Annoncer les nouveaux Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 : flexibilité et polyvalence sans compromis

English French





MISSISSAUGA, Ontario, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a présenté aujourd’hui sa cinquième génération de Galaxy pliables : les Samsung Galaxy Z Flip5 et Samsung Galaxy Z Fold5. Grâce à leurs facteurs de forme innovants, ces deux appareils offrent une expérience utilisateur unique, un design élégant et compact, d’innombrables options de personnalisation et de puissantes performances.

La nouvelle charnière Flex améliore l’expérience pliable, offrant un design esthétiquement équilibré et solide, tout en débloquant des capacités d'appareil photo extraordinaires grâce à FlexCam et Flex Window qui permet de prendre des photos sous des angles créatifs. Offrant des performances élevées et une batterie optimisée1 alimentée par le tout dernier processeur2, la gamme Samsung Galaxy Z transforme ce qui est possible avec un smartphone, qu'il soit ouvert ou fermé.

« Samsung révolutionne l’industrie mobile avec des appareils pliables devenus la référence, et en affinant continuellement l’expérience », a déclaré TM Roh, président et directeur de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Chaque jour, de plus en plus de personnes se tournent vers nos appareils pliables parce qu’ils offrent une expérience unique que l’on ne retrouve sur aucun autre appareil. Les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 sont les derniers appareils qui prouvent notre engagement à répondre aux besoins de nos clients grâce à une technologie innovante ».

Grâce à ses innovations et son attachement pour la catégorie des appareils pliables, Samsung a créé des appareils incroyablement polyvalents. Convaincue du potentiel du format pliable, associée à des capacités de R&D et de fabrication de classe mondiale, Samsung a constamment affiné et optimisé sa gamme Galaxy Z. De la création de contenu sur la nouvelle Flex Window3 pour le Galaxy Z Flip5 au multitâche plus transparent sur le Galaxy Z Fold5, les derniers Galaxy pliables visent à répondre et dépasser les besoins spécifiques des utilisateurs d’aujourd’hui.

En outre, les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 sont soigneusement conçus pour répondre aux attentes en matière de durabilité. L'écran principal est équipé d'une couche de dispersion des chocs et d'un dos redessiné pour un affichage4 plus solide. Avec le support IPX85, les cadres en aluminium armé et le verre Corning® Gorilla® Glass Victus®26 appliqué à la fenêtre Flex et à la couverture arrière, les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 visent à fournir la protection attendue par les consommateurs, renforcée par leur charnière Flex.

Galaxy Z Flip5 : l’outil d’expression ultime de poche sans compromis

Le Galaxy Z Flip5 offre une expérience pliable élégante à partir d'un appareil de poche conçu pour l'expression personnelle. La nouvelle fenêtre Flex, désormais 3,78 fois plus grande7 que la génération précédente, propose une gamme de fonctionnalités existantes et nouvelles. Elle offre davantage d'options de personnalisation, y compris des cadres élégants et des horloges graphiques informatives qui peuvent correspondre au design de la face de la Galaxy Watch6 Series8 de l'utilisateur. En outre, le Galaxy Z Flip5 est doté d'un nouvel étui Flipsuit9 qui protège l'appareil avec une carte NFC interchangeable, de sorte que les utilisateurs peuvent assortir leur fenêtre Flex et le design de l'étui pour encore plus d'options de personnalisation.

La fenêtre Flex permet d'accéder rapidement à des informations utiles. Grâce aux widgets, les utilisateurs peuvent consulter la météo, contrôler la lecture de la musique et écouter leur musique préférée avec le contrôleur multimédia10, ou suivre les dernières mises à jour des marchés boursiers mondiaux avec le widget Google Finance. Affichez les widgets d'un seul coup d'œil et passez de l'un à l'autre d'un simple pincement de l'écran pour activer l'affichage multi-widgets. De plus, vérifiez facilement les notifications et accédez aux réglages rapides pour le Wi-Fi ou le Bluetooth. Sans ouvrir l'appareil, vous pouvez parcourir l'historique des appels pour rappeler les appels manqués et répondre aux textes en déplacement à l'aide de la fonction Réponse rapide avec un clavier QWERTY complet et la visibilité de l'historique des conversations. D'un simple glissement vers le haut de l'écran, accédez à Samsung Wallet11 pour payer en déplacement, accéder aux codes QR et aux coupons, ainsi qu'aux cartes d'embarquement, aux cartes de membre et aux clés numériques12.

Avec un design et un facteur de forme incroyables, le Galaxy Z Flip5 offre également l’expérience photographique la plus polyvalente sur un téléphone intelligent Samsung Galaxy. Prenez des selfies de haute qualité avec l’appareil photo arrière-grâce à la Flex Window plus large, et prenez de superbes photos les mains libres sous des angles créatifs avec le mode FlexCam. La visualisation et la modification des prises de vue en mode Flex13 sont également simples et rapides. Les utilisateurs peuvent revoir, ajuster le ton des couleurs ou supprimer des images facilement grâce à l’affichage rapide de la Flex Window. Lorsque vous prenez la photo d’un ami, l’aperçu double14 lui permet de se voir dans la Flex Window afin qu’il puisse effectuer des ajustements en temps réel pour prendre la meilleure photo possible. La fonction Super stable, qui stabilise l’appareil photo, permet des prises de vue fluides en déplacement, tandis que le cadrage automatique15 vous garantit de n’oublier personne.

Le Galaxy Z Flip5 apporte également son puissant système d’appareil photo amélioré grâce à l’intelligence artificielle, afin de donner vie à chaque photo dans une qualité époustouflante. Soyez créatif, même en cas de faible luminosité, grâce aux fonctions améliorées de photographie de nuit qui optimisent les photos et les vidéos dans des conditions d’éclairage ambiant16. L’algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA corrige le bruit visuel qui ruine habituellement les images réalisées par faible luminosité tout en améliorant les détails et le ton des couleurs. Même à distance, les photos sont plus claires grâce au zoom numérique 10X17.

Galaxy Z Fold5 : le nec plus ultra de la productivité avec un grand écran

Offrant un grand écran immersif et une batterie longue durée18 dans le Galaxy Z Fold le plus fin et le plus léger à ce jour19, le Galaxy Z Fold5 est facile à emporter partout, tout en offrant les performances les plus puissantes de la gamme Galaxy Z.

