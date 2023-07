English Dutch French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 26 juillet 2023, 17h40 CEST

Information réglementée





NEXTENSA SA : PUBLICATION D’UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

AXA Belgium SA annonce par une notification de transparence du 24 juillet 2023 que le nombre total de droits de vote AXA Belgium SA dans Nextensa SA a diminué pour atteindre 9,99% des droits de vote.

Ce dépassement de seuil est dû au nouveau dénominateur suite à l'octroi de droits de vote double à certaines actions de Nextensa SA (conformément à l'article 28 des statuts).

Sur la base de cette notification de transparence, Nextensa comprend que AXA Belgium SA détient 15,86% du nombre total d'actions (= participation financière) dans Nextensa SA le 24 juillet 2023.

_________________

Contenu de la notification :

MOTIF DE LA NOTIFICATION : franchissement de seuil passif

NOTIFICATION PAR: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

PERSONNE(S) TENUE(S) A NOTIFICATION :

Nom et forme juridique Adresse AXA S.A. 25 Avenue Matignon, 75008, Paris, France AXA Holdings Belgium S.A./N.V. Place du Trône 1, 1000 Brussels AXA Belgium S.A./N.V. Place du Trône 1, 1000 Brussels



DATE DE LA TRANSACTION : le 19 juillet 2023

SEUIL FRANCHI : 10%

DENOMINATEUR : 15 875 379

DETAILS DE LA NOTIFICATION :

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % droits de vote Détenteurs de droits de vote Liés à des titres Non liés à des titres Liés à des titres Non liés à des titres AXA S.A. 0 0 0 0,00% 0,00% AXA Holdings Belgium S.A./N.V. 0 0 0 0,00% 0,00% AXA Belgium S.A./N.V. 1 586 646 1 586 646 0 9,99% 0,00% Sous-total 1 586 646 1 586 646 0 9,99% 0,00% TOTAL 1 586 646 0 9,99% 0,00%

B)

Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrum-ent financier Date d’éché-ance Date ou délai d’exercice # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement 0 0,00%





TOTAAL (A & B) # droits de vote % droits de vote 1 586 646 9,99%

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : Déclaration de transparence de franchissement de seuil passif, effectué suite au communiqué de presse publié par la société Nextensa SA le 19 juillet 2023 en application de l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, de la société car le droit de vote double a été accordé à certaines des actions de ladite société (conformément à l’article 28 des statuts). Cette opération porte le nombre total des droits de vote de la société Nextensa S.A. à 15 875 379.

ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS VIA LESQUELLES LA PARTICIPATION EST EFFECTIVEMENT DÉTENUE :

AXA Belgium SA est détenue à 94,93% par AXA Holdings Belgium SA et à 5,07% par AXA S.A.

AXA Holdings Belgium SA est détenue à 100% par AXA S.A.

AXA S.A. n’est pas une entité contrôlée.

Les entités opérationnelles du Groupe AXA comprenant les sociétés d’assurance filiales d’AXA S.A. agissent et exercent leurs droits de vote indépendamment des entités du Groupe ayant le statut de société de gestion de portefeuille ou d’entreprise d’investissement.

_________________

La notification peut être consulté sur le site internet de la société https://nextensa.eu/fr/investor-relations-fr/shareholders-transparency-fr/.





POUR PLUS D’INFORMATIONS

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussels

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À PROPOS DE NEXTENSA

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (41%), la Belgique (44%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/03/2023 était d'environ 1,28 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d'une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d'Or), elle travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 442,1 millions d'euros (valeur 30/06/2023).





