, les adhésifs et l'autocollant de scellage. L'autocollant de scellage en plastique est appliqué à la demande de certains clients. Le papier 100 % recyclé a fait l'objet d'une validation de déclaration environnementale (ECV).

25Pré-commandez et complétez votre achat du 26 juillet 2023 au 10 août 2023 et complétez votre achat avant le 10 août 2023 auprès d'un détaillant ou d'un transporteur canadien autorisé participant, d'un magasin Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à https://www.samsung. com/ca/ les appareils suivants : (i) Une Galaxy Tab S9 256GB (SM-X710NZEEXAC, SM-X710NZAEXAC,) pour le prix d'une Galaxy Tab S9 128GB (SM-X710NZEAXAC, SM-X710NZAAXAC) (un rabais de 150 $ sur le prix MSRP) (ii) Une Galaxy Tab S9+ 512GB (SM-X810NZEEXAC, SM-X810NZAEXAC,) pour le prix d'une Galaxy Tab S9+ 256GB (SM-X810NZEAXAC, SM-X810NZAAXAC) (une réduction de 150 $ sur le prix du PDSF) (iii) Une Galaxy Tab S9 Ultra 512GB (SM-X910NZEEXAC, SM-X910NZAEXAC,) pour le prix d'une Galaxy Tab S9 Ultra 256GB (SM-X910NZEAXAC, SM-X910NZAAXAC) (une réduction de 150 $ sur le prix du PDSF) (iv) Une Galaxy Tab S9 Ultra 1TB (SM-X910NZEIXAC, SM-X910NZAIXAC,) pour le prix d'une Galaxy Tab S9 Ultra 512GB (SM-X910NZEEXAC, SM-X910NZAEXAC) (une réduction de 400 $ sur le prix du PDSF). La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Pas de bons d'achat différés. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis et n'est offerte qu'aux résidents canadiens. Les détaillants autorisés canadiens participants et les transporteurs peuvent varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc.

26 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise et une valeur de reprise combinée de 500 $ pour votre appareil Galaxy Tab S8 ou Tab S7 admissible (le " produit de reprise admissible "), lorsque vous : (i) précommandez et complétez l'achat d'un appareil Galaxy Tab S9 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023 ; ou achetez un appareil Galaxy Tab S9 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la " période de l'offre "), auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur canadien autorisé participant, d'un magasin Expérience Samsung au Canada, ou en ligne à https://www. samsung.com/ca/ ; et (ii) compléter la reprise de votre produit de reprise admissible d'ici le 13 septembre 2023 ; et (iii) expédier le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception du bordereau d'expédition. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Pas de bons d'achat différés. Pas de valeur en espèces. Le crédit de 500 $ est basé sur la reprise d'un appareil Galaxy Tab S8 ou Tab S7 admissible et l'achat d'un appareil Galaxy Tab S9. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et n'est offerte qu'aux résidents canadiens. L'offre est fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Voir https://www.samsung.com/ca/offer/ pour les modalités complètes. Veuillez noter que pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca, si vous n'envoyez pas votre produit de reprise admissible dans les délais prescrits, votre transaction de reprise peut faire l'objet d'une rétrofacturation, en totalité, conformément aux modalités et conditions d'utilisation du programme de reprise. L'appareil Galaxy Tab S8 ou Tab S7 Series peut être repris dans n'importe quel état pour participer à ce programme à condition que (i) l'IMEI ou le numéro de série de l'appareil puisse être validé et qu'il n'ait pas été enlevé, modifié ou dégradé ; et (ii) le dysfonctionnement ou le dommage de l'appareil, le cas échéant, ne soit pas dû à (A) une installation ou un retrait incorrect ou intentionnel de pièces ou de composants, ou (B) une modification incorrecte ou intentionnelle de l'équipement.

27 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise pouvant atteindre 250 $ en plus de la valeur de reprise de votre ancien appareil Galaxy Tab S admissible (le " produit de reprise admissible "), lorsque vous : (i) précommandez et terminez l'achat d'un appareil Galaxy Tab S9 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023 ; ou achetez un appareil Galaxy Tab S9 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la " période de l'offre "), auprès d'un détaillant ou d'un fournisseur canadien autorisé participant, d'un magasin Expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www. samsung.com/ca/ ; (ii) effectuer la reprise de votre produit de reprise admissible d'ici le 13 septembre 2023 ; et (iii) expédier le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception du bordereau d'expédition. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Pas de bons d'achat différés. Pas de valeur en espèces. La valeur de reprise minimale admissible du "Produit de reprise admissible" doit être de 10 $, telle que déterminée par le logiciel d'évaluation de l'appareil du Fournisseur de services. Le crédit de 250 $ est basé sur la reprise d'un appareil Galaxy Tab S admissible et l'achat d'un appareil Galaxy Tab S9. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et n'est offerte qu'aux résidents canadiens. L'offre est fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Voir https://www.samsung.com/ca/offer/ pour les modalités complètes. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca, si vous n'envoyez pas votre produit de reprise admissible dans les délais prescrits, ou si l'état de l'appareil diffère matériellement de celui que vous avez déclaré exact à l'aide de l'outil de reprise, votre transaction de reprise peut faire l'objet d'une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux modalités et conditions d'utilisation du programme de reprise.