Le Galaxy Z Fold révolutionne la productivité au quotidien par l’expérience qu’il donne sur grand écran, qui va des fenêtres multiples20 à la continuité des applications21 en passant par une large gamme de fonctionnalités, comme la barre des tâches22, le glisser-déposer et l’optimisation des applications tierces. Le stylet S Pen Fold Edition23 introduit dans la troisième génération Fold en 2021, a également été affiné pour être plus fin et plus léger afin de tenir plus facilement dans votre poche24. Ces fonctions et outils sont réunis pour permettre une productivité puissante sur un grand écran qui permet aux utilisateurs d'accomplir des tâches importantes, même lorsqu'ils sont en déplacement.

La barre des tâches améliorée donne une productivité dynamique en permettant aux utilisateurs de passer rapidement d’une application à l’autre. Jusqu’à quatre applications récentes sont disponibles pour un travail plus efficace. Nouvellement introduit, le glisser-déposer à deux mains25 permet également d’augmenter la productivité lors du déplacement de contenu entre les applications et les écrans. Il suffit de toucher et de maintenir une image avec un doigt dans la galerie Samsung et d’utiliser un autre doigt pour ouvrir l’application Samsung Notes afin de faire glisser l’image. Grâce à la fenêtre contextuelle masquée26, une application peut continuer à fonctionner en arrière-plan, permettant aux utilisateurs de regarder des contenus vidéo en plein écran et de discuter avec des amis dans une fenêtre flottante sur le côté de l’écran.

Plus fin27 et plus compact, le nouveau stylet S Pen Fold Edition28 facilite l’annotation et la création en temps réel tout en se glissant plus confortablement dans la poche. L’étui mince pour stylet S Pen29 est presque aussi épais qu’un étui normal pour Fold et disponible dans une variété de styles et de couleurs30 pour que les utilisateurs puissent transporter leur stylet S Pen avec style.

L’écran principal de 7,6 pouces31 du Galaxy Z Fold5 permet aux utilisateurs d’en faire plus lors de leurs déplacements. Il offre une vision étendue et ininterrompue de sorte que les utilisateurs peuvent profiter de leur film préféré en mode portrait ou paysage. De plus, la luminosité maximale a été augmentée de plus de 30 %, atteignant 1 750 nits32, pour une expérience visuelle optimale à l’extérieur.

Offrant aux utilisateurs une expérience de jeu immersive sur le plus grand écran de téléphone intelligent Galaxy disponible, la plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération33 améliore les graphismes et tire profit de l’IA pour offrir des jeux dynamiques et des fonctionnalités multi-jeux. Le Galaxy Z Fold5 peut confortablement supporter des sessions de jeu marathon grâce à son système de refroidissement avancé qui dissipe la chaleur pour réduire le décalage et la baisse de performance.

Avoir un impact positif sur la planète

Samsung poursuit la concrétisation de sa vision environnementale de l’entreprise, en accélérant les actions pour atteindre des objectifs comme la neutralité carbone d’ici la fin de l’année 2030 pour la division Device eXperience.

Les Galaxy Z Flip5 et Fold5 intègrent34 une plus grande variété de matériaux recyclés35, notamment du verre et de l’aluminium recyclés avant consommation ainsi que des plastiques recyclés après consommation provenant de filets de pêche, de barils d’eau et de bouteilles en PET mis au rebut.

Ces appareils sont également conçus pour optimiser leur longévité. Chaque appareil est livré avec cinq ans de mises à jour de sécurité et quatre générations de mises à niveau du système d'exploitation, dans le but de prolonger le cycle de vie du produit.

Disponibilité au Canada

Les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 de Samsung peuvent être précommandés à compter du 26 juillet 2023 et achetés le 11 août 2023 sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung et dans les emplacements d’opérateurs de télécommunications et de partenaires de vente au détail importants partout au Canada.

Le Galaxy Z Flip5 permet aux utilisateurs de s’exprimer grâce à des couleurs telles que menthe, graphite, crème et lavande36, ainsi qu’à une gamme d’accessoires37 comprenant un étui gadget transparent, un étui en cuir écologique à rabat, un étui Flipsuit et un étui en silicone avec anneau, facile à transporter, pour créer un look plus personnalisé. En outre, le Galaxy Z Flip5 disponible en gris, bleu, jaune et vert, exclusivement sur samsung.com/ca_fr.

Galaxy Z Flip5 :

Modèle 256 Go : Offert à 1299.99 $ (notre prix courant).

Modèle 512 Go : Offert à 1459.99 $ (notre prix courant).

Le Samsung Galaxy Z Fold5 est disponible en bleu glacé, noir fantôme et crème38, ainsi qu’avec une variété d’étuis alliant praticité et style, notamment un étui mince pour stylet S Pen, un étui gadget transparent, un étui en cuir écologique et un étui-support avec sangle39.

En outre, le Galaxy Z Fold5 est également disponible en gris et en bleu, exclusivement sur samsung.com/ca_fr.

Galaxy Z Fold5 :

Modèle 256 Go : Offert à 2399.99 $ (notre prix courant).

Modèle 512 Go : Offert à 2559.99 $ (notre prix courant).

Un modèle de Galaxy Z Fold5 à 1 To est aussi proposé exclusivement sur samsung.com/ca_fr au prix de 2879.99 $ (notre prix courant).





Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Z Flip5, veuillez visiter: https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-flip5/

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Z Fold5, veuillez visiter: https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-fold5/

Offres promotionnelles

Financement

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible sur samsung.com/ca_fr/ ou dans une boutique Expérience Samsung peuvent payer aussi peu que 8,61 $ par mois grâce à un financement approuvé par PayBright d’Affirm. Les forfaits de 12, 24 ou 36 mois à un taux d’intérêt annuel de 0 % sont offerts avec l’achat40.

Doublez votre espace de stockage, grâce à nous.

Les Canadiens peuvent bénéficier de deux fois plus d'espace de stockage pour le même prix lorsqu'ils précommandent entre le 26 juillet 2023 et le 10 août 2023 et qu'ils effectuent leur achat avant le 18 août 2023 ou qu'ils achètent un appareil Galaxy Z Flip5 Series ou Galaxy Z Fold5 Series entre le 11 août 2023 et le 31 août 202341.

