La sécurité en ligne et la connectivité à travers le Canada reçoivent un coup de pouce bien nécessaire grâce à la 10e année d’investissement de CIRA dans des projets Internet communautaires

OTTAWA, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA annonce les bénéficiaires de son programme annuel de subventions de 1,25 million de dollars, accordant un financement à 16 organisations à travers le pays qui fournissent un accès communautaire à Internet, améliorent la sécurité en ligne et participent au travail lié aux politiques Internet. Cette annonce marque une décennie d’investissements totalisant 11,7 millions de dollars dans 217 projets d’équité numérique qui aident à relever les principaux défis liés à Internet auxquels sont confronté·e·s les Canadien·ne·s.

Les dernières recherches menées par CIRA dans le Dossier documentaire 2023 montrent que les menaces à la sécurité en ligne deviennent de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Pour faire face à cette situation, de nombreux bénéficiaires de subventions de cette année dotent les Canadien·ne·s des compétences, des outils et des ressources nécessaires pour assurer leur cybersécurité. Par exemple, l’Association Pinnguaq, au Nunavut, a mis au point une trousse à outils à code source libre pour enseigner aux élèves du Nord, des régions rurales et autochtones les risques de l’IA, et l’Investigative Journalism Foundation a élaboré un programme destiné aux étudiant·e·s de niveau postsecondaire pour leur permettre de reconnaître et de contrer la mésinformation en ligne.

« Trop souvent, la conversation sur le “fossé numérique” ne tient pas compte des différents points de vue; les communautés autochtones, éloignées et du Nord à travers le Canada ne sont pas entendues », a déclaré Ryan Oliver, directeur général de l’Association Pinnguaq. « Cette subvention nous permet d’amplifier les voix de ces communautés, de concevoir ensemble des ressources numériques culturellement pertinentes, de favoriser la compréhension et de promouvoir un engagement en toute sécurité. Il s’agit de protéger les gens tout en préservant la culture, la langue et les connaissances traditionnelles dans un monde numérique. »

Une grande cohorte de bénéficiaires de subventions s’efforce également de combler le fossé numérique au Canada par le biais de projets d’infrastructure menés par les communautés, s’ajoutant aux dizaines de communautés connectées grâce à la contribution de CIRA au cours des dernières années.

« Le paysage numérique canadien a énormément changé au cours de la dernière décennie, avec de nouvelles possibilités et menaces émergeant chaque jour », a déclaré Charles Noir, vice-président de l’investissement communautaire, des politiques et de la défense des intérêts de CIRA. « Les subventions de CIRA ont joué un rôle unique et de premier plan, à la fois en finançant des projets qui répondent aux préoccupations des communautés liées à Internet et en soutenant le travail essentiel nécessaire pour connecter les Canadien·ne·s mal desservi·e·s à la communauté numérique. C’est avec fierté que nous pouvons affirmer que les initiatives de subventions de CIRA reflètent le leadership, l’innovation et la créativité des communautés à travers le pays dans le but d’améliorer l’Internet au Canada. »

Points essentiels :

Les domaines d’intérêt de cette année sont la sécurité en ligne, les infrastructures et l’engagement politique. Voici la répartition des 16 bénéficiaires de subventions :

Onze (68 %) visent à aider les communautés autochtones

Six (37 %) projets financés sont dirigés par des Autochtones



Cinq projets (31 %) aident les territoires et les provinces du Nord canadien : le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le nord du Manitoba

Neuf (56 %) aident les communautés rurales et éloignées

Neuf (56 %) aident les étudiant·e·s



Bénéficiaires de subventions de CIRA 2023

Alberta

Nation crie de Samson | Infrastructure

La Nation crie de Samson remplacera l’ancienne infrastructure peu fiable du bâtiment administratif de la Nation et connectera l’administration de la bande, qui dessert les 9 143 membres de la Nation crie de Samson, à la fibre optique pour fournir un accès stable à Internet. Ce projet constitue la première phase de la construction de l’infrastructure de fibre optique et de radiofréquence nécessaire pour que la connectivité de cette Première Nation du centre de l’Alberta réponde à la norme de 50/10 Mbps fixée par le CRTC.

