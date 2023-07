Sidetrade : Premier rapport RSE dévoilé

French English

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, publie aujourd'hui son premier rapport sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui illustre l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable.

La publication par Sidetrade de son rapport RSE pour l'année fiscale 2022 - qui comprend une évaluation complète de son Bilan Carbone couvrant les scopes 1, 2 et 3 - marque une étape importante pour l'entreprise. En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Culture du cash, productivité, performance financière, visibilité et prédictibilité dans le business prennent aujourd’hui une nouvelle dimension. Ces valeurs ne peuvent s’épanouir harmonieusement que si elles sont intégrées dans une réflexion essentielle et une approche globale en cohérence avec la responsabilité sociétale et environnementale du monde économique. Je suis convaincu qu'en intégrant ces valeurs, nous pouvons créer un environnement durable où le succès des entreprises s'aligne avec le bien-être de la société et la préservation de notre précieuse planète.

Les entreprises de haute technologie, en ce qu’elles inventent le monde de demain, ont une responsabilité toute particulière. Sidetrade souhaite contribuer à développer un univers de travail apprenant, stimulant et agréable pour ses collaborateurs, tout en cherchant à être exemplaire et en contribuant à promouvoir cette attitude responsable auprès de notre environnement économique. »

Le rapport RSE de Sidetrade met en lumière les politiques, les initiatives, les réalisations et les efforts continus de la société pour avoir un impact positif sur ses employés, ses clients, ses parties prenantes et l'environnement. Les principaux engagements décrits dans ce rapport RSE 2022 sont les suivants :

Le voyage de Sidetrade vers la durabilité via la maîtrise de son empreinte carbone et le renforcement de la durabilité

L’excellence collaborative visant à favoriser l'innovation et investir dans la diversité des talents

La sécurité des données pour un avenir protégé et pour assurer la responsabilité numérique

Diriger avec confiance et maintenir des pratiques commerciales éthiques

Depuis 2021, Sidetrade voit son engagement social et environnemental reconnu grâce aux évaluations d'Ecovadis et d'EthiFinance ESG ratings (anciennement Gaïa Research). En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies, les actions et les engagements de Sidetrade en matière de RSE, tels qu'ils sont présentés dans son rapport RSE 2022, s'alignent directement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Philippe Gangneux, Directeur Administratif et Financier de Sidetrade et Ambassadeur RSE de Sidetrade a indiqué :

« Une croissance rentable et durable, associée à une base financière solide, ont toujours fait partie de nos fondamentaux. Nous avons démontré la résilience de notre modèle à plusieurs reprises. Cette approche, naturelle pour Sidetrade, nous permet d’aller plus loin, plus vite dans la prise en compte de notre responsabilité sociétale et environnementale.

Nous ne sommes qu’au début du chemin. Pour l’année à venir deux mots vont ainsi résumer nos engagements : humilité et ambition. Humilité car tout autant que nous sommes convaincus de nos forces, nous sommes conscients des progrès qui restent à faire. Ambition, car nous faisons le choix d’être responsables et d’agir aujourd’hui sans attendre demain. »

Vous pouvez consulter le rapport RSE de Sidetrade 2022 sur https://www.sidetrade.fr/sidetrade-rapport-RSE-2022 .

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son intelligence artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de la société afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance sur le cycle Order-to-Cash, automatise des actions, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, Criteo, Insight Enterprises, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.





Pièce jointe