Obtenez un Galaxy Z Flip5 512GB (prix normal : 1 459,99 $) pour le prix du Galaxy Z Flip5 256GB (prix normal : 1 299,99 $), soit une réduction de 160 $ par rapport au prix normal.

Obtenez un Galaxy Z Fold5 512GB (prix normal : 2 559,99 $) pour le prix du Galaxy Z Fold5 256GB (prix normal : 2 399,99 $), soit une réduction de 160 $ par rapport au prix normal.

Offres de reprise

Les Canadiens qui précommandent et achètent ou achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible entre le 26 juillet 2023 et le 13 septembre 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu'à 400 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancien téléphone intelligent admissible. Le programme de reprise est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les magasins Samsung Expérience et chez les détaillants et opérateurs canadiens autorisés participants au Canada42.

Les Canadiens qui précommandent et achètent ou achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible entre le 26 juillet 2023 et le 13 septembre 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel et un crédit de reprise combinés allant jusqu'à 900 $ lorsqu'ils échangent un téléphone intelligent Galaxy Z Fold ou Galaxy Z Flip admissible, peu importe son état. Le programme de reprise est soutenu sur samsung.com/ca_fr et dans les magasins Samsung Expérience 43.

Offre de coupon de la boutique Galaxy

Les Canadiens qui précommandent et achètent ou achètent un appareil Galaxy Z Flip5 Series ou Galaxy Z Fold5 Series entre le 26 juillet 2023 et le 13 septembre 2023 recevront un coupon Galaxy Store de 50 $. Pour l'utiliser, les Canadiens doivent visiter l'application des membres de Samsung sur leur appareil Galaxy admissible et télécharger le coupon avant le 15 octobre 2023. Le coupon doit être utilisé avant le 13 novembre 2023 et ne peut être utilisé que pour une seule transaction d'achat in-app dans la section des jeux de la boutique Samsung Galaxy. Cette offre est disponible pour les achats effectués à samsung.com/ca_fr, dans les magasins Samsung Expérience, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les fournisseurs au Canada44.

Offre YouTube Premium

Les Canadiens qui précommandent et achètent un appareil Galaxy Z Flip5 Series ou Galaxy Z Fold5 Series entre le 26 juillet 2023 et le 1er mars 2024 peuvent obtenir jusqu'à quatre mois gratuits de YouTube Premium et profiter d'une expérience de lecture sans publicité, hors ligne et en arrière-plan45.

Offre Microsoft 365 Basic

Les Canadiens qui précommandent et achètent, ou achètent un appareil Galaxy Z Flip5 Series ou Galaxy Z Fold5 Series entre le 26 juillet 2023 et le 1er mars 2024 peuvent bénéficier d'une période d'essai de six mois de Microsoft 365 Basic. Les Canadiens doivent synchroniser leur galerie avec OneDrive sur leur appareil Galaxy éligible pour bénéficier de l'offre avant le 13 décembre 2023. Avec six mois de Microsoft 365 Basic, les utilisateurs peuvent profiter d'un espace de stockage, d'une messagerie électronique sans publicité et d'un accès à l'assistance Microsoft. Cette offre est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les magasins Samsung Experience, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les fournisseurs au Canada46.

Offre SiriusXM

Les Canadiens qui précommandent et complètent leur achat, ou qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 Series ou Galaxy Z Fold5 Series entre le 26 juillet 2023 et le 13 septembre 2023 recevront un essai de 6 mois d'un plan d'abonnement SiriusXM Streaming Platinum. Pour bénéficier de cette offre, les Canadiens doivent visiter l'application Samsung Members sur leur appareil Galaxy admissible et l'utiliser d'ici le 15 octobre 2023. Cette offre est disponible sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks. Cette offre est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les magasins Samsung Experience, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les fournisseurs au Canada47.

Offre UBER

Les Canadiens qui précommandent et complètent leur achat, ou qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 Series ou Galaxy Z Fold5 Series entre le 26 juillet 2023 et le 13 septembre 2023 recevront un code de bon Uber de 50 $. Pour l'échanger, les Canadiens doivent visiter l'application des membres de Samsung sur leur appareil Galaxy admissible et l'échanger d'ici le 15 octobre 2023. Les codes de bons seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks. Cette offre est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les magasins Samsung Experience, chez les détaillants canadiens autorisés participants et chez les fournisseurs au Canada48

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie49.

Les Canadiens qui précommandent et achètent ou achètent un appareil Galaxy Z Flip5 Series ou Galaxy Z Fold5 Series entre le 26 juillet 2023 et le 18 août 2023 peuvent obtenir :

Un (1) plan Samsung Care+ d'un an à 30 % du prix régulier (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Flip5 sélectionné pour 97,30 $ (1-Yr SC+ Smartphone Tier3 Flip only P-GT-NCXCS0PV - CANADA prix régulier - 139 $) ; ou

Un (1) plan Samsung Care+ de 2 ans à 30 % du prix régulier (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Flip5 sélectionné pour 160,30 $ (2-Yr SC+ Smartphone Tier3 Flip only P-GT-ACXCS0PV - CANADA prix régulier - $229) ; ou

Un (1) plan Samsung Care+ d'un an à 30 % du prix régulier (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Fold5 sélectionné pour 125,30 $ (1-Yr SC+ Foldable Tier4 P-GT-NXXCS0FV - CANADA prix régulier - 179 $) ; ou

Un (1) plan Samsung Care+ de 2 ans à 30 % du prix régulier (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Fold5 sélectionné pour 244,30 $ (2-Yr SC+ Foldable Tier4 P-GT-AXXCS0FV - CANADA prix régulier - 349 $)

Cette offre peut être échangée en ligne sur samsung.com/ca_fr pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr et en magasin au point de vente pour les achats effectués dans les magasins Samsung Experience50. Pour les achats effectués chez les détaillants et les opérateurs participants, veuillez consulter le site https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus.

Samsung Pay s’améliore encore. Voici le Samsung Wallet.

Samsung Wallet est votre application mobile pour l'essentiel - cartes de paiement, clés numériques51 et cartes de fidélité et d'adhésion, le tout en un seul endroit, accessible d’un simple geste. Avec Samsung Wallet, vous pourrez stocker des mots de passe, des adresses et des détails de cartes pour faciliter la navigation et les achats en ligne. Vos cartes de paiement, cartes de fidélité et cartes d’adhésion éparpillées dans votre boîte de réception peuvent également être stockées. L’ensemble du portefeuille est protégé en permettant l’accès au moyen de vos données biométriques ou de votre NIP. Veuillez visiter le site : https://www.samsung.com/ca_fr/apps/samsung-wallet/.