TriCala, Tri-Community Adult Learning Association | Sécurité en ligne

TriCala créera des ressources éducatives en ligne sur la sécurité pour les membres de la communauté ayant un faible niveau d’alphabétisation et de littératie numérique à Stony Plain et Spruce Grove, et dans le comté de Parkland, situés dans les régions rurales de l’Alberta. Ils auront recours à des documents imprimés, à des ateliers et à des graphiques et vidéos animés pour réduire les obstacles à l’apprentissage. Ce projet donnera aux membres vulnérables de la communauté la confiance nécessaire pour naviguer en toute sécurité sur Internet et reconnaître les menaces, les escroqueries et la mésinformation en ligne. Les ressources seront partagées avec toutes les associations communautaires d’éducation des adultes.

Colombie-Britannique

Conseil de la technologie des Premières Nations | Engagement politique

La Stratégie d’équité numérique autochtone du Conseil de la technologie des Premières Nations, financée pour la première fois par CIRA en 2021, soutient directement la mise en œuvre du titre et des droits inhérents ainsi que des droits issus de traités des Premières Nations en ce qui concerne l’équité numérique. Cette phase de renforcement du mouvement du projet poursuivra le travail stratégique en éclairant, en mobilisant, en affinant et en partageant les orientations politiques au profit de tous les peuples des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

Powell River Educational Services Society | Infrastructure

La Powell River Educational Services Society élaborera un plan de programme de formation au matériel de point d’échange Internet (PEI) unique, à code source libre et axé sur les compétences pour les étudiant·e·s autochtones, inspiré des programmes de formation professionnelle de la BC Industry Trade Authority. Ce plan établira un ensemble de résultats de formation requis pour les technicien·ne·s de PEI autochtones qui installent et gèrent le matériel de PEI dans leur communauté. Ce plan servira de base à un programme de formation pilote financé par la province que PRESS offrira en partenariat avec WorkBC.

Lytton Area Wireless Society | Infrastructure

La Lytton Area Wireless Society (Lyttonnet) vise à doter la Première Nation de Xwísten (bande indienne de Bridge River) de la fibre optique, chaque foyer recevant des vitesses de connexion pouvant aller jusqu’à 10 Gbps. Ce projet répondra au besoin croissant de la communauté rurale de disposer d’une connectivité stable et d’une capacité de débit plus élevée, ce qui permettra d’accroître les perspectives pédagogiques et économiques.

OpenMedia | Engagement politique

Ce projet permettra aux personnes qui militent en faveur de la connectivité autochtone d’entrer directement en contact avec les décideur·euse·s politiques et de placer les besoins de connectivité autochtone au cœur de l’élaboration des politiques canadiennes en matière de connectivité. OpenMedia élaborera un modèle ciblé de formation à l’engagement politique qui s’intégrera au programme de formation politique de l’Institut pour la connectivité autochtone.

Ktunaxa Nation Council Society | Infrastructure

La partie nord de la réserve ʔaq̓am de la Première Nation de Ktunaxa n’a pas accès aux services de fibre optique, ce qui limite la capacité numérique des personnes qui habitent dans cette zone de la communauté. Ce projet permettra de connecter cette section de la réserve à une infrastructure à fibre optique afin de fournir aux entreprises et aux résident·e·s de la région une connectivité d’au moins 50/10 Mbps pour répondre aux besoins de la croissance démographique de la bande ainsi qu’aux futurs ensembles résidentiels.

British Columbia Civil Liberties Association | Engagement politique

La British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) plaidera en faveur de modifications législatives au projet de loi C-27, la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique, dans le but de protéger les droits des enfants et des jeunes adultes à garder le contrôle de leurs données personnelles recueillies et partagées en ligne. En se fondant sur la recherche, la collaboration communautaire et l’opinion d’experts, la BCCLA entreprendra un travail de plaidoyer, y compris l’élaboration d’une position de principe écrite concernant le projet de loi C-27 et la réalisation d’un plan de plaidoyer dans le but de parvenir à l’adoption de recommandations législatives.

Manitoba

Première Nation de York Factory | Infrastructure

La Première Nation de York Factory vise à mettre en place un réseau de fibres optiques géré par la communauté afin de renforcer la connectivité et de fournir un accès Internet haut débit communautaire et abordable aux plus de 550 membres de la Première Nation. Elle recrutera et formera jusqu’à six jeunes à l’installation de la fibre optique, qui installeront la nouvelle infrastructure, mettront en place une équipe communautaire d’exploitation et de maintenance, et élaboreront un plan décennal d’exploitation et de maintenance. En créant des occasions d’améliorer les capacités et les moyens de subsistance, ce projet vise à faire de l’infrastructure une source de guérison communautaire et de renouveau économique.

