Protegrity und Exasol erweitern ihre Partnerschaft und ermöglichen ihren Kunden die Nutzung der Vorteile der sich schnell entwickelnden API-Economy

Die Integration mit der Application Protector REST-API von Protegrity erweitert die Datenschutzfunktionen von Exasol und ermöglicht die Unterstützung von Multi-Cloud-, Vor-Ort- und Hybrid-Umgebungen, so dass Kunden die fortschrittlichsten und umfassendsten Datenschutzfunktionen erhalten.



LONDON, Vereinigtes Königreich - 26. Juli 2023 - Protegrity, ein weltweit führendes Unternehmen für Datensicherheit und Datenschutz, hat heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Exasol , der kompromisslosen Analysedatenbank, bekanntgegeben. Dazu gehört die Zertifizierung und die Integration mit der Application Protector REST-API von Protegrity, einer hochmodernen Datensicherheitslösung. Die neue Integration bietet Kunden ein Maß an Dateninteroperabilität, Flexibilität und verbesserten Datenschutzfunktionen, das auf dem Markt seinesgleichen sucht.

Die REST-API von Protegrity ermöglicht es Exasol, die Vorteile der sich ständig weiterentwickelnden API-Economy zu nutzen. So können Unternehmen APIs flexibel für die Verbindung zwischen Plattformen und Anwendungen nutzen und echte Dateninteroperabilität unterstützen. Die REST-API-Architektur von Protegrity ermöglicht es Unternehmen auch, Verbindungen zu bestehenden Anwendungen herzustellen, und die Interoperabilität hilft bei der Verwaltung grenzüberschreitender Datenströme. Jeder, der eine API verwendet, kann jetzt einen grenzüberschreitenden Datenfluss auf konforme, skalierbare, sichere und überprüfbare Weise bereitstellen.

Die REST-API von Protegrity trennt den Schutz der Datenverarbeitung, die entweder vor Ort oder in einer Cloud-Umgebung durchgeführt werden kann. Durch die Nutzung der leistungsstarken REST-API können Exasol-Benutzer von einem sicheren und standardisierten Ansatz zum Schutz ihrer Datenbestände mit umfassenden Datenschutzfunktionen profitieren, einschließlich Datenmaskierung, Verschlüsselung, Tokenisierung und fein abgestuften Zugriffskontrollen.

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht seit mehr als fünf Jahren und hat es Kunden ermöglicht, sicher und in großem Umfang Analysen von sensiblen und privaten Daten durchzuführen.

Unternehmen sind heute auf datengestützte Entscheidungsfindung angewiesen, viele werden jedoch durch Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und der Einhaltung von Vorschriften in ihrem Analyse-Workflow behindert. Die Partnerschaft zwischen Protegrity und Exasol hat es Kunden ermöglicht, diese Bedenken zu zerstreuen und Analysen sicher auszuführen. Dies ermöglichte eine schnelle Bereitstellung und minimierte Unterbrechungen, ohne die Reaktionszeiten für Abfragen oder die Datenverarbeitungsfunktionen zu beeinträchtigen. Während sich die moderne Technologie ständig weiterentwickelt, kann Exasol alle Anwendungsfälle oder Systeme unterstützen, die seine Kunden einsetzen, und bietet eine nahtlose und robuste Lösung zum Schutz sensibler Daten in seiner Datenbankumgebung. Ebenso kann Protegrity jeden Anbieter unterstützen, der in der Cloud eingesetzt wird und seine REST-API nutzen möchte.

Terri Snell, VP Global Alliances, Protegrity, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Exasol zu erweitern, bei der wir seit vielen Jahren eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung pflegen. Durch die Partnerschaft mit Protegrity kann Exasol seinen Kunden eine fortschrittliche Tokenisierungs-Technologie zur Verfügung stellen, um sensible Daten schneller als je zuvor zu identifizieren, zu schützen und zu analysieren.“

„Mit dieser neuen Integration sind die Daten in hohem Maße zwischen verschiedenen Systemen austauschbar, was eine nahtlose Interoperabilität der Daten ermöglicht und sicherstellt, dass die Systemleistung verbessert wird und die Daten in jedem beliebigen Format verwendet werden können.

Wir freuen uns sehr, dass diese neue Protegrity REST API-Integration in Exasol 8 eingeführt wird“, so Mathias Golombek, Chief Technology Officer bei Exasol. Diese jüngste Integration ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserem Bestreben, unseren Kunden die fortschrittlichsten und umfassendsten Datenschutzfunktionen zu bieten und gleichzeitig das volle Potenzial ihrer Daten zu nutzen. Durch die Nutzung der REST-API von Protegrity können Exasol-Anwender ihre sensiblen Datenbestände einfach und zuverlässig in jeder On-Premises-, Cloud- oder Hybrid-Umgebung schützen.“

Die Exasol-Protegrity-Integration mit der Application Protector REST-API ist mit der Veröffentlichung von Exasol 7.1.21 und Exasol v8 verfügbar. Da Exasol sowohl bestehende als auch neuere Versionen einsetzt, werden diese automatisch aktualisiert und über den REST-API-Dienst aktualisiert, unabhängig von der Version. Weitere Informationen über die Application Protector REST-API von Protegrity finden Sie unter www.protegrity.com.

Über Protegrity

Protegrity ist ein weltweit führender Anbieter von datenzentrierter Sicherheit und Datenschutz. Mit dem Secure Data Service von Protegrity können Unternehmen ihre sensiblen Daten schützen, wo auch immer sie sich befinden. Sie haben die Kontrolle darüber, wie sie geschützt werden, und können darauf vertrauen, dass sie sicher sind, selbst wenn es zu einem Verstoß kommt. Ob Verschlüsselung, Tokenisierung oder Anwendung von Datenschutzmodellen – Protegrity bietet als erster Anbieter einen grenzüberschreitenden Datenschutzservice, der alle notwendigen Werkzeuge zur Wiederherstellung geschäftskritischer grenzüberschreitender Datenflüsse bereitstellt. Die Technologie von Protegrity ist Cloud-agnostisch, KI- und Machine Learning-freundlich und quantenresistent. Heute schützt Protegrity die Daten von Fortune-1000-Unternehmen, darunter die führenden Banken und Krankenversicherungen sowie die weltweit führenden multinationalen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Protegrity.com .

Über Exasol

Exasol ist die kompromisslose Analysedatenbank, die höhere Produktivität, Kosteneinsparungen und Flexibilität bietet und die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, neu definiert.

Mit einer 20-fach schnelleren Verarbeitung liefert Exasol Einblicke in Rekordzeit und versetzt Unternehmen in die Lage, komplexe Probleme zu lösen, datengetriebener zu werden und Innovationen zum Leben zu erwecken. Exasol bietet außerdem eine Kapitalrendite von mehr als 300 % durch reduzierte Lizenz-, Implementierungs-, Wartungs- und Schulungsgebühren, wodurch Kostenschocks und Vendor-Lock-In vermieden werden. Mit Exasol haben Unternehmen die Flexibilität, ihre Daten so zu verwalten, wie sie es wünschen – in der Cloud, als SaaS, vor Ort oder in einem hybriden System – ohne Unterbrechungen durch Rip-and-Replace.

Hunderte von globalen Marken wie T-Mobile, Revolut und Allianz verlassen sich auf Exasol, um innovativ zu sein, zu wachsen und zu gewinnen. Schließen Sie sich ihnen an – testen Sie Exasol kostenlos und erfahren Sie, was kompromisslose Lösungen für Ihr Unternehmen leisten können.

Erfahren Sie mehr unter: www.exasol.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn und Twitter .