À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur donnent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s’est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou sur Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Spécifications

SAMSUNG GALAXY Z FLIP5 Écran











Écran principal



HD intégrale+ de 6,7 po*

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (de 1 à 120 Hz)

Écran Infinity Flex Display (2 640 x 1 080, 22:9) * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy Z Flip5 est de 6,7 po pour le rectangle complet, et de 6,6 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo. Écran de couverture



Écran Super AMOLED de 3,4 po, 60 Hz*

720 x 748

306 PPP * En diagonale, l’écran de couverture du Galaxy Z Flip5 mesure 3,4 pouces dans sa forme rectangulaire complète; la surface visible réelle représente environ 95 % de la surface rectangulaire complète en raison des coins arrondis et de la découpe inférieure. Dimensions et poids















Plié



71,9 x 85,1 x 15,1 mm * Épaisseur du Galaxy Z Flip5 lorsqu’il est plié, mesurée de haut en bas des verres du Galaxy Z Flip5 Déplié



71,9 x 165,1 x 6,9 mm * L’épaisseur du Galaxy Z Flip5 lorsqu’il est déplié ne comprend pas le cadre de l’écran principal. Poids 187 g Appareil photo







Appareil photo avant Appareil photo pour égoportrait de 10 Mpx

F2.2, taille de pixels : 1,22 μm, champ de vision : 85 Appareil photo arrière double



Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, taille de pixels : 1,12 μm, champ de vision : 123 Appareil photo grand-angle de 12 Mpx

Technologie de pixels doubles et mise au point automatique, stabilisation d’image optique, F1.8, taille de pixels : 1,8 μm, champ de vision : 83 Processeur

d’application



Plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy * Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales. Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated. Mémoire



8 Go de mémoire vive avec stockage interne de 512 Go

8 Go de mémoire vive avec stockage interne de 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés. Les options de mémoire peuvent varier selon le marché. Batterie



Double batterie de 3 700 mAh (type)* * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale est de 3 591 mAh pour le Galaxy Z Flip5. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge



Recharge avec fil* : Jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes avec l’adaptateur de 25 W** et le câble USB-C de 3 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie sans fil***** * Charge avec fil compatible avec les technologies QC2.0 et AFC. Résultats de l’essai interne de Samsung de la recharge ultra rapide, effectué avec l’adaptateur de voyage de 25 W, alors que la batterie est à 0 % d’énergie restante, avec les services et fonctions et l’écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et d’autres facteurs.

** Adaptateur d’alimentation de 25 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung.

*** Charge sans fil compatible avec la technologie de Partage d’énergie.

**** Le Partage d’énergie est limité aux téléphones intelligents Samsung ou d’autres marques disposant de la recharge sans fil WPC Qi, tels que : Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, la série S22 , Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, la série S21 Series, Z Fold2, la série Note20 , la série S20, Z Flip, la série Note10, la série S10, la série S9, la série S8 S, la série S7, la série S6, Note9, Note8, Note FE, Note5, et aux appareils connectés tels que : Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d’autres marques. Il peut altérer la réception d’appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Résistance à

l’eau



IPX8 * Selon des conditions de test d’immersion en laboratoire allant jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Utilisation à la plage ou à la piscine non conseillée. Rincez les résidus/séchez après avoir mouillé l’appareil. La résistance à l’eau de l’appareil n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps suite à l’usure normale de l’appareil. Système d’exploitation Android 13

One UI 5.1.1 Connectivité

et réseau



5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3 * Nécessite une connexion au réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d’autres facteurs.

** La disponibilité de modèles compatibles avec le réseau LTE varie selon le marché et l’opérateur de télécommunications. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Capteurs Capteur d’empreintes digitales capacitif (sur le côté), accéléromètre, Baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de luminosité Sécurité Samsung Knox, Samsung Knox Vault Carte SIM



Une carte SIM intégrée** et une nanocarte* SIM * La carte SIM est vendue séparément. La disponibilité peut varier en fonction du marché ou de l’opérateur de télécommunications.

** La disponibilité de la carte SIM intégrée peut varier en fonction du pays, de la région et de l’opérateur de télécommunications. Vérifiez auprès de votre opérateur si votre forfait de réseau mobile prend en charge la carte SIM intégrée. Couleurs



Menthe, graphite, crème, lavande*

[Exclusivement sur Samsung.com] gris, bleu, vert, jaune** * La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la région ou l’opérateur de télécommunications.

** Couleurs exclusives en ligne disponibles uniquement sur Samsung.com.





SAMSUNG GALAXY Z FOLD5 Écran











Écran principal



QXGA+* de 7,6 po

Écran AMOLED dynamique 2X

Écran Infinity Flex Display (2176 x 1812, 21,6:18), 374 PPP

Fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (de 1 à 120 Hz) * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran principal du Galaxy Z Fold5 est de 7,6 pouces pour le rectangle complet et de 7,4 pouces en tenant compte des coins arrondis; la zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis. Écran de couverture



HD+ de 6,2 po

Écran AMOLED dynamique 2X

(2 316 x 904, 23,1:9), 402 PPP

Fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (de 48 à 120 Hz) * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran de couverture du Galaxy Z Fold5 est de 6,2 pouces pour le rectangle complet et de 6,1 pouces en tenant compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo. Dimensions et poids















Plié



67,1 x 154,9 x 13,4 mm * Épaisseur du Galaxy Z Fold5 lorsqu’il est plié, mesurée de haut en bas des verres du Galaxy Z Fold5 Déplié



129,9 x 154,9 x 6,1 mm * L’épaisseur du Galaxy Z Fold5 lorsqu’il est déplié ne comprend pas le cadre de l’écran principal. Poids 253 g Appareil photo























Appareil photo de couverture Appareil photo pour égoportrait de 10 Mpx

F2.2, taille de pixels : 1,22 μm, champ de vision : 85 L’appareil photo sous l’écran L’appareil photo de 4 Mpx sous l’écran

F1.8, taille des pixels : 2 μm, champ de vision : 80 Appareil photo arrière double Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, taille de pixels : 1,12 μm, champ de vision : 123 Appareil photo arrière triple











Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, taille de pixels : 1,12 μm, champ de vision : 123 Appareil photo grand-angle de 50 Mpx

Technologie de pixels doubles et mise au point automatique, stabilisation d’image optique, F1.8, taille des pixels : 1 μm, champ de vision : 85 Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx

Mise au point automatique à détection de phase, F2.4, stabilisation d’image optique, pixels de : 1,0 μm, champ de vision : Zoom optique 3x, 36° * Le zoom télescopique 30x comprend un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x avec une technologie de super résolution basée sur l’IA. Le zoom au-delà de 3x peut causer une certaine détérioration de l’image Processeur

d’application



Plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy * Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales. Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated. Mémoire



[Exclusivement sur Samsung.com] 12 Go de mémoire avec 1 To de stockage interne

12 Go de mémoire vive avec stockage interne de 512 Go

12 Go de mémoire vive avec stockage interne de 256 Go * La disponibilité peut varier selon le marché ou le canal. La capacité de stockage réelle peut varier selon le marché, le modèle, la taille des fichiers et le format. Batterie



Double batterie de 4 400 mAh (type) * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale est de 4 270 mAh pour le Galaxy Z Fold5. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge



Recharge avec fil* : Jusqu’à 50 % de charge en près de 30 minutes avec l’adaptateur de 25 W** et le câble USB-C de 3 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie***** * Charge avec fil compatible avec les technologies QC2.0 et AFC. Résultats de l’essai interne de Samsung de la recharge ultra rapide, effectué avec l’adaptateur de voyage de 25 W, alors que la batterie est à 0 % d’énergie restante, avec les services et fonctions et l’écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et d’autres facteurs.

** Adaptateur d’alimentation de 25 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung.

*** Charge sans fil compatible avec la technologie de Partage d’énergie.

**** Le Partage d’énergie est limité aux téléphones intelligents Samsung ou d’autres marques disposant de la recharge sans fil WPC Qi, tels que : Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, la série S22 , Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, la série S21 Series, Z Fold2, la série Note20 , la série S20, Z Flip, la série Note10, la série S10, la série S9, la série S8 S, la série S7, la série S6, Note9, Note8, Note FE, Note5, et aux appareils connectés tels que : Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d’autres marques. Il peut altérer la réception d’appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Résistance à

l’eau



IPX8 * Selon des conditions de test d’immersion en laboratoire allant jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Utilisation à la plage ou à la piscine non conseillée. Rincez les résidus/séchez après avoir mouillé l’appareil. La résistance à l’eau de l’appareil n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps suite à l’usure normale de l’appareil. Système

d’exploitation Android 13

One UI 5.1.1 Connectivité

et réseau



5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3 * Nécessite une connexion au réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d’autres facteurs.

** La disponibilité de modèles compatibles avec le réseau LTE varie selon le marché et l’opérateur de télécommunications. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Capteurs Capteur d’empreintes digitales capacitif (sur le côté), accéléromètre, Baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de luminosité Sécurité Samsung Knox, Samsung Knox Vault Carte SIM



Jusqu’à deux nanocartes* SIM et une carte SIM intégrée** * La carte SIM est vendue séparément. La disponibilité peut varier en fonction du marché ou de l’opérateur de télécommunications.

** La disponibilité de la carte SIM intégrée peut varier en fonction du pays, de la région et de l’opérateur de télécommunications. Vérifiez auprès de votre opérateur si votre forfait de réseau mobile prend en charge la carte SIM intégrée. Couleurs



Bleu glacé, noir fantôme, crème*

[Exclusivement sur Samsung.com] gris, bleu** * La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la région ou l’opérateur de télécommunications.

** Couleurs exclusives en ligne disponibles uniquement sur Samsung.com.





1 L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement de réseau, des fonctionnalités et des applications utilisées, de la fréquence des appels et des messages, du nombre de recharges et de nombreux autres facteurs. Estimation par rapport au profil d’utilisation moyen compilé par UX Connect Research. Évaluation indépendante menée par UX Connect Research entre le 19/06/2023 et le 29/06/2023 aux États-Unis avec les versions de prélancement configurées selon les paramètres par défaut et utilisant les réseaux LTE et 5G Sub6.

2 Amélioration des performances du processeur d’application par rapport au processeur de la génération précédente. Les performances réelles dépendront de l’environnement, des logiciels et applications préinstallés, ainsi que des conditions d’utilisation. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales. Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated. Plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy optimisée pour Samsung. En date du 1er février 2023, l’affirmation selon laquelle le Snapdragon est le plus rapide du monde est vraie.

3 L’écran de couverture du Galaxy Z Flip5 est le premier de la gamme à être doté d’un capteur de proximité et le premier écran de couverture du Galaxy Z Flip à prendre en charge la technologie HBM. L’écran de couverture HBM du Galaxy Z Flip5 présente une luminosité maximale de 1 600 nits pour un affichage plus clair et plus lumineux.

4 Comparé aux modèles précédents Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

5 Basé sur des conditions de test en laboratoire pour une immersion jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes. Déconseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. Rincer les résidus/essuyer s'ils sont mouillés. La résistance à l'eau et à la poussière de l'appareil n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale.

6 Matière recyclée avant consommation : Déchets de verre mis au rebut, sous-produits de la fabrication du verre. Ces déchets de verre sont broyés en calcin puis utilisés comme composant dans le processus de fabrication du verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

7 Par rapport au Galaxy Z Flip4. Mesuré en diagonale, l'écran de couverture du Galaxy Z Flip5 mesure 3,4 pouces dans sa forme rectangulaire complète ; la surface visible réelle représente environ 95 % de la surface rectangulaire complète en raison des coins arrondis et de la découpe inférieure.

8 Galaxy Watch6 Series vendue séparément. La disponibilité des modèles et des couleurs peut varier selon le marché ou l'opérateur.

9 Accessoires vendus séparément. La disponibilité des modèles et des couleurs peut varier selon le marché ou l'opérateur.

10 Media Controller widget only appears when music is played.

11 La disponibilité de Samsung Wallet peut varier en fonction du pays ou du modèle de l'appareil. Les éléments pris en charge peuvent varier selon le pays. Samsung Wallet est disponible sur les appareils qui prennent en charge POS ou une version plus récente et Samsung Pay.