28 Certaines conditions s'appliquent. L'offre est valable du 9 août au 31 décembre 2023 à 23h59 EST ("Période de l'offre"). Lorsque vous achetez un appareil Samsung Galaxy Tab S9 pendant la période de l'offre, vous pouvez recevoir gratuitement pendant un an la version complète de l'application GoodNotes pour Android (prix normal de 9,99 $) ; puis, après la fin de la période de gratuité d'un an, recevez une réduction de 20 % sur votre premier achat de GoodNotes pour Android via le Samsung Galaxy Store (prix de réduction de 7,99 $, prix normal de 9,99 $). L'offre s'accompagne d'un contenu premium gratuit (modèles, autocollants et agenda) d'une valeur de 17,96 $. Pas de report de date. Pas de substitution et pas de valeur en espèces. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, sauf accord spécifique de Samsung. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. Tout achat in-app dans le Galaxy Store sera régi par les conditions du Galaxy Store disponibles ICI. Pour plus de détails, consultez le site www.samsung.com/ca.

29 Des conditions s'appliquent. L'offre est valable du 11 août 2023 au 10 août 2024 à 23h59 EST ("Période de l'offre"). Lorsque vous achetez un appareil Samsung Galaxy Tab S9 avec Android version 10 ou supérieure, pendant la période de l'offre, vous êtes admissible à recevoir une réduction instantanée exclusive de 50 % pour l'application LumaFusion via Samsung Galaxy Store (prix de réduction 14,99 $, prix normal 29,95 $) ; et un abonnement gratuit de 30 jours à Storyblocks pour LumaFusion (d'une valeur de 9,99 $). Un compte Samsung est requis. Une forme de paiement valide est requise lors de l'inscription, mais vous ne serez pas facturé avant l'expiration de la période d'essai. Vous pouvez annuler à tout moment avant la date de fin de la période d'essai et votre mode de paiement ne sera pas facturé. Il n'y a pas de bons d'achat différés. Pas de substitution ni de valeur en espèces. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. Tout achat in-app dans le Galaxy Store sera régi par les conditions du Galaxy Store disponibles ICI. Pour plus de détails, visitez le site www.samsung.com/ca

30 Les conditions s'appliquent. Pour recevoir un essai gratuit de 6 mois de Clip Studio EX (8,90 $/mois), ouvrez et mettez à jour la version préchargée de Clip Studio Paint for Galaxy à partir de votre appareil Galaxy Tab S9 Series éligible. Rechargement pris en charge dans certains marchés. Clip Studio Paint peut également être téléchargé à partir du Galaxy Store. Un essai gratuit de 6 mois pour le compte Clip Studio Paint par appareil Galaxy, uniquement pour les clients qui l'utilisent pour la première fois sur un nouvel appareil Galaxy (y compris ceux qui ont déjà un compte Clip Studio Paint). Certaines fonctionnalités peuvent être restreintes après les 6 mois de service gratuit. Un abonnement payant est disponible pour une utilisation supplémentaire. Les utilisateurs ne sont PAS invités à fournir des informations de paiement avant l'essai gratuit. Après l'essai gratuit, les utilisateurs peuvent choisir de s'abonner à l'une des options suivantes : CSP PRO : 4,49 $/mois ou 24,99 $/année, CSP EX : 8,99 $/mois ou 71,99 $/année (l'essai gratuit fournit CSP EX.) Plans d'abonnement : https://ec.clip-studio.com/enus/application/plans?transitionSourceUrl=https://www.clipstudio.net/en/.