Territoires du Nord-Ouest

Conseil des Métis de Fort Smith | Infrastructure

Le Conseil des Métis de Fort Smith installera un amplificateur de signal cellulaire dans l’aire de loisirs de Thebacha, ce qui permettra d’améliorer le service cellulaire et Internet. Cet accès améliorera la sécurité grâce à une meilleure connectivité pour les utilisateur·rice·s de la région, notamment les enfants et les jeunes, les aîné·e·s, les utilisateur·rice·s des terres et les chasseur·euse·s, les campeur·euse·s et les touristes.

Nunavut

Collège de l’Arctique du Nunavut | Infrastructure

Le Collège de l’Arctique du Nunavut vise à déployer une infrastructure sans fil améliorée donnant accès à la technologie de l’orbite terrestre basse (LEO) dans ses centres d’apprentissage communautaires. Cela permettra d’améliorer l’accès à l’éducation et aux ressources pour les étudiant·e·s et les membres de la communauté inuite et nunavummiuq dans cinq communautés éloignées.

Association Pinnguaq | Sécurité en ligne

L’Association Pinnguaq vise à identifier, évaluer et atténuer les risques uniques en matière de protection de la vie privée et de sécurité numérique associés à l’IA et à l’apprentissage automatique que rencontrent les communautés rurales, autochtones et du Nord en élaborant une boîte à outils à code source libre destinée aux enseignant·e·s de la maternelle au secondaire à travers le Canada. Elle sera disponible en version imprimée, en ligne et par l’intermédiaire d’une application mobile.

Ontario

Commission des étudiants du Canada | Sécurité en ligne

La Commission des étudiants du Canada donnera aux jeunes et à leurs allié·e·s adultes de deux communautés éloignées les moyens de reconnaître et de combattre les relations violentes en ligne, y compris le harcèlement en ligne, la violence fondée sur le genre et la cyberintimidation, dans le but d’atténuer les facteurs de risque et d’accroître la sécurité en ligne des jeunes. Cinq jeunes de ces deux communautés rurales, dont une Première Nation, formeront un comité chargé de former leurs pairs afin de reconnaître et de lutter contre les relations violentes en ligne.

KnowledgeFlow Cybersafety Foundation | Sécurité en ligne

La fondation KnowledgeFlow Cybersafety vise à créer un programme pilote pour les étudiant·e·s du secondaire qui remplit trois objectifs interdépendants : les former aux meilleures pratiques en matière de sécurité personnelle en ligne, leur présenter les concepts et la terminologie de la cybersécurité professionnelle, et mettre en évidence les carrières potentielles et non traditionnelles dans les domaines de la cybersécurité.

Investigative Journalism Foundation of Canada | Sécurité en ligne

L’Investigative Journalism Foundation of Canada élaborera trois modules de ressources pédagogiques prêtes à l’emploi pour enseigner aux étudiant·e·s de niveau postsecondaire en sciences naturelles et mathématiques, en sciences sociales et en sciences humaines comment reconnaître et contrer la mésinformation en ligne, en particulier la mésinformation générée par l’IA.

Québec

Digital Moment | Sécurité en ligne

Digital Moment créera un programme pour les élèves de la maternelle au secondaire qui vise à accroître la sensibilisation aux menaces et aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité, ainsi que leur compréhension de celles-ci, en développant des compétences essentielles liées à la sécurité en ligne, ce qui permettra aux jeunes de mieux accéder à la technologie et de l’utiliser en toute confiance et en toute sécurité. Digital Moment élaborera un contenu éducatif sur la cybersécurité à l’intention des jeunes, mènera des recherches et organisera deux ateliers éducatifs, à la fois virtuels et en personne, l’un dans les écoles et l’autre dans les milieux communautaires.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En outre, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire de l’Internet un espace sécuritaire et accessible pour tou·te·s.

À propos de Net Good de CIRA et de ses subventions

Le programme Net Good de CIRA soutient des projets, des collectivités et des politiques qui améliorent l’Internet pour l’ensemble de la population canadienne. CIRA est fière de financer le programme Net Good avec ses revenus générés grâce aux domaines .CA et aux services de cybersécurité. Les subventions de CIRA représentent une de ses plus précieuses contributions au programme Net Good avec près de 12 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le Canada pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement politique.