12 Les clés numériques sont disponibles pour certaines serrures de porte intelligentes et automobiles compatibles avec SmartThings, y compris les modèles BMW Série 1-8, X5-X7 et iX, lancés après juillet 2020. La disponibilité exacte des fonctionnalités peut varier selon le modèle et est sujette à modification, veuillez consulter https://www.samsung.com/ca_fr/apps/samsung-wallet/

13 Le mode Flex est possible pour des angles entre 75° et 115°.

14 L’aperçu double est pris en charge sur les appareils dotés de One UI 2.1 ou une version ultérieure.

15 Le cadrage automatique n’est disponible qu’en mode vidéo. Le cadrage automatique doit être activé avant de commencer l’enregistrement. Certaines résolutions et certains ratios peuvent ne pas être pris en charge. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque le cadrage automatique est activé. Seules les personnes peuvent être reconnues, et il y a une limite au nombre de personnes qui peuvent être reconnues. Disponible sur les appareils photo Samsung, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet et Zoom. Cadrage automatique disponible sur certains objectifs.

16 La technologie VIULL (Video Ultra Low Light) permet de capturer des séquences vidéo plus lumineuses en basse lumière que le Galaxy Z Flip4.

17 Peut causer une certaine détérioration de l’image.

18 L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement de réseau, des fonctionnalités et des applications utilisées, de la fréquence des appels et des messages, du nombre de recharges et de nombreux autres facteurs. Estimation par rapport au profil d’utilisation moyen compilé par UX Connect Research. Évaluation indépendante menée par UX Connect Research entre le 19/06/2023 et le 29/06/2023 aux États-Unis avec les versions de prélancement configurées selon les paramètres par défaut et utilisant les réseaux LTE et 5G Sub6.

19 Comparativement aux modèles Galaxy Z Fold précédents.

20 Certaines applications ne sont pas compatibles avec les fenêtres multiples ou l’application App Pair.

21 Certaines applications ne prennent pas en charge la continuité des applications.

22 Barre des tâches prise en charge sur l’écran principal seulement.

23 Stylet S Pen Fold Edition vendu séparément. Utilisez uniquement le S Pen Fold Edition de Samsung conçu pour le Galaxy Z Fold3 5G/Fold4/Fold5 ou le S Pen Pro. Tous les autres stylets ou S Pens d’autres fabricants peuvent endommager l’écran. Le Galaxy Z Fold5 n’a pas de fente intégrée pour le S Pen. La compatibilité avec le S Pen est limitée à l’écran principal.

24 Le S Pen est 27% plus fin que celui des générations précédentes (20,7t contre 28,5t pour la génération précédente).

25 Certaines applications ne prennent pas en charge le glisser-déposer à deux mains.

26 Certaines applications ne prennent pas en charge les fenêtres contextuelles masquées.

27 Le stylet S Pen Fold Edition pour Galaxy Z Fold5 mesure 4,35 mm, par rapport aux 7,7 mm du Galaxy Z Fold4.

28 Le stylet S Pen Fold Edition pour Galaxy Z Fold5 mesure 4,35 mm, par rapport aux 7,7 mm du Galaxy Z Fold4. Stylet S Pen Fold Edition vendu séparément. Étui mince pour stylet S Pen (S Pen Fold Edition inclus) vendu séparément. Le S Pen Fold Edition n’est compatible qu’avec le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Fold3. Tous les autres stylets S Pen ne sont pas conçus pour les appareils Galaxy Z Fold5 (y compris les stylets d’autres fabricants) et peuvent endommager l’écran. Le Galaxy Z Fold5 n’a pas de fente intégrée pour le S Pen. La compatibilité avec le S Pen est limitée à l’écran principal.

29 Stylet S Pen Fold Edition vendu séparément. Étui mince pour stylet S Pen (S Pen Fold Edition inclus) vendu séparément. Stylet S Pen Fold Edition uniquement compatible avec le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Fold3 5G.

30 Combinaisons de couleurs prédéfinies de l’étui mince S Pen et du stylet S Pen Fold Edition : étui graphite avec S Pen noir, étui sable avec S Pen abricot et étui bleu glacé avec S Pen lime.

31 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran principal du Galaxy Z Fold5 est de 7,6 pouces pour le rectangle complet et de 7,4 pouces en tenant compte des coins arrondis; la zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis.

32 L’écran AMOLED dynamique 2X du Galaxy Z Fold5 a reçu la certification de VDE Allemagne pour le volume colorimétrique mobile à 100 % dans la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui signifie que les images ne sont pas délavées et que vous obtiendrez des couleurs incroyablement vives indépendamment du niveau de luminosité. L’écran peut atteindre un pic de luminosité de jusqu’à 1 750 nits, améliorant ainsi le contraste entre la lumière et l’obscurité des contenus numériques pour des photos plus brillantes, avec un rapport de contraste de 3 000 000:1, pour une expérience mobile plus immersive.

33 Amélioration des performances du processeur d’application par rapport au processeur de la génération précédente. Les performances réelles dépendront de l’environnement, des logiciels et applications préinstallés, ainsi que des conditions d’utilisation. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales. Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated. Plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy optimisée pour Samsung. En date du 1er février 2023, l’affirmation selon laquelle le Snapdragon est le plus rapide du monde est vraie.

34 Galaxy Z Flip5 : 15 composants d’appareil qui comptent au moins 10 % de plastique recyclé post-consommation ou d’aluminium recyclé préconsommation ou une moyenne de 22 % de verre recyclé préconsommation. Ces composants comprennent le support de la touche de volume, le module de haut-parleur (supérieur et inférieur), la partie supérieure arrière, le capuchon du connecteur de l’écran, le support FPCB du câble RF, la partie centrale arrière, la partie avant du boîtier (principale), la partie avant du boîtier (secondaire), la touche de volume, le support à clé pour doigt, la pellicule décorative du récepteur, le support du connecteur, le plateau SIM, la fenêtre secondaire, le verre arrière. (Galaxy Z Flip4 : 6 composants d’appareil)

35 Types de matériaux recyclés : PA recyclé après consommation provenant de filets de pêche mis au rebut, PBT recyclé après consommation provenant de bouteilles PET mises au rebut, PC recyclé après consommation provenant de barils d’eau et l’aluminium recyclé avant consommation provenant de déchets de matériaux mis au rebut et générés comme sous-produits lors de la fabrication. La ferraille est refondue, filtrée pour éliminer les impuretés, puis recyclée pour fabriquer des pièces dans le cadre du processus de fabrication de Samsung. Il y a également du verre recyclé avant consommation, provenant de déchets de verre mis au rebut et générés comme sous-produits de la fabrication du verre. Ces déchets de verre sont broyés en calcin, puis utilisés comme composants dans le processus de fabrication du verre Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning®.