31 Les conditions s'appliquent. Pour recevoir un essai gratuit de 6 mois de Clip Studio EX (8,90 $/mois), ouvrez et mettez à jour la version préchargée de Clip Studio Paint for Galaxy à partir de votre appareil Galaxy Tab S9 Series éligible. Rechargement pris en charge dans certains marchés. Clip Studio Paint peut également être téléchargé à partir du Galaxy Store. Un essai gratuit de 6 mois pour le compte Clip Studio Paint par appareil Galaxy, uniquement pour les clients qui l'utilisent pour la première fois sur un nouvel appareil Galaxy (y compris ceux qui ont déjà un compte Clip Studio Paint). Certaines fonctionnalités peuvent être restreintes après les 6 mois de service gratuit. Un abonnement payant est disponible pour une utilisation supplémentaire. Les utilisateurs ne sont PAS invités à fournir des informations de paiement avant l'essai gratuit. Après l'essai gratuit, les utilisateurs peuvent choisir de s'abonner à l'une des options suivantes : CSP PRO : 4,49 $/mois ou 24,99 $/année, CSP EX : 8,99 $/mois ou 71,99 $/année (l'essai gratuit fournit CSP EX.) Plans d'abonnement : https://ec.clip-studio.com/enus/application/plans?transitionSourceUrl=https://www.clipstudio.net/en/.

32 Les conditions générales s'appliquent. L'offre prend fin le 31 décembre 2024. Pour bénéficier d'une période d'essai gratuite de 2 mois (9,99 $US/mois, soit une valeur approximative de 13,60 $CAN) pour Adobe Lightroom (jusqu'à 1 To) ou Adobe Express ("l'offre"), téléchargez et ouvrez Adobe Lightroom ou Adobe Express à partir de votre appareil Galaxy Tab S9 Series admissible. Lancez la "page d'atterrissage de l'offre Adobe" et suivez le processus d'inscription. Une forme de paiement valide est requise lors de l'inscription, mais vous ne serez pas facturé avant l'expiration de la période d'essai. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d'essai et votre mode de paiement ne sera pas débité. Un compte Samsung et un Adobe ID sont nécessaires. Cette offre n'est pas transférable et ne peut être combinée à aucune autre offre. L'offre n'est pas disponible pour les abonnés existants. Nulle là où la loi l'interdit ou la restreint. L'offre n'est pas transférable ni applicable à d'autres produits ou services, et peut être annulée ou modifiée sans préavis. L'abonnement à Adobe Lightroom et Adobe Express est soumis aux conditions d'utilisation d'Adobe (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html).

33Les conditions s'appliquent. Cette promotion d'essai gratuit de 4 mois de YouTube Premium est ouverte aux participants au Canada qui achètent et activent une Samsung Galaxy Tab S9 (S9, S9+, S9 Ultra, S9FE, S9FE+) avant le 1er mars 2024 à 23h59 HNP. L'offre est réservée aux utilisateurs qui ne sont pas abonnés à YouTube Premium ou YouTube Music Premium et qui n'ont jamais été abonnés à YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Music, ni participé à un essai de YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music ou YouTube Red. L'offre doit être utilisée avant le 1er avril 2024 à 23h59 PST. Un moyen de paiement valide est requis lors de l'inscription, mais vous ne serez pas facturé avant l'expiration de la période d'essai. À la fin de la période d'essai, le prix de l'abonnement individuel. Vous pouvez annuler votre période d'essai sans frais à tout moment avant la fin de la période d'essai. Vous pouvez annuler votre abonnement payant à YouTube Premium à tout moment.L'offre nécessite un compte Google.Il faut être âgé de 18 ans ou plus.Les offres ne peuvent pas être combinées avec d'autres promotions, remises, codes et/ou offres. L'offre n'est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Aucun remboursement n'est possible pour les périodes de facturation partielle. La valeur promotionnelle de l'offre n'est pas transférable, ne peut être revendue et ne peut être échangée contre des espèces ou un équivalent en espèces. Conditions complètes : https://www.youtube.com/premium/restrictions. Promoteur : Samsung Electronics Co., Ltd, 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée et Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Les conditions générales s'appliquent. Conditions complètes : https://www.youtube.com/premium/restrictions. Promoteur : Samsung Electronics Co., Ltd, 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée et Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

34 Les conditions générales s'appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

35 Les conditions générales s'appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca/offer/samsung-care-plus-promo.

36 Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La surface visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo.

37 La capacité de mémoire peut varier en fonction du marché, du modèle, de la couleur ou de l'opérateur. La disponibilité réelle de l'espace de stockage peut varier en fonction du logiciel préinstallé, du marché, du modèle, de la taille et du format des fichiers.

38 La carte MicroSD est vendue séparément.

39 La carte MicroSD est vendue séparément.

40 La carte MicroSD est vendue séparément.

41 La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l'écart de capacité des batteries parmi les échantillons de batteries testés selon la norme IEC 61960.

42 La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l'environnement de l'utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E.

43 La disponibilité des couleurs des produits peut varier selon le marché ou le transporteur.

44 S Pen et câble USB Type-C inclus dans la boîte de réception. D'autres accessoires sont disponibles à l'achat séparément. La disponibilité des étuis tiers peut varier selon le marché, l'opérateur et le détaillant.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34e24a25-a1ce-40ea-93e0-e6558e3435d9/fr