36 La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la région ou l’opérateur de télécommunications.

37 Accessoires vendus séparément. La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays ou l’opérateur de télécommunications.

38 La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la région ou l’opérateur de télécommunications.

39 Accessoires vendus séparément. La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays ou l’opérateur de télécommunications.

40 Sous réserve d’approbation du crédit. Achetez un produit admissible à l’aide d’un programme de paiement offert par PayBright sur une durée allant jusqu’à 36 mois avec un TIA de 0 %, pour les clients admissibles. Pour être admissible au financement, la valeur d’achat minimale de votre panier doit être de 200 $ avant taxes et frais. Si vous achetez des produits de multiples catégories, le taux de financement offert le plus bas sera appliqué à chacun des produits de votre panier. Toutes les autres conditions générales de financement demeurent les mêmes. Si vous achetez des produits séparément, des taux de financement différents peuvent s’appliquer. Les candidats qui ne se qualifient pas pour le programme de paiement à TIA de 0 % peuvent se voir offrir d’autres programmes de paiement à un coût de crédit plus élevé. Toutes les transactions sont sujettes à l’approbation de PayBright d’Affirm. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements.

41 Conditions générales du projet B5/Q5 « Deux fois plus de stockage. Pour le même prix » Précommandez les appareils suivants du 26 juillet au 10 août 2023, puis effectuez votre achat avant le 18 août; ou achetez les appareils suivants entre le 11 et le 31 août 2023 (la « Période de l’offre ») auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications autorisé canadien participant, d’une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca/ : (i) Un Galaxy B5 de 512 Go (SM-F731WZAEXAC, SM-F731WZEEXAC, SM-F731WLGEXAC, SM-F731WLIEXAC, SM-F731WZUEXAC, SM-F731WZBEXAC, SM-F731WZYEXAC, SM-F731WZGEXAC) pour le prix d’un Galaxy B5 de 256 Go (SM-F731WZAAXAC, SM-F731WZEAXAC, SM-F731WLGAXAC, SM-F731WLIAXAC, SM-F731WZUAXAC, SM-F731WZBAXAC, SM-F731WZGAXAC) (une réduction équivalente à un rabais de 160 $ sur le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF)) (ii) Un Galaxy Q5 de 512 Go (SM-F946WZKEXAC, SM-F946WZEEXAC, SM-F946WLBEXAC, SM-F946WZUEXAC, SM-F946WZBEXAC) pour le prix d’un Galaxy Q5 de 256 Go (SM-F946WZKAXAC, SM-F946WZEAXAC, SM-F946WLBAXAC, SM-F946WZUAXAC, SM-F946WZBAXAC) (une réduction équivalente à un rabais de 160 $ sur le PDSF) La sélection et l’offre en magasin peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens participants autorisés peuvent varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc.

42 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise d’un maximum de 400 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) précommandez et complétez votre achat d’un appareil Galaxy Z Flip5 ou Fold5 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023; ou achetez un appareil Galaxy Z Flip5 ou Fold5 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca_fr ; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d’ici le 13 septembre 2023 et

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur marchande. La valeur de reprise minimale admissible du « produit de reprise admissible » doit être de 25 $, telle que déterminée par le logiciel d’évaluation de l’appareil du fournisseur de services. Le crédit de 400 $ est basé sur l’échange d’un appareil des gammes Galaxy Note, Galaxy S ou Galaxy Z admissible et sur l’achat d’un appareil Galaxy Z Fold5. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

43 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise et de valeur de reprise combiné de 900 $ sur votre téléphone intelligent Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold admissible (le « Produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(iv) précommandez et complétez votre achat d’un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023; ou achetez un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la « période de l’offre »), dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca_fr ; et

(v) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d’ici le 13 septembre 2023 et

(vi) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 900 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un appareil des gammes Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold admissible et faites l’achat d’un appareil Galaxy Z Fold5. Crédit de 700 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un appareil des gammes Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold admissible et faites l’achat d’un appareil Galaxy Z Flip5. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre Produit de reprise admissible dans le délai prescrit, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout, conformément aux conditions générales du programme de reprise. L’appareil de la gamme Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold peut être échangé dans n’importe quel état pour participer à ce programme à condition que (i) l’IMEI ou le numéro de série de l’appareil puisse être validé et qu’il n’ait pas été enlevé, modifié ou abîmé; et (ii) que le dysfonctionnement ou le dommage de l’appareil, le cas échéant, ne soit pas dû à (A) une installation ou un retrait inapproprié ou intentionnel de pièces ou de composants, ou (B) une modification inappropriée ou intentionnelle de l’équipement.

44 Des conditions générales s’appliquent. L’offre de coupon pour l’appli de Galaxy Store est valide du 26 juillet 2023 au 13 septembre 2023 à 23 h 59 HNE. À l’achat d’un Galaxy Z Flip4 ou d’un Galaxy Z Fold4 chez un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à www.samsung.com/ca/fr, vous êtes admissible à recevoir un (1) coupon pour l’appli Galaxy Store de 50 $. Votre coupon Galaxy Store doit être téléchargé depuis l’appli Samsung Members sur votre appareil admissible d’ici le 15 octobre 2023 à 23 h 59 HNE. Les détaillants ou les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Une fois le coupon Galaxy Store de 50 $ reçu sur votre compte Galaxy Store, il doit être utilisé d’ici le 30 novembre 2023 HNE. Votre coupon Galaxy Store peut seulement être utilisé pour un achat unique de jeux du Galaxy Store Samsung. Visitez http://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour en savoir plus.

45 Des conditions s’appliquent. Cette promotion d’essai gratuit de 4 mois de YouTube Premium est offerte aux participants au Canada qui achètent et activent un Samsung Galaxy S23 (S23, S23+, S23 Ultra), Galaxy Flip5, Galaxy Fold5 et Tab S9 (S9, S9+, S9 Ultra, S9FE, S9FE+) au plus tard le 1er mars 2024 à 23 h 59 HNP. Offre s’applique uniquement aux utilisateurs qui ne sont pas actuellement abonnés à YouTube Premium ou à YouTube Music Premium, et qui n’ont pas été abonnés à YouTube Premium, à YouTube Music Premium, à YouTube Red ou à Google Play Music, ou qui n’ont jamais participé à l’essai de YouTube Premium, de YouTube Music Premium, de YouTube Red ou de Google Play Music. L’offre doit être échangée avant le 1er avril 2024 à 23 h 59 HNP. Mode de paiement valide requise lors de l’inscription. Le participant ne sera pas facturé avant l’expiration de la période d’essai. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la date d’expiration. Vous pouvez annuler votre abonnement payant à YouTube Premium à tout moment. L’offre exige un compte Google. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, ou à aucun rabais. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Aucun remboursement ne sera offert pour des périodes de facturation partielles. La valeur promotionnelle de l’offre n’est pas transférable, ne peut être revendue et ne peut être échangée contre des espèces ou quasi-espèces. Conditions générales : https://www.youtube.com/premium/restrictions. Promoteur : Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée et Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

46 Des conditions générales s’appliquent. Essai de 6 mois de Microsoft 365 Basic (valeur de 2 $/mois, pour un total de 12 $) offert aux consommateurs qui ont acheté un Galaxy Z Flip4 ou Galaxy Z Fold4 de Samsung. L’offre est valide du 15 mars 2023 au 31 décembre 2023. Elle doit être échangée pendant cette période et les participants doivent synchroniser leur galerie avec OneDrive pour commencer l’essai de 6 mois. Mode de paiement valide requis. Essai de 6 mois de Microsoft 365 Basic offert aux consommateurs possédant un téléphone Samsung compatible avec OneDrive Gallery Sync. Les conditions générales de Google Play s’appliquent. Après les 6 mois d’essai, votre abonnement sera automatiquement renouvelé pour un abonnement mensuel payant. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai et votre mode de paiement ne sera pas débité. L’offre ne s’adresse pas aux abonnés actuels de Microsoft 365 (y compris les versions d’essai), aux personnes ayant déjà utilisé une version d’essai de Microsoft 365 ou OneDrive dans Google Play, ni aux anciens abonnés premium de Microsoft 365 ou OneDrive ayant résilié leur abonnement au cours des 90 derniers jours. Une offre par client ou appareil. L’offre ne peut être transférée ou jumelée à aucune autre offre de Microsoft. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. L’offre nécessite un compte Samsung et Microsoft. La création d’un compte Samsung est gratuite. Pour créer votre compte Samsung et enregistrer votre appareil, veuillez visiter le (http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/). Consultez https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-office pour plus de détails.

47 Des conditions s’appliquent. L’offre SiriusXM est valide du 26 juillet 2023 à 12 h au 13 septembre 2023 à 23 h 59 HNE. Votre Code promotionnel SiriusXM doit être téléchargé depuis l’application Samsung Members avec votre appareil Samsung admissible d’ici le 15 octobre 2023 à 23 h 59 HNE. Cette offre est limitée aux 5 000 premiers participants. Jusqu’à épuisement des stocks. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Voir tous les détails de l’offre au http://www.samsung.com/ca_fr/offer/.

* CONDITIONS DE SIRIUSXM : Achetez un abonnement Le Complet en ligne de SiriusXM à plein tarif et payez 0,00 $ pour vos 6 premiers mois. Une carte de crédit est requise pour cette offre. Le service continuera tous les mois ensuite et le prix ordinaire de 12,11 $ par mois (taxes en sus) sera automatiquement porté à votre carte de crédit tant que vous choisirez de demeurer abonné. Le forfait que vous choisissez est pour une durée indéterminée et, par conséquent, les services continueront jusqu’à ce que vous annuliez votre abonnement. Pour annuler votre abonnement en tout temps, vous pouvez nous appeler au 1 888 539-7474. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre et est offerte aux nouveaux abonnés admissibles seulement. SiriusXM Canada se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à cette offre en tout temps. Le service de lecture en continu peut ne pas être disponible si les données ne sont pas activées ; des frais de données peuvent s'appliquer et sont facturés séparément. Contactez votre fournisseur de services sans fil pour plus de détails. Toutes les modalités, tous les frais, tout le contenu et toutes les fonctionnalités sont sujets à changement. La programmation des chaînes varie selon le forfait. Vous pouvez écouter sur un seul appareil de diffusion en continu à la fois par abonnement. Les abonnements à SiriusXM Canada sont assujettis à notre Entente du client. Nous recueillons et utilisons les renseignements personnels conformément à notre Politique de la vie privée.

48 Des conditions s’appliquent. L’offre est valide du 26 juillet 2023 au 13 septembre 2023 à 23 h 59 HNE (la « Période de promotion »). Cette offre est valable auprès d’un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique Expérience Samsung ou en ligne sur http://www.samsung.com/ca_fr. Lorsque vous achetez un Samsung Galaxy Z Flip4 ou un Galaxy Z Fold4 pendant la période de promotion, vous êtes admissible à recevoir un (1) Code promotionnel Uber de 50 $. Il n’y a que 3 000 Codes promotionnels Uber disponibles au total. Les codes seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Visitez l’appli Samsung Members sur votre appareil Galaxy admissible au plus tard le 15 octobre pour réclamer votre code promotionnel Uber de 50 $. Les conditions générales du bon Uber s’appliquent. Limité à un code par personne. Ne peut être utilisé que par la première personne qui échange le code. Le bon Uber n’est valide que pour les trajets demandés/commandes passées à l’aide de l’application Uber applicable. Les taxes, frais et pourboires seront couverts à condition que la valeur du bon Uber soit supérieure au montant total de la commande. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Pour en savoir plus sur les conditions du bon Uber, visitez https://www.uber.com/legal/en/document/?country=united-states&lang=en&name=uber-consumer-vouchers-terms-and-conditions.

49 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms.

50 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus-promo.

51 Des clés numériques sont disponibles pour certaines serrures de porte intelligentes et véhicules intelligents compatibles avec SmartThings, notamment les modèles BMW 1-8 Series, X5-X7 et iX, lancés après juillet 2020. La disponibilité précise des fonctionnalités peut varier selon le modèle et est susceptible d’évoluer.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e5ac282-5877-48b4-8354-e6062bc6770d/